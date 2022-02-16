ADSL, VDSL ve VDSL2 Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

İnternet aboneliği başlatırken karşılaşılan ADSL, VDSL ve VDSL2 nedir? ADSL, VDSL ve VDSL2 arasındaki farklar nelerdir? Bu makalede en çok kullanılan ve en çok merak edilen üç bağlantı türünü ayrı ayrı ele alıp birbirlerinden ne gibi farklarının olduğuna değindik.

Sizin de kafanıza bu bağlantı teknikleri hakkında bazı soru işaretleri varsa makalenin sonunda tüm işaretlerinizin gideceğinden emin olabilirsiniz.

ADSL Nedir?

ADSL, açılımı asymmetric digital subscriber line (asimetrik dijital abone hattı) olan bir DSL bağlantı türüdür. ADSL bağlantısı, normal bakır kablo üzerinden telefon hattı ile sağlanır. Bu sayede özel bir hat kurulumu gerekmez ve diğer genişbant internet bağlantılarına göre daha ucuzdur.

Bu bağlantı türü, internete erişmek için uygun maliyetli bir yol arayanlar tarafından tercih edilmeye açıktır. Küçük işletmeler tarafından da oldukça yoğun bir şekilde kullanıldığı görülür.

ADSL ile en fazla 24 Mbps hızında indirme yapılabilir; fakat bu hız kablo altyapınıza, santrale olan uzaklığınıza, ağın yoğunluğuna ve servis sağlayıcınızın verdiği hıza göre değişmektedir. ADSL2+, ADSL'in en son jenerasyonudur.

VDSL Nedir?

VDSL (Very-high-bitrate Digital Subscriber Line Service) Çok Yüksek Bitrate'li Abone Hattı anlamına gelmektedir, ADSL bağlantısına benzer bir DSL bağlantı türüdür. ADSL'den 5 kat hızlı indirme hızına ve 10 kat daha hızlı gönderme (upload) hızına sahiptir.

VDSL ile ulaşabileceğiniz en yüksek upload hızı 60 Mbps'dir (ADSL'de olduğu gibi santrale yakınlığınız ve diğer etkenler etkilidir).

VDSL2 Nedir?

VDSL2 ise VDSL'in geliştirilmiş versiyonu olan ikinci jenerasyonudur. Diğerlerinde olduğu gibi VDSL2'de bakır kablo altyapısını kullanır; fakat müşterinin binasındaki telefon kutusuna kadar fiber kablo çekilir. Ya da fiber kablo sokak başındaki kutuya kadar gelmektedir. Bu sayede 250 Mbps indirme hızı gibi yüksek hızlara ulaşılabilmesi sağlanır.

ADSL, VDSL, VDSL2 Arasındaki Farklar Neler?

Fark ettiğiniz üzere ADSL'in de VDSL'in de VDSL2'nin de desteklediği hızlar farklı. Bununla birlikte hepsinde en önemli faktörün altyapı olduğu görülüyor. Yani öncelikle internet altyapımız hangi bağlantı türünü destekliyor onu öğrenmeniz, bunu öğrendikten sonra bu bağlantı türlerine göre internet başvurusu yapmanız daha mantıklı olacaktır.