2024 Dacia Duster Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Dacia’nın 2024 model yeni aracı, Bigster’dan ilham alan hibrit bir otomobil olma özelliğini taşıyor. Bagaj genişliğinin fazla olması, elektrikli motor desteği gibi gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken 2024 Dacia Duster LPG’li alternatiflere de sahip.

Peki, bu aracın diğer teknik özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar!

2024 Dacia Duster Özellikleri

Aracın hem tasarımsal hem de teknik özellikleri dikkat çekici niteliklere sahip. Bigster esintilerini gördüğümüz aracın heybetli görünümü ve Y farları öne çıkıyor.

Tam ve yarı hibrit seçenekleri ile farklı kullanım olanakları sunuyor. Eski Duster modellerinde olduğu gibi yeni versiyonda da LPG desteği mevcut ancak dizel seçeneği bulunmuyor.

Otomobilin diğer özellikleri ise şu şekilde:

7 inçlik ekranda dijital gösterge paneli

10.2 inçlik eğlence - bilgi ekranı

4 tane USB girişi

Apple CarPlay - Android Auto + 4 tane USB girişi

1.2 litrelik turboşarj ve benzinli motor

C sütun içine saklanmış arka kapı kolları

Y formunda ön farlar

17 inçlik çift renkli alaşım jantlar

Araç uzunluğu 4343 mm

462 litreye varan bagaj hacmi

80 kglık ekstra port bagaj

6 hoparlör ses sistemi

Önden çekişli / 4x4 seçenekleri mevcut.

Yeni Duster’ın 4x4 versiyonlarında arazi, eko, kar, kum/çamur ve auto olacak şekilde 5 farklı mod seçeneği bulunuyor. Serinin ilk modeli 6 vites manuel şanzımanlı. Hafif hibrit şeklinde tabir edilen bir otomobil.

İkinci seçenekte LPG desteği sağlayan 50 litre gaz deposu bulunuyor. Bu model ECO-G olarak isimlendiriliyor. ECO-G sürümünde ek olarak 50 litre LPG tankı mevcut.

Yakıt deposundaki potansiyel ile birleştirerek düşündüğümüzde 1300 km menzile ulaşmak mümkün. Üçüncü seçenekte ise 1.6 litrelik benzinli çift motor bulunacak. Dacia Duster Hybrid 140 olarak adlandırılan bu versiyonda rejeneratif frenleme sistemi de mevcut.

2024 Dacia Duster Fiyatı

Dacia Duster 2010 yılından beri firmanın satışa sunduğu SUV modelleri arasında yer alıyor. 2024 modelinin ise Avrupa'da 20.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtiliyor.

Türkiye'deki satış fiyatı ise henüz belli değil. 2023 Duster modellerinin başlangıç fiyatı ise şu anda 900.000 TL civarında. Essential serisi için geçerli olan bu fiyat 2024 modelde daha yüksek olarak belirlenecektir.

2024 Dacia Duster Çıkış Tarihi

Dacia'nın yeni hafif hibrit ve tam hibrit seçenekli SUV aracı Duster'ın tam olarak ne zaman satışa çıkacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. 2024 itibariyle piyasaya sürülmesi beklenen aracın öncelikle Avrupa'da alıcıları ile buluşacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belirsiz. Tıpkı satış fiyatı gibi çıkış tarihine ilişkin de güncel verileri takip edip sizlerle paylaşıyor olacağız.