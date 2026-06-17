2 Milyon TL Altında Alınabilecek En İyi Elektrikli Arabalar!

Elektrikli otomobil pazarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yıllar geçtikçe tüketicilerin karşısına çıkan elektrikli otomobil seçeneği de artıyor. Artık farklı segmentlerde ve farklı ihtiyaçlara hitap eden çok sayıda elektrikli otomobil satın almak mümkün. Peki, günümüz şartlarında bütçesi 2 milyon TL'nin altında olan bir kullanıcı için hangi elektrikli otomobiller öne çıkıyor?

Mevcut piyasa koşullarında artık 2 milyon TL’nin altında sıfır bir elektrikli otomobil bulmak oldukça zor. Ancak sizler için donanım, menzil, kullanıcı deneyimi ve genel kriterleri dikkate alarak 2 milyon TL altına alınabilecek en iyi sıfır kilometre elektrikli araba modellerini sıraladık.

2 Milyon TL Altına Alınabilecek En İyi Elektrikli Arabalar Hangileri?

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil – 1.869.048 TL Togg T10F V1 RWD Standart Menzil – 1.884.980 TL Renault 5 E-Tech Techno EV52 150hp (2025) – 1.938.000 TL Ford Puma Gen-E – Premium 123 kW (2025) – 1.976.500 TL Hyundai Inster 71,1 kW Dynamic (2025) – 1.450.000 TL

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil'in Özellikleri Neler?

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg T10X, geniş iç mekânı, zengin teknolojik donanımları ve sunduğu premium malzeme kalitesi ile listenin zirvesinde yer alıyor. Togg 10X, T10F ile birlikte listenin iki C segment otomobilinden biri olarak da öne çıkıyor. Yerli elektrikli SUV modelimizi ancak giriş versiyonu ile bu listeye dahil edebiliyoruz.

Motor gücü: 218 beygir

Tork: 350 Nm

Batarya kapasitesi: 52.4 kWh

Menzil: 314 kilometre

Enerji tüketimi: 19.5 kWh/100 km

0-100 km/s hızlanma: 7.4 saniye

Maksimum hız: 185 km/s

Togg T10X’in Artıları:

Geniş iç mekan

Premium teknoloji ve malzeme kalitesi

Zengin donanım

Uzaktan güncelleme desteği

Togg T10X V1 Standart Menzil’in Eksileri:

Yazılım sorunları

Yüksek enerji tüketimi ve kısa menzil

Kullanıcı arayüzü

Togg T10F V1 RWD Standart Menzil'in Özellikleri Neler?

Togg T10X’in platform kardeşi olan T10F, sahip olduğu fastback çizgileri ile daha sportif ve aerodinamik bir görüntü çiziyor. T10X'te yaşanılan bazı sorunlar görülerek geliştirilen model bu anlamda daha iyi bir sürüşe sahip. Yerli elektrikli otomobil ayrıca geniş yaşam alanı ve gelişmiş dijital özellikleriyle rakiplerinin önünde. T10F de yine giriş seviyesi ile listeye girebiliyor.

Motor gücü: 218 beygir

Tork: 350 Nm

Batarya kapasitesi: 52.4 kWh

Menzil: 335 kilometre

Enerji tüketimi: 17,2 kWh/100 km

0-100 km/s hızlanma: 7,2 saniye

Maksimum hız: 185 km/s

Togg T10F’in Artıları:

Şık fastback tasarımı

Geniş iç hacim

Premium teknoloji ve malzeme kalitesi

Uzaktan güncelleme desteği.

Togg T10F V1 Standart Menzil’in Eksileri:

Yazılım sorunları

Kullanıcı arayüzü

Kısa menzil

Renault 5 E-Tech Özellikleri Neler?

