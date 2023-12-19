Google Bing Image Creator Nedir? Nasıl Kullanılır?

DALL-E destekli bir görsel oluşturma aracı olarak kullanabileceğiniz Bing Image Creator Microsoft ve OpenAI iş birliğinden doğuyor. Bing Chat ile birlikte kullandığınızda efsane görseller elde edebileceğiniz bu uygulama yeni gelen güncellemeler ile gelişimini sürdürüyor.

Peki, bu uygulama nasıl kullanılır? Avantajları neler? Gelin, birlikte bakalım.

Google Bing Image Creator Nedir?

Birkaç saniyede yapay zekâ desteğiyle etkileyici görseller oluşturabileceğiniz bir AI aracı. Tıpkı ChatGPT, Google Bard ve Bing Chat’te olduğu gibi bu araçta da prompt girmeniz gerekiyor.

Bu promptlarda nasıl bir görsel elde etmek istediğinizi tanımlamanın yanı sıra bu görselin üretiminde kullanılması gereken stilleri de belirtmelisiniz.

Örneğin, sürreal bir çalışma görmek istiyorsanız gireceğiniz istemde bu detaya yer vermeniz gerekiyor. Bu noktada ünlü sanatçıların stillerini referans vermek, telif konusunda sıkıntı oluşturabiliyor.

Yapay zekâ ile görsel üretiminde hak ihlallerine ilişkin kurallar henüz netleşmiş değil. Dolayısıyla özellikle belli sanatçıların tarzını referans vererek oluşturduğunuz görselleri kullanırken dikkatli olmanızda fayda var.

Bir diğer önemli konu ise metinden görsel üreten yapay zekâ araçlarının tümünde geçerli olan Deepfake sorunu. Kötü amaçlı kullanımları engellemek için başka kişiler adına görsel oluşturma konusunda bazı kısıtlamalar mevcut.

Yani, Bing Image Creator’de ünlü isimlerin yer aldığı bir görsel oluşturmak isterseniz talebiniz güvenlik önlemleri nedeniyle reddedilebilir.

Peki, bu yapay zekâ aracı nasıl kullanılır? İşte, izlemeniz gereken adımlar!

Google Bing Image Creator Nasıl Kullanılır?

İlk olarak account.microsoft.com adresine giderek bir hesap oluşturun.

Ardından Bing Image Creator’ın kendi sitesine gidip kullanıcı girişi yapın.

Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulamada prompt çubuğuna nasıl bir görsel istediğinizi anlatan bir metin girmeniz gerekiyor.

Bu metin çok uzun ya da çok kısa olmamalı. Ne kadar okunaklı, akıcı ve iyi betimlenmiş bir metin olursa görsel de o kadar ihtiyacınıza uygun olarak üretiliyor.

Fotoğrafta bulunmasını istediğiniz/ istemediğiniz öğeler, renkler, görselin işlenme stili gibi detaylara yer vermenizde fayda var.

Yazdığınız istem sonucunda hoşunuza giden bir sonuç elde edemezseniz prompt’u daha spesifik ve detaylı hale getirip yeniden deneyebilirsiniz.

Uygulama size her bir prompt için 4 farklı görüntü seçeneği sunuyor. Bu görsellerden dilediğinizi seçip cihazınıza kaydedebilir, bağlantıyı kopyala seçeneğine tıklayarak görsel linkini istediğiniz bir platformda paylaşabilir veya Image Creator içindeki koleksiyonunuza kaydedebilirsiniz.

Microsoft bu aşamada sizden geri bildirim almak istiyor. Dilerseniz AI aracının sunduğu sonuçlar hakkında geri bildirim oluşturarak uygulamanın daha çok geliştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Image Creator’den daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacak promptlar üretmek için Bing Chat’ten de yararlanabilirsiniz. İsteklerinize en uygun promptu Chat bölümünde hazırlayıp uygulamanın size sunduğu istemi Image Creator’e kopyalayarak daha iyi görseller elde edebilirsiniz.