2019 Yılında Bing'de En Çok Arananlar

Bing bugün en popüler arama motorları arasında yerini alıyor. İnsanların en çok aradıkları anahtar kelimeleri ve kelime öbeklerini görmek bu nedenden ötürü ziyadesiyle ilgi çekicidir. Bu yazıda, 2019 yılında Bing’de en çok arananları sıraladık. İşte, 2019’un en çok arananları!

1. Google

Bing’de en çok aranan kelimenin baskın rakibi olan Google’ın kendisinin olması ne kadar ironik, değil mi? İnsanların başka bir arama motoru bulmak için bir arama motoru kullanacağını kim düşünebilirdi? Dünyanın en büyük arama motoru ve aynı zamanda Bing’in en büyük rakibi Google, 2019 yılında Bing’de 46.220.000 arama ile birinci sıraya yerleşti.

2. YouTube

Dünyanın en büyük video platformu ve en büyük ikinci arama motoru, 2019 yılında Bing’de tam olarak 32.120.000 arama ile ikinci sırada yer aldı. Eğlence, haber, müzik, dersler ve çok daha fazla amaçla kullanıldığını göz önünde bulundurduğumuzda YouTube’un en iyi yerlerden biri hâline gelmesi şaşırtmıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağı 32.270.000 arama ile üçüncü sırada yer alıyor. Facebook, arkadaşlar, akrabalar, tanıdıklar ve hatta yabancılar ile bağlantı kurma konusunda çoğu insan için ilk tercihlerden biridir.

4. Gmail

Google’ın başka bir hizmeti olan Gmail, en iyi ve en popüler ücretsiz e-posta servislerinden biridir. Gmail, 16.250.000 arama ile listemizin dördüncü sırasına yerleşti. Bu sayı, bir iletişim biçimi olarak kullanılan e-postanın hâlâ yaşadığını gösteriyor.

5. Yahoo

Günümüzün en popüler arama motorlarından biri olan Yahoo, 7.490.000 arama ile Google’ın arkasında yer aldı.

6. Facebook Giriş

Facebook’a yeni bir cihaz üzerinden girmek isteyenler, Bing üzerinde en çok bu aramayı yaptı. “Facebook Giriş” terimi 6.380.000 arama ile listemizin altıncı sırasına yerleşti.

7 Amazon

ABD merkezli bir e-ticaret ve bilişim şirketi olan Amazon, 6.000.000 arama ile listemizin altıncı sırasına yerleşti.

8. Tarihte Bugün

Bing’de 2019 yılının en çok arananlarının sonuna geldik. Bu arama terimi, 2019 yılında Bing isimli arama motorunda 6.300.000 kez aratıldı. Bu arama sonuçları, insanların geçmişte bugün ne olduğunu merak ettiği ve nostaljiye düşkün olmayı gerçekten sevdiklerini ortaya çıkardı.