Rami Malek'in İstanbul'da Çekilen Filmi: Amatör Konusu, Oyuncuları ve Yayın Tarihi

Rami Malek'in İstanbul'da çekilen filmi The Amateur (Amatör) konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan filmde CIA'de görevli bir kriptografın yaşadıklarına tanık olacağız.

Yönetmenliğini James Hawes'in üstlendiği The Amateur, en iyi aksiyon filmleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Amatör filmi ne anlatıyor? Bu rehberde yeni filme dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Amatör Filmi Konusu

CIA'de kriptograf olarak çalışan Charles Heller'ın karısı, bir terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeder. İntikam almaya karar veren Heller, teröristleri yakalamaya çalışır.

Robert Littell'in aynı adlı romanından uyarlanan The Amateur filmi İngiltere, Fransa ve Türkiye'de geçiyor. 14 Kasım'da paylaşılan fragmanda da İstanbul'da çekilen sahnelere yer verildi.

Amatör Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragmanı

Amatör Filmi Oyuncuları

Holt McCallany

Caitríona Balfe

Julianne Nicholson

Rachel Brosnahan

Rami Malek

Adrian Martinez

Laurence Fishburne

Christy Meyer

Takehiro Hira

Joseph Millson

Alice Hewkin

Aksiyon ve gerilim türlerindeki Amatör filminin oyuncuları arasında Holt McCallany, Caitríona Balfe, Julianne Nicholson, Rachel Brosnahan, Rami Malek Adrian Martinez, Laurence Fishburne ve daha pek çok isim yer alıyor.

Filmde Rami Malek "Charles Heller" karakterini, Rachel Brosnahan "Sarah" karakterini, Adrian Martinez "Carlos" karakterini, Laurence Fishburne ise Henderson karakterini canlandırıyor.

43 yaşındaki başarılı oyuncu Malek daha önce pek çok yapımda yer aldı. En iyi Rami Malek filmleri arasında 2018 yapımı Bohemian Rhapsody, 2016 yapımı Buster's Mal Heart, 2017 yapımı Papillon, 2021 yapımı No Time to Die ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Laurence Fishburne ise Matrix serisi, John Wick serisi, 2024 yılında vizyona giren Slingshot, 2016 yapımı Passengers, 2024 yılında izleyiciler ile buluşan Megalopolis dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Amatör Filmi Vizyon Tarihi

Senaristliğini Ken Nolan ve Gary Spinelli'nin yaptığı The Amateur filmi 11 Nisan 2024 tarihinde vizyona girecek. Filmin dağıtımcılığını 20th Century Studios üstleniyor.

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