Safari’de Bing Chat Nasıl Kullanılır?

Gitgide kullanım alanını genişleten Bing Chat, bir ara yalnızca Edge isimli tarayıcıda kullanılıyordu. Fakat ChatGPT popüler olduktan sonra başka tarayıcılarda da kullanılmaya başladı. Bing Chat'in Safari'de kullanılmaya başlaması yüksek profilli sohbet robotu olduğunu kesinleştiriyor.

Kullanıcılarına hızlı şekilde doğru ve alakalı bilgiler veren Bing Chat'in Safari'de kullanımı çok basittir. Biz bu yazımızda Bing Chat’in Safari’de nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. İşte detaylar!

Safari’de Bing Chat Kullanımı

Cihaz üzerinden Safari açılarak Bing.com’a tıklanır.

Bing.com’a giriş yapıldıktan sonra ekranın üst tarafındaki “Sohbet” butonuna basılır.

Metin kutusu üzerine soru yazılıp “Enter” tuşuna basılmalıdır.

Enter’e basıldıktan sonra soru gönderilmiş olacak.

Sorunun cevabı geldikten sonra cevaptan tatmin olunmadığı takdirde yeniden cevap yazılıp gönderilebilir.

Aynı soru üzerinde beş cevaba ulaşıldığında yeni konu başlatılmalıdır.

Yeni için süpürge şeklindeki simgenin üzerine basılmalıdır.

Yukarıdaki adımlardan önce Apple cihazlara, Microsoft Bing for Safari uzantısı indirilmelidir.

Safari’de Bing Chat ile Microsoft Edge’dekinin Farkı Nedir?

Safari’deki Bing Chat ile Microsoft Edge’deki arasında çok fark yoktur. Fakat Microsoft, Bing Chatbot’un üçüncü taraf uygulamalarda kullanılmasına yönelik bazı sınırlamalar getirmiştir. Microsoft Edge’den Bing Chatbot’un metin kutusuna 4.000 karaktere kadar yazı yazılabilir. Ancak Safari ve diğer tarayıcılarda bu durum 2.000 karakterle sınırlandırılmıştır.

Diğer önemli farksa Bing Chat, Safari’de kullanılırken Edge’in yüklenmesiyle ilgili isteklerle karşılaşılmamasıdır. Safari kullanan Apple cihazından direkt Bing Chat’e erişim sağlayarak aklınızdaki soruları sorup yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

Safari’de yapay zeka tabanlı Bing Chat’i kullanarak dilediğiniz her konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Bing Chat’ten şu noktalarda da yararlanabilirsiniz;

Yemek tarifleri önerme,

Dilekçe yazma,

Blog gönderilerini özetleme,

Resim oluşturma,

Bing Chat’a günde toplam 50 soru sorma hakkı vardır. Bing Chat, kullanıcılarının sorularını kapsamlı şekilde yanıtlamaktadır. Bu yapay zeka sohbet robotu, dilin inceliklerini anlayarak ona göre kullanıcılarının sorularını yanıtlıyor.

Safari üzerinden kullanıcılar Bing Chat’e soru sorduklarında Bing’in akıllı arama algoritması soruları tarar. Daha sonra uygun olan bilgileri arama sonuçları sayfasına yerleştirir. Böylelikle zaman ve emek bakımından tasarruf edilmiş olunur.

Yazımızda Bing Chat’in Safari’de nasıl kullanılacağından bahsettik. Sizce Bing Chat kullanışlı mı?