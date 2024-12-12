iPhone 15 Pro Max ile Çekilen Film: 28 Years Later Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

iPhone 15 Pro Max ile çekilen 28 Years Later (28 Yıl Sonra) konusu ve oyuncuları, 28 Weeks Later'ın (28 Hafta Sonra) devamı niteliğindeki filmi izlemek isteyen çoğu kişi tarafından merak ediliyor.

28 Yıl Sonra filmi ne anlatıyor sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Akademi Ödüllü yönetmen Danny Boyle ve Akademi Ödülü Adayı yazar Alex Garland’ın yer aldığı filme dair merak edilen soruların yanıtı!

28 Years Later (28 Yıl Sonra) Konusu

En iyi zombi filmleri arasında yerini almaya hazırlanan 28 Yıl Sonra'da hayatta kalmayı başaran bir grup, küçük bir adada yaşamaya başlamıştır. Gruptan bir kişi, bir görev nedeniyle adadan ayrılır ve sadece enfekte olanları değil hayatta kalan kişileri de mutasyona uğratan sırları keşfeder.

28 Years Later (28 Yıl Sonra) Türkçe Alt Yazılı Fragman

28 Years Later (28 Yıl Sonra) Oyuncuları

Jodie Comer

Aaron Taylor-Johnson

Cillian Murphy

Jack O'Connell

Alfie Williams

Ralph Fiennes

Jodie Comer

Erin Kellyman

Edvin Ryding

28 Yıl Sonra oyuncuları arasında kadrosunda Cillian Murphy, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell ve daha pek çok isim yer alıyor.

Cillian Murphy daha önce 2023 yapımı Oppenheimer, 2013-2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders, 2010 yılında vizyona giren Inception ve daha pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer almıştı.

Filmin yapımcıları arasında Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Danny Boyle ve Alex Garland bulunuyor. Yürütücü yapımcılığı ise Cillian Murphy üstlendi. Merakla beklenen filmin yönetmtenliğini Danny Boyle, senaristliğini ise Alex Garland yapıyor.

28 Years Later (28 Yıl Sonra) Yayın Tarihi

Türkiye'de dağıtımını TME Films'in üstlendiği 28 Yıl Sonra filmi 20 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek.

28. günde başlayan, 28. haftada yayılan ve 28. yılda evrimleşen virüs nedeniyle insanların hayatta kalmaya çalıştığı film hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni film başarılı olabilecek mi? Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.