İkonik Renault 5 modelinin modern ve tamamen elektrikli yorumu olan Renault 5 E-Tech, retro tasarımıyla segmentindeki en dikkat çekici modeller arasında yer alıyor. Verimli elektrik motoru, başarılı sürüş karakteri ve yüksek teknoloji seviyesi sayesinde Renault 5 E-Tech özellikle şehir içi kullanımda oldukça iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Renault 5 E-Tech'in listemize 2025 model versiyonu ile dahil olduğunu da hatırlatalım.

Motor gücü: 150 beygir

Tork: 245 Nm

Batarya kapasitesi: 52 kWh

Menzil: 410 kilometre

Enerji tüketimi: 15 kWh/100 km

0-100 km/s hızlanma: 8 saniye

Maksimum hız: 150 km/s

Renault 5 E-Tech’in Artıları:

Dikkat çekici tasarım

Yüksek menzil

İç mekan tasarımı ve kalitesi

Renault 5 E-Tech’in Eksileri:

Kısıtlı arka yaşam alanı

Küçük bagaj hacmi

Ford Puma Gen-E Özellikleri Neler?

Ford'un sevilen B SUV modeli Puma'nın elektrikli versiyonu olan Gen-E, markanın başarılı sürüş dinamiklerini elektrikli araçlara da taşıyor. Ülkemizde 2025 model olarak sıfır kilometre olarak satın alınabilen elektrikli B SUV, boyutlarına göre sunduğu geniş bagaj hacmi, dengeli sürüş karakteri ve günlük kullanıma uygun yapısıyla listenin en çok yönlü modellerinden biri konumunda.

Motor gücü: 168 beygir

Tork: 290 Nm

Batarya kapasitesi: 43 kWh

Menzil: 353 kilometre

Enerji tüketimi: 14,2 kWh/100 km

0-100 km/s hızlanma: 8 saniye

Maksimum hız: 160 km/s

Ford Puma Gen-E’nin Artıları:

Sürüş dinamikleri

Direksiyon hissi

Geniş bagaj hacmi

Ford Puma Gen-E'nin Eksileri:

İç mekan kalitesi

Artık eskimeye başlayan platform

Hyundai Inster Özellikleri Neler?

Ülkemizde 2025 model olarak satılan Hyundai Inster, küçük boyutlarına rağmen sunduğu ferah yaşam alanı ve pratik kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi kullanım için geliştirilen model, ekonomik enerji tüketimi ve rekabetçi fiyatıyla elektrikli otomobil dünyasına giriş yapmak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Motor gücü: 97 beygir

Tork: 147 Nm

Batarya kapasitesi: 42 kWh

Menzil: 327 kilometre

Enerji tüketimi: 14,3 kWh/100 km

0-100 km/s hızlanma: 11,7 saniye

Maksimum hız: 140 km/s

Hyundai Inster’ın Artıları:

Küçük boyutlarına rağmen geniş iç hacim

Yüksek fiyat-performans

Pratik şehir içi kullanım

Hyundai Inster’ın Eksileri:

Kalite hissi düşük

Şehirler arası yollar için çok uygun değil

Küçük bagaj

Editörün Yorumu

Türkiye’de şu anda sıfır kilometre olarak satın alabileceğiniz en başarılı elektrikli otomobiller bana göre böyle sıralanıyor. Tabi ki kişisel ihtiyaçlara göre bu liste değişkenlik gösterebilir. Eğer bu listeden kendim için bir elektrikli otomobil seçecek olsaydım muhtemelen Renault 5 olurdu.

Türkiye'deki kullanıcı beklentileri, geniş yaşam alanı, yüksek konfor ve teknolojik özellikler göz önüne alındığında Togg T10X ve T10F modelleri listenin ilk sırasında yer almayı hakediyor. Bu listenin 15 Haziran 2026 tarihinde hazırlandığını ve fiyatların değişkenlik gösterebileceğini de hatırlatalım. Sizlerin listede olması gerektiğini düşündüğünüz araçlar varsa bunu yorumlarda tartışabiliriz