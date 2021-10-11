2022 Yılına Girerken Apple Watch 3 Hala Satın Alınır mı?

Apple kısa bir süre önce yenilenmiş tasarımla kutudan çıkan Watch Series 7 modelini ön siparişe sundu. Ayrıca yeni modelin satışa sunulması ile birlikte satışına halen devam edilen Watch 3 ve Watch SE modellerinin fiyatları da yukarı yönlü bir güncelleme ile daha pahalı hale geldi. Peki 2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde Apple Watch 3 hala satın alınır mı?

Apple Watch 3 Hala Satın Alınır mı?

Apple Watch Series 3 ile ilgili kesin yargılara varmadan önce yenilenmiş fiyatlara daha yakından göz atmamız doğru olacaktır: Bu kapsamda Watch Series 3 modelinin 38mm varyantı 2.199 TL, 42mm varyantı ise 2.499 TL fiyat etiketleri ile kullanıcılara sunuluyor. Tabii ki çevrim içi ya da fiziki mağazalardan indirimlerle birlikte daha uyguna mal etmeniz söz konusu olabilir.

Apple tarafından 2017 yılında satışa sunulan Watch Series 3, çıkış yaptığı dönem için gerçekten de iyi bir cihazdı. Öte taraftan Watch Series 4 ile atılan ilk adımdan ve Watch Series 7 ile atılan ikinci adımdan sonra tasarım anlamında iki nesil geriye düşmüş oldu. Ayrıca birkaç yıllık bir giyilebilir aksesuar için olması gerekenden daha pahalı bir fiyat noktasında konumlanıyor.

Apple Watch Series 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1.5 inç (38mm) / 1.65 inç (42mm)

1.5 inç (38mm) / 1.65 inç (42mm) Ekran Çözünürlüğü: 272 x 340 (38mm) / 313 x 390 (42mm)

272 x 340 (38mm) / 313 x 390 (42mm) Piksel Yoğunluğu: 290 ppi (38mm) / 303 ppi (42mm)

290 ppi (38mm) / 303 ppi (42mm) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Apple S3 (Dual Core)

Apple S3 (Dual Core) Bellek: 768 MB RAM

768 MB RAM Depolama: 8 GB

8 GB Bluetooth: Bluetooth 4.2

Bluetooth 4.2 Wi-Fi: 802.11 b/g/n

802.11 b/g/n NFC: Var

Var GPS: Var

Var Batarya Kapasitesi: 273 mAh (38mm) / 334 mAh (42mm)

273 mAh (38mm) / 334 mAh (42mm) Nabız Sensörü: Var

Var Düşme Algılama: Yok

Yok SpO2 Sensörü: Yok

Yok Elektrokardiyogram: Yok

Yok Her Zaman Açık Ekran: Yok

Yok Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Hoparlör: Var

Var Mikrofon: Var

Var Gövde Malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Kalınlık: 11.4 mm

11.4 mm Ağırlık: 26,7 gr (38mm) / 32,3 gr (42mm)

26,7 gr (38mm) / 32,3 gr (42mm) Yazılım: watchOS 4.0 (watchOS 8'e Yükseltilebilir)

Apple Watch Series 3, 38mm için 1,5 inç boyutunda 42mm için 1,65 inç boyutunda ekranla kutudan çıkıyor ancak çerçeveler açısından modern bir görünüm sunmaktan uzakta kalıyor. Ayrıca ekranda Always On Display desteğinin yer almadığını da hatırlatmak gerekiyor.

Çift çekirdekli Apple S3 işlemciden gücünü alan modelde 768 MB RAM ve 8 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Sağlık takibi ile ilgili detaylara geçtiğimizde adım sayar ve nabız takibi gibi temel sensörler mevcut olsa da düşme algılama, SpO2 sensörü ve elektrokardiyogram gibi gelişmiş özellikler bulunmuyor.

Apple Watch 3 Alınır mı?

Evet, Watch Series 3 halen resmi olarak satışta olan bir model ve kısa bir süre önce yayınlanan watchOS 8 güncellemesini de aldı. Mevcut duruma bakılırsa bu modelin önümüzdeki en az iki sene boyunca daha güncelleme almaya devam edeceğini söyleyebiliriz.

Basit bir açıdan baktığımızda temel sağlık göstergelerini sunuyor, egzersizlerinize destek sağlıyor ve telefonunuzdan uzak olsanız da ana işlevleri halledebilmenize olanak sunuyor. Yani standart bir akıllı saatten beklediklerinizi vermek konusunda halen yeterli bir işleve sahip.

