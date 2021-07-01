İşlemci Sıcaklığı Ölçme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızdaki işlemci, çalıştırdığınız programlara ve dolayısı ile maruz kaldığı yüklere bağlı olarak ısınabilir. Neyse ki çoğu durumda sıcaklık değerleri kontrol altındadır ve herhangi bir sorun teşkil etmez. Öte taraftan bazı durumlarda süreç kontrolden çıkabilir ve çeşitli sorunlara neden olabilir. Peki işlemci sıcaklığı ölçme nasıl yapılır? Bu yazımızda işlemci sıcaklığı kaç derece olmalı sorusunun yanıtı ve işlemci sıcaklığı ölçme programları ile karşınızdayız.

En İyi İşlemci Sıcaklığı Ölçme Programları

Core Temp

HWMonitor

Open Hardware Monitor

HWiNFO

Real Temp



1- Core Temp

Tamamı ile işlemci sıcaklığını ölçmek için tasarlanan Core Temp, işlemcinizdeki her bir çekirdeğin kaç derecede çalıştığı konusunda bilgi sahibi olmanıza yardımcı oluyor. İşlemcinizin sıcaklık bilgisi dışında hangi hız aralıklarında çalıştığını, aldığı voltaj değerlerini ve yüzdelik dilim olarak çalışma oranlarını da Core Temp ile takip edebilirsiniz.

2- HWMonitor

HWMonitor, bilgisayarınızda bulunan donanımların üzerindeki sensörleri okuyarak sıcaklık, voltaj ve fan hızı gibi değerler hakkında kullanıcılara bilgi veren başarılı bir donanım izleme yazılımıdır. HWMonitor, en yaygın sensör yongalarını yönetir ve bu şekilde neredeyse tüm donanımlar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

3- Open Hardware Monitor

Açık kaynak koduna sahip olan ve tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir yazılım olan Open Hardware Monitor temel olarak bilgisayarınızda bulunan çeşitli bileşenlerin sıcaklıklarını ölçmenize yardımcı oluyor. Ayrıca program ile özel bir takip penceresi oluşturabiliyor, bu pencerede seçeceğiniz sıcaklık ve yük değerlerini takip edebiliyorsunuz.

4- HWiNFO

Bilgisayarınızdaki donanımlar hakkında detaylı bilgiler almanıza olanak sunan HWiNFO, kullanıcılara sunduğu detaylar konusunda da oldukça cömert bir program olarak tanımlanabilir. Zira sisteminizin donanım tarafında olan biten neredeyse her detayı en ince noktasına kadar gösterebilen HWiNFO64 ile özellikle sorun tespiti gibi konularda oldukça fazla bilgi sahibi olacaksınız.

5- Real Temp

Bilgisayarınızdaki donanımların tam yük altında ulaştığı en yüksek sıcaklık, boştayken bulunduğu sıcaklık, ortalama sıcaklık ve saat çalışma hızları gibi detayları sizlere suna Real Temp, özellikle hız aşırtma geçmişine sahip kullanıcılar için birebir bir program.

İşlemci Neden Isınır?

Bilgisayarınızdaki işlemci, donanım ve yazılım tabanlı talimatlarının işlenmesinden sorumludur ve yoğun yük altında ısınabilir. Öte taraftan bazı işlemcilerin, diğerlerine nazaran daha çok ısındığını fark edebilirsiniz. Bu durumun altında yatan sebep havalandırma eksikliği, arızalı parçalar ya da toz ve kir gibi nesneler olabilir.

İşlemci Sıcaklığı Kaç Derece Olmalı?

Sağlıklı bir ortamda bilgisayarınızdaki işlemcinin sıcaklığı; boşta çalışırken 35 ila 55 derece, yük altındayken ise 60 ila 85 derece aralığında olmalıdır. Çeşitli senaryolarda bu değerlerin altını ya da üstünü görmeniz normal olarak kabul edilebilir ancak çoğu durumda istenmez.

Bir işlemcinin ideal sıcaklığı; onu nasıl kullandığınıza, ne kadar yük altında çalıştığına, bulunduğunuz ortamın sıcaklığına ve havalandırma kanallarının kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bu nedenle kesin değerlerden bahsetmemiz mümkün değildir.

İşlemci Sıcaklığı Düşürme Nasıl Yapılır?

İşlemcinin ısınma sorununu çözmeden önce, bu sorunun altında yatan nedeni bulmanız gerekecektir. Eğer herhangi bir arıza sorunu yoksa, bilgisayarınızı düzenli aralıklarla temizlemenizi ve termal macunu yenilemenizi tavsiye ederiz. Bu sayede bilgisayarınızdaki işlemci daha az ısınacaktır. Ayrıca bilgisayarın havalandırma kanallarının tıkalı olmadığından ve başka nesnelerce engellenmediğinden de emin olmalısınız.

1- Bilgisayarınızı Temizleyin

Bilgisayarın periyodik aralıklarla temizlenmemesi, ısınma sorunun altında yatan en temel sebeptir. Bu noktada bilgisayarınızın hem içini hem de dışını düzenli aralıklarla temizlemelisiniz. Ayrıca havalandırma kanallarının da sürekli olarak temiz olduğundan emin olmalısınız.

2- Termal Macunu Değiştirin

Temizlik işlemi kadar sık periyotlarda olmasa da, termal macunlar da belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Bu noktada kullanmakta olduğunuz termal macuna ve soğutma sistemine bağlı olarak 6 ay ila 1 yıl gibi periyotlarla termal macunu değiştirmenizi tavsiye ederiz.

3- Harici Soğutucu Kullanın

Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, harici bir soğutucu ile aşınma sorunlarının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca soğutucular bilgisayarınızdaki havalandırma deliklerinin de rahatlamasına yardımcı olacaktır. Buna karşın havalandırma kanallarını kapatmayacak bir soğutucu seçtiğinizden emin olun.