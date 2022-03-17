1 GB Kaç MB Eder? GB Nedir?

Bayt, özellikle günlük hayatımızda çok fazla karşımıza çıkan bir data birimi. Teknolojik aletlerinizde barındırdığınız bilgilerin türünden bağımsız bir bellek türü olan bayt, aynı zamanda en küçük sayısal bilgisayar birimi olarak tanımlanabilir. Peki internette neredeyse her gün karşımıza çıkan bu GB ve MB bizlere ne ifade ediyor? 1 GB kaç MB eder? Bu yazımızda GB ve MB hakkında merak edilenlere değiniyor olacağız.

GB Nedir?

Gigabayt, bilgisayarlarda kullanılan, 1024 megabayt boyutundaki bir ölçü birimidir. Kısaltması GB olarak kullanılır. Uluslararası Birimler Sistemine göre İngilizce ön ek "giga" 109 anlamına geldiği için 1 gigabayt 1 milyar baytlık bir büyüklüğü gösterir. Bu tanımlama tüm bilim, mühendislik, ticaret ve birçok bilişim alanının yanında sabit disk, katı hal sürücü ve teyp gibi saklama alanlarının kapasitelerinin belirtilmesinde ve veri aktarım hızlarının tanımlanmasında kullanılır.

Ancak terim bilgisayar bilimleri ve bilişim alanlarının bazılarında, özellikle de bellek (RAM) boyutlarının gösterilmesinde 1073741824 (10243 ya da 230) baytlık büyüklük şeklinde kullanılır. Kullanımdaki farklılıklar nedeniyle GB terimi her iki büyüklük anlamında da kullanılabilir. Mesela sabit disk üreticileri ürünlerinin kapasitesini metrik birimlerle tanımlayıp pazarlarken Microsoft Windows işletim sistemi gibi yazılımlar, ikilik tabandaki tanımlamayı kullanarak, 400 GB kapasiteli olarak pazarlanıp satılan bir ürünü 372 GB kapasiteli olarak göstermektedir.

1 GB Kaç MB Eder?

Bir kilobayt 1024 bayta eşittir. Matematiksel tanımıyla 2¹⁰ bayt. Kat sayı arttıkça üzerine 10 eklemeniz gerekmekte. Peki neden ağırlıkta geçerli olan kurallar dijital dünyada geçerli değil? Burada çok gizemli bir alt metin aramaya gerek yok çünkü veri dilinde her zaman 2’nin 10’lu kuvvetleri çarpan olarak referans alınır. Bu, bilgisayarın işlemi, boyutu hesaplamasını daha da kolaylaştırır. Bazen yüzlerde GB'nin bir araya getirildiği dosyalar olabiliyor. Bilgisayarın bu dosyaları hızlı bir şekilde işlemesi için yukarıda da belirttiğimiz gibi 2’nin 10’lu kuvvetleri çarpan olarak referans alındığında işlem süresi kısalıyor.

1 TB Kaç GB Eder?

Bir TB 1024 GB eder. GB'ye nazaran TB, bilgisayar belleği kapasitesi ve dosya boyutuna göre terabayt için standart kısaltma olarak kullanılır. Bu terimler genellikle, sabit disk boyutlarını belirtmek için de kullanılır. Ticaret dilinde 1 terabayt (TB), 100000000000000 bayta = 1000 ^ 4 veya 10 ^ 12 bayta eşit. 1 GB, yaklaşık 1,07 milyar bayt anlamına gelen bir veri belirtimi veya bilgisayar depolama birimidir.

Ön ek olan tera, 1000'in dördüncü kuvvetini temsil eder ve SI birim sisteminde 1012 anlamına gelir, ve bu nedenle bir terabayt bir trilyon bayttır. Terabaytın kısaltması TB olarak kullanılır. İlgili bir birim olan, tebibayt (TiB), ikili sayı sistemini kullanır ve 1024'ün dördüncü kuvvetini temsil eder. Bir terabayt ikili sayı sisteminde 0.910 tebibayta veya 931 gibibayta eşdeğerdir. Günümüzde genellikle GB ve TB ile haşır neşir olsak bile boyut ailesi geniş bir yelpazeden oluşuyor. Söz konusu bayt birimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kilobayt (KB): Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ne göre kilo ön eki 1000 (103) olarak belirtilmiştir. Buna dayanaraktan 1 kilobyte 1000 byte'a eşittir.

Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ne göre kilo ön eki 1000 (103) olarak belirtilmiştir. Buna dayanaraktan 1 kilobyte 1000 byte'a eşittir. Petabayt (PB): Petabayt (PB) bilgisayarlarda kullanılan, 1024 terabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir.

Petabayt (PB) bilgisayarlarda kullanılan, 1024 terabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir. Eksabayt (EB): Eksabayt bilgisayarlarda kullanılan, 1024 petabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir. İnsanoğlunun bugüne kadar konuştuğu kelimelerin toplamda 5 eksabayt veriden ibaret olduğu düşünülmekte.

Eksabayt bilgisayarlarda kullanılan, 1024 petabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir. İnsanoğlunun bugüne kadar konuştuğu kelimelerin toplamda 5 eksabayt veriden ibaret olduğu düşünülmekte. Zettabayt (ZB): 1 zettabayt; 1024 EB, 1048576 PB, 1073741824 TB, 1099511627776 GB ,1125899906842620 MB, 1152921504606850000 KB, 1180591620717410000000 B, 1208925819614630000000000 bit'e eşittir.

1 zettabayt; 1024 EB, 1048576 PB, 1073741824 TB, 1099511627776 GB ,1125899906842620 MB, 1152921504606850000 KB, 1180591620717410000000 B, 1208925819614630000000000 bit'e eşittir. Yottabayt (YB): Bir yottabayt, şu anda kullanılan bilgisayar depolama birimleri içerisindeki en büyük bilgisayar depolama birimidir. Şubat 2012 itibarı ile herhangi bir bilgisayar bu depolama birimi kadar bilgi depolayamamıştır. Hatta 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki tüm bilgisayarların depolama alanlarının toplamı yaklaşık 486 eksabayt civarındadır. Yapılan projeksiyona göre de depolama alanlarının toplamı 2010 yılında bir zettabayt ulaşacaktır. 1 yottabayt; 1024 zettabayt, 1180591620717410000000 kilobayt, 1208925819614630000000000 bayt, 9671406556917030000000000 bit'e eşittir.

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