Buna karşın söz konusu şey 2.199 TL ya da 2.499 TL fiyat etiketleri olduğunda, bu parayı verip baş ağrısına neden olabilecek yetersizliklere sahip:

Apple'ın ürün gruplarından herhangi birisini uzun süre kullanmış herkesin bileceği üzere eski cihazların güncelleme alıyor olması, bu güncellemelerin iyi bir performansta çalışacağı anlamına gelmiyor. Bu sadece Watch serisi için değil; iPhone ve iPad gibi diğer ürünler için de geçerli. Watch Series 3 halen bu durumda değil ancak donanımın yetersiz kalması gelecekte bu ihtimali olası tutuyor.

Tabii ki gelişmiş özelliklerden uzakta kalıyor olmanızı hesapta tutmuyoruz: SpO2, EKG ve düşme algılama gibi yeni işlevler bu cihazda bulunmuyor. Buna karşın 8 GB kapasitesindeki depolama birimi dahi kullanıcılar için şu sıralar oldukça sorun çıkartıyor.

Pek çok kullanıcı yeni güncellemeler geldiğinde, yetersiz depolama alanından ötürü, cihazlarını en son sürüme güncellerken çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Nitekim 8 GB depolama birimi o kadar küçük ki, cihazınızı aktif olarak kullanmıyor olsanız dahi hızlıca doluyor.

Bu durumda güncellemeyi kurmadan önce verilerinizi yedeklemeniz ve silmeniz gerekiyor: Kurulumdan sonra onları yedekten geri yükleyebilirsiniz. Unutmayın ki bu durum her bir güncelleme için geçerli ve güncellemeler sık sık gelmiyor olsa da, bir kez geldiğinde bu süreç gerçekten de rahatsız edici hale geliyor.

Üstelik bu cihaza 2.500 TL harcadığınızı düşündüğünüzde, kabul edilebilir bir durum olmaktan uzakta kalıyor.

Bir Şans Vermeyi Deneyin: Apple Watch SE

Evet, biliyorum. Watch Series 3 şu anda satışta olan en uygun fiyatlı model ancak bir akıllı saate neredeyse asgari ücret kadar ödeme yapmadan önce, bütçeyi biraz daha yükseltip kullanım ömrünü birkaç kat artırmak istebilirsiniz. Peki neden Watch SE modeline göz atmıyorsunuz?

Watch SE, kısa bir süre öncesine kadar Watch 3 ile Watch 6 arasında ideal bir uzlaşma idi. Şimdi, benzer bir durum Watch 3 ve Watch 7 için geçerli.

Watch Series 6 ile aynı tasarıma sahip olan Watch SE, Apple S5 işlemci ile kutudan çıkıyor ve Watch Series 3 ile kıyaslandığında iki nesillik perfomans farkı vaat ediyor. Ayrıca 1 GB RAM (%33 daha fazla) ve 32 GB depolama birimi (%400 daha fazla) ile gelişmiş bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

Tabii ki ince çerçevelerle daha modern bir tasarım ve daha geniş ekran elde ediyorsunuz. Ayrıca çözünürlük ve ekran kalitesi açısından da önemli iyileştirmeler mevcut. Akıllı saatlerimizin sürekli olarak telefonlarımıza bağlı olduğunu düşündüğümüzde, Bluetooth 5.0 da öne çıkan bir diğer detay: Sizlere daha stabil bağlantı ve daha düşük güç tüketimi sunacak.

Sağlık takibi açısından SpO2 ve EKG halen yok ancak düşme algılama ve gürültü sensörü gibi ekstra avantajlar elde ediyorsunuz. Ah evet, ayrıca pusula da bulunuyor. Bu sayede harita uygulamalarını çok daha efektif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Tabii ki tüm bu avantajlar, artan fiyat etiketleri ile birlikte geliyor: 40mm için 3.099 TL ve 44mm için 3.399 TL.

Bu bakımdan Watch Series 3 38mm yerine Watch SE 40mm almak isterseniz 900 TL, Watch Series 3 42mm yerine Watch SE 44mm almak isterseniz yine 900 TL ödemeniz gerekiyor. Bu ilk bakışta fazla gözükebilir ancak Watch 3 için 2.199 TL ya da 2.499 TL ödemeden önce uzun kullanım ve daha iyi performans adına bu farkın değeceğini fark edeceksiniz.

Peki Gerçekten de Series 3 İstiyorsanız?

Tıpkı iPhone 5 ya da iPhone 4 hayranları gibi, Watch Series 3 modelinin de kendi hayranları var.

Tasarımından hoşlanıyorsanız, bir aksesuar gözü ile bakarak yüksek fiyatlara çıkmak istemiyorsanız, temel işlevlerden faydalanacaksanız ya da bütçe konusunda kısıtlı iseniz Watch Series 3 modelini tercih edebilirsiniz. İstediğiniz model bu mu? O halde satın alabilirsiniz.

Bu rehberimizde Apple Watch Series 3'ün sipariş ekranındaki satın al butonuna basmadan önce potansiyel dezavantajların farkında olmanızı istedik. Yine de unutmayın: 900 TL uzun vadeli kullanımda çok daha avantajlı olan Watch SE için değecek bir farktır.