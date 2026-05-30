Kilometrede Kuruş Yakıyorlar İşte Türkiye’nin En Tasarruflu Elektrikli Otomobilleri

Elektrikli otomobiller şimdiye kadar her zaman sahip oldukları menzillerle karşılaştırıldı. Ancak bu araçlarda menzil kadar enerji verimliliği de büyük önem taşıyor. Daha düşük elektrik tüketimi hem kullanım maliyetini azaltıyor hem de menzil avantajı yaratıyor. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak sizler için en düşük elektrik tüketimine sahip 10 otomobili bir araya getirdik.

En az Enerji Tüketen Elektrikli Otomobil Modelleri Hangileri?

Türkiye'de şu anda 0 km olarak satılan en tasarruflu 10 otomobili bir araya getirdik. Bu otomobillerin ayrıca mevcut elektrik fiyatı ve AC/DC şarj istasyonlarındaki maliyetleri de hesaplayarak kilometrede kaç TL yaktıklarını da hesapladık. Tabi ki listenin markaların verdiği ortalama WLPT değerlerine göre hesaplandığını ve bu rakamların gerçek kullanım koşullarında değişkenlik gösterebileceğini şimdiden söyleyelim.

Model Motor Gücü Batarya Kapasitesi Menzil Ortalama Tüketim (100 km'de) Evde Şarj ile 240 kWh Altında (3.24 TL/kWh) Evde Şarj ile 240 KWh Üstünde (3.92 TL/kWh) AC Şarj (ortalama 8.5 TL/kWh) DC Şarj (ortalama 12.5 TL/kWh) Fiyat (₺) Tesla Model Y Standart Menzil 218 beygir 62.5 kWh 534 km 13.1 kWh 0.42 TL/km 0.51 TL/km 1.11 TL/km 1.64 TL/km 2.474.985 TL Mercedes-Benz CLA200+ 218 beygir 85 kWh 730 km 13.5 kWh 0.43 TL/km 0.525 TL/km 1.14 TL/km 1.69 TL/km 4.873.000TL Fiat 500e 118 beygir 37.3 kWh 320 km 13.6 kWh 0.436 TL/km 0.53 TL/km 1.15 TL/km 1.70 TL/km 2.149.900 TL Volkswagen ID.7 286 beygir 86 kWh 698 km 13.8 kWh 0.44 TL/km 0.54 TL/km 1.17 TL/km 1.73 TL/km 4.415.150 TL Hyundai IONIQ 6 151 beygir 53 kWh 429 km 13.9 kWh 0.45 TL/km 0.54 TL/km 1.18 TL/km 1.74 TL/km 2.374.000 TL Hyundai Inster 97 beygir 42 kWh 327 km 14.3 kWh 0.46 TL/km 0.56 TL/km 1.21 TL/km 1.79 TL/km 1.550.000 TL Renault 5 E-Tech 120 beygir 40 kWh 312 km 14.5 kWh 0.465 TL/km 0.565 TL/km 1.23 TL/km 1.815 TL/km 1.886.000 TL Hyundai Kona Elektrik 156 beygir 48.6 kWh 380 km 14.6 kWh 0.47 TL/km 0.57 TL/km 1.24 TL/km 1.83 TL/km 2.280.000 TL KIA EV3 204 beygir 58.3 kWh 435 km 14.9 kWh 0.48 TL/km 0.58 TL/km 1.26 TL/km 1.87 TL/km 2.405.000 TL Renault Megane E-Tech 220 beygir 60 kWh 468 km 15.0 kWh 0.48 TL/km 0.584 TL/km 1.27 TL/km 1.88 TL/km 2.386.000 TL

Ülkemizde şu anda sıfır kilometre olarak satılan elektrikli otomobiller bu şekilde sıralanıyor. Tesla Model Y'nin başı çektiği listede genelde küçük araçlar yer alıyor. Ancak Mercedes-Benz CLA200+ ve Volkswagen ID.7 modelleri de sahip oldukları verimlilik ile büyük boyutlarına rağmen listede yer almayı başardı.

Sahip oldukları menzil değerleri ve şarj sıkıntıları nedeniyle her kullanıcı için uygun olmayan elektrikli otomobiller, konu kullanım maliyeti olduğunda ise resmen rakip tanımıyorlar. En düşük yakıt tüketimine sahip küçük bir dizel araç bile kilometrede 3 TL'nin üzerinde bir yakıt tüketimine sahip. Tüm bunları göz önüne aldığımızda özellikle şehir içi kullanımlarda elektrikli otomobiller rakipsiz görünüyor.

Elektrikli Otomobillerde Tüketim Değeri Ne Kadar Önemli?

Elektrikli otomobiller genellikle ilk olarak sahip oldukları menzil değerleri ile öne çıkıyor. Markalar da araçlarının tüketim değerlerinden çok menzillerini ortaya koyuyor. Ancak her zaman en uzun menzile sahip olan araç en düşük enerji tüketimi sunmuyor. Çoğu marka yüksek menzil hedefleri doğrultusunda bataryalarını büyütürek araçlara ekstra ağırlık getiriyor. Bu durum da araçları daha verimsiz kılıyor.

Örnek vermek gerekirse 100 kWh batarya paketine sahip bir araç eğer ortalama 500 km menzil sunuyorsa, bu aracın ortalama enerji tüketimi 100 km/de 20 kWh oluyor. Diğer yandan 350 km menzil sunan 50 kWh bataryaya sahip bir model, 100 kilometrede 14.3 kWh'lik tüketim değeri ile önceki modelden çok daha verimli bir yapıya sahip. İkinci araç, yaklaşık olarak sağladığı yüzde 40 oranında tasarruf ile kullanıcısının cebini de korumuş oluyor.

Editörün Yorumu

Konu elektrikli otomobil olduğunda neredeyse ilk soru her zaman menzil oluyor. Ancak en az menzil kadar önemli olan bir diğer konu ise hiç kuşkusuz enerji tüketim değerleri. Genellikle çok önemsenmeyen bu değer aslında kullanıcıların daha tasarruflu seyahat edebilmesi için kilit rol oynuyor.

Hazırladığımız listede ise Tesla Model Y, boyutlarına rağmen sunduğu verimlilikle neden bu kadar başarılı bir model olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Diğer yandan Mercedes-Benz CLA200+ sahip olduğu yeni mimariyle diğer elektrikli modellerin önünde yer almayı başarıyor. Ayrıca CLA200+ ve Volkswagen ID.7 gibi modeller ağırlık ve boyutun yanı sıra aerodinamik verimliliğin elektrikli otomobillerde ne kadar önemli olduğunu da bizlere göstermiş oldu.