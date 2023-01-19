Dünyanın en çok tercih edilen arabalarından biri de Dacia markasıdır. Geçmişten günümüze birçok defa değişikliğe giden Dacia özellikle şık tasarımı ile karşımıza gelmektedir. Ancak kimi zaman diğer araç markaları Dacia'nın önüne geçmiş olsa da en çok tercih edilen araçlar arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, kısa bir bilginin ardından isterseniz Dacia fiyat listesine yakından bakalım.

Dacia Fiyat Listesi - 2023

Model Fiyat

Yeni Sandero 2022 Model 513.000 TL Yeni Sandero Stepway 2022 Model 474.900 TL Yeni Duster 2022 Model 532.900 TL Yeni Jogger 2022 Model 609.900 TL

Yukarıdaki Dacia modelleri 19 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli fiyat listesidir. Güncel fiyatlar araç bayilerine ve zamana göre artış veya düşüş gösterebilir.

En İyi Dacia Aile Arabası Yeni Jogger

7 koltuklu geniş aile arabası Jogger şık tasarımı ve geniş kapasitesi ile öne çıkıyor. Sadece 7 kişilik değil aynı zamanda 2085 L bagaj hacmi ile karşımıza gelen araç görünen o ki kalabalık gruplar için birebir duruyor. Yeri geldiğinde arka koltuklar kapanabiliyor ve bagaj hacmi büyütülebiliyor.

Araç içi tasarım konfor açısından başarılı durduğunu da söylemeden geçmeyelim. Dokunmatik ekranı sayesinde multimedya oynatıcı ile istediğiniz müzikleri hızlı bir şekilde açabileceğiniz Jogger modeli, akıllı eşya gözleri de bulundurmaktadır. Arka koltuklar için uçak tipi servis masasının bulunması uzun yolculuklarda hayat kurtarıcı düzeyde diyebiliriz.

Dacia Kimin?

Adını Romanya topraklarından alan Dacia bir Romanya arabasıdır. Birçok ülkede hizmet veren araba şirketi Soğuk Savaş Dönemlerinde kurulmuş ve 1999 yılında Renault tarafından satın alınmıştır. Şu an Renault'un bir alt şirketi olarak geçmektedir.

Kimi zaman başarılı kimi zaman beklenen sonucu vermeyen araçlar üretmiştir. Ayrıca marka zaman içinde logosunu değiştirmiş ve daha şık bir tasarıma ulaşmıştır.

Bu içeriğimizde Dacia fiyat listesini sizler için derledik. Peki, sizler fiyatlar ve modeller hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Opel 2023 güncel fiyatlarını merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.