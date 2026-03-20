Hyundai Inster Electric Premium Oldu: Lounge Paketi Tanıtıldı!

Elektrikli otomobil pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken, markalar mevcut modellerini daha cazip hale getirecek yeni donanım paketleri sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hyundai, kompakt elektrikli modeli Casper-Inster Electric için dikkat çeken yeni bir versiyon tanıttı. Lounge adı verilen bu yeni paket, modelin konfor ve premium algısını bir üst seviyeye taşıyor. İşte detaylar...

Hyundai Casper-Inster Electric Lounge paketi neler sunuyor?

Hyundai tarafından Casper modeli için tanıtılan yeni Lounge paketi özellikle tasarım ve konfor tarafında önemli iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. Aracın dış tasarımda farklılaştırılmış tampon yapısı ve 17 inç boyutunda kapalı tasarıma sahip jantlar araca daha modern ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. İç mekanda ise sınıf standartlarının üzerine çıkan detaylar dikkat çekiyor.

Giri seviyesi elektrikli otomobillerde görmeye alışık olmadığımız tam deri koltuklar, premium ses sistemi ve daha önce opsiyonel olarak sunulan bazı donanımların standart hale getirilmesi Casper Electric’in bu versiyonunu daha üst segment hissiyatına yaklaştırıyor. Teknik tarafta ise mevcut Casper Electric altyapısı korunuyor. Yani motor, batarya ve performans değerlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Modelin Cross versiyonunda ise 49 kWh batarya paketiyle yaklaşık 285 km menzil sunuluyor. Bu versiyonda 113 beygir gücünde elektrik motoru yer alırken, standart modelde bu değer 95 beygir seviyesinde bulunuyor. Araç 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 10 saniyede ulaşabilirken maksimum 150 km/s hız sunuyor.

Hyundai Casper Türkiye'de Satılıyor Mu? Casper İle Inster Aynı Modeller Mi?

Hyundai Casper Electric, Avrupa ve Türkiye pazarında "Inster" adıyla satışa sunuluyor. Bu nedenle yeni sunulan Lounge paketinin de ilerleyen süreçte bu isim altında farklı pazarlara sunulması bekleniyor. Yeni donanım paketiyle birlikte modelin özellikle şehir içi kullanım odaklı kompakt elektrikli segmentte daha güçlü bir konum elde etmesi hedefleniyor.

Hyundai Inster Teknik Özellikleri

Motor Tipi : Tamamen elektrikli (PMSM)

: Tamamen elektrikli (PMSM) Güç : 95 HP / 113 HP

: 95 HP / 113 HP Tork : 147 Nm Menzil: 300 km – 355 km (WLTP)

: 147 Nm Menzil: 300 km – 355 km (WLTP) Batarya : 42 kWh / 49 kWh (Lityum-iyon)

: 42 kWh / 49 kWh (Lityum-iyon) Uzunluk : ~3.825 mm

: ~3.825 mm Genişlik : ~1.610 mm

: ~1.610 mm Yükseklik : ~1.575 mm

: ~1.575 mm Segment : A-SUV (kompakt elektrikli)

: A-SUV (kompakt elektrikli) Çekiş: Önden çekiş (FWD)

Editörün Yorumu

Türkiye ve dünyada genel olarak tüketiciler artık büyük otomobiller yerine daha küçük otomobiller kullanmayı tercih ediyor. Bu kapsamda Hyundai Inster modeliyle pazardaki talebe cevap vermeye çalışırken yerli üreticiler de farklı modelleri pazar sunuyor. Hyundai Inster yerli pazarda KARE Fit, Reeder Reev Aura gibi otomobiller ile rekabete hazırlanırken diğer otomobil üreticileri de bu segment için yeni modeller tasarlıyor. Inster modelinin daha premium bir hale getirilmesi pazardaki diğer üreticiler tarafından da benimsenebilecek bir hareket olabilir.

