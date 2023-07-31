Chrome'da Bing Chat Nasıl Kullanılır?

Microsoft’un ChatGPT ve benzeri uygulamalara rakip olarak çıkardığı Bing AI'ı kullanmak için Microsoft Edge tarayıcısını kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz, Google Chrome üzerinden de Microsoft’un sunduğu kullanışlı Bing yapay zeka aracını kullanabilirsiniz.

Google’da arama yaparak listelenmiş linklere ulaşmak yerine Bing ile doğrudan ihtiyacınız olan bilgi ve önerilere erişim sağlayabilirsiniz. İşte, Bing Chat’i Google Chrome üzerinden kullanmak için izlemeniz gereken adımlar!

Chrome’da Bing AI Nasıl Kullanılıyor?

İki farklı yöntemle Google Chrome’da Bing AI’yi kullanabilirsiniz.

DevTools Ayarlarında Düzenleme Yaparak Chrome’a Özgü Bir Eklenti Kullanarak

DevTools ile Google Chrome’da Bing’i kullanmak içein izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Google Chrome’da Bing’i açın.

Üst kısımda yer alan ‘Sohbet’ linkine dokunun.

Bu aşamada DevTools’u açmak için F12 ya da Ctrl + Shift + I’ya basın.

Sağ tarafta üstteki köşede yer alan üç nokta simgesine tıklayın.

Bu menüde yer alan ‘diğer araçlar’ bölümüne gidin.

Ağ koşulları’nı seçin.

Ağ koşulları sekmesinde ‘kullanıcı aracısı’ bölümündeki ’tarayıcı varsayılanını kullan’ seçeneğini bulun. Bu kısımdaki işareti kaldırarak karşınıza çıkan menüden Microsoft Windows’u seçili hale getirin.

Sayfanızı yenilediğinizde açılan ekrandan Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açabilirsiniz.

Bu adımları izledikten sonra sohbet butonuna bastığınızda Bing AI’yi kullanabiliyor olmanız gerekir.

Chrome’a özgü bir eklenti kullanarak Bing’e bağlanmak için ise şunları yapabilirsiniz:

‘Bing Chat for All Browsers’ adı verilen bir eklenti mevcut. Bu eklentiyi bilgisayarınıza indirin.

Tarayıcıyı açın. Sağ üstte yer alan ‘uzantı’ butonuna tıklayın.

Bu uzantıyı sabit hale getirin.

‘Tüm tarayıcılar için Bing Chat’ simgesine basın.

Microsoft hesabınız henüz açık değilse tarayıcıda oturum açın.

Google Chrome’da Bing Kullanmak ile Microsoft Edge’de Kullanmanın Farkları

Google Chrome üzerinden Bing AI kullanmak istediğinizde Microsoft Edge’den farklı olarak 5 mesaj hakkınız bulunuyor. Microsoft Edge’de ise bu sayı 30 olarak belirtiliyor.

Microsoft Edge’de Bing’i kullanırken maksimum 4 bin karakter girebilirsiniz. Chrome’da ise tek prompt’ta 2 bin karakterden fazla yazmanıza izin verilmiyor.

Google Chrome’un yanı sıra Safari’de ve diğer tarayıcılarda da Bing AI kullanımı ilgi çekici bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu araçlarda Bing AI kullanırken karşınıza Microsoft Edge reklamlar çıkmaya devam ediyor.