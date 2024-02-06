2024 Audi Q7 Özellikleri ve Fiyatı

Lüksü sonuna kadar yaşatan marka Audi, 2024 model olarak lanse ettiği Q7'yi tanıttı. Markanın dev SUV'u, makyajlı yapısı ve teknik iyileştirmeleri ile Audi hayranlarının ilgisini her zamankinden daha çok çekecek gibi görünüyor.

Zengin makyajlı görünümüyle yenilenen 2024 Audi Q7 modelinin detaylı özelliklerini ve fiyatını sizler için aşağıdaki yazımızda paylaştık.

2024 Audi Q7 Özellikleri

2024 Audi Q7'nin tasarımında göze çarpan ilk detay, yenilenen ön panjur ve tamponu oluyor. Opsiyonel olarak sunulan kişiselleştirilebilir HD Matrix farlar, aracın estetiğine katkı sağlayan bir diğer öne çıkan özellik.

SUV modelin motor gamında olduğu gibi iç mekanında da çeşitli bilgi - eğlence sistemi ve güvenlik iyileştirmeleri yer alıyor. Audi'nin yeniden şekillendirilen Q7 modeli, Q8'in sportif çizgisine benzer bir görünüme sahip.

Aracın dışında gerçekleşen değişikliklere ek olarak, beş farklı yeni jant tasarımıyla 22 inçe kadar uzanan seçenekler, üç yeni gövde rengi ve artırılmış donanım seviyeleri gibi yenilikler de içeriyor.

Güncellenmiş multimedya sistemi sayesinde artık Spotify ve Amazon Müzik gibi üçüncü parti uygulamaları destekleyen son nesil bir sistem görevi üstleniyor. Bu yenilik, sürücülere ve yolculara daha geniş bir eğlence yelpazesi sunarak sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Audi sanal kokpit, artık standart olarak diğer yol kullanıcılarını gösterme özelliği ile birlikte, şerit değiştirme uyarısı, mesafe uyarısı ve trafik ışığı bilgisi gibi özelliklerle donatılmış durumda.

Kaputun altında TDI dizel ve TFSI benzinli motorlar sunulmaya devam ediyor. Performanslı SQ7 ise 500 beygir güç ve 770 Nm tork üreten 4.0 litre V8 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniye gibi kısa bir sürede tamamlıyor.

Son olarak Audi Q7, sportif bir şasi ve arka aks yönlendirme özellikleriyle performansı artırılmış bir sürüş deneyimi sunuyor.

2024 Audi Q7 Fiyatı

Avrupa'da satışa sunulan 2024 Audi Q7'nin fiyatı 79.300 eurodan başlıyor. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belirsizken, bugün itibarıyla mevcut son modelinin fiyatı 7,6 milyon TL ediyor.