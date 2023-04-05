5G Nedir? 5G Teknolojisi Ne Sunuyor?

3G, 4G ve 4G LTE’nin ardından piyasaya sürülen 5G teknolojisi aktif internet kullanıcılarına şimdiye dek karşılaşmadıkları bir internet hızı vadediyor. Henüz test aşamasında olan 5G için gerekli altyapı sağlandığında 20 GB/sn hızlarına ulaşılması hedefleniyor.

4G’nin geliştirilmiş versiyonu olarak sunulan 5G’de gecikme süresi minimuma indiriliyor. Veri erişimini daha hızlı ve kolay hale getiren 5G’nin geliştirilmesinde çeşitli bağımsız teknolojilerden yararlanılıyor.

4G’den kısa bir süre sonra 5G’nin geliştirilmesi mobil teknolojilerin gelişim hızının her geçen gün daha da arttığını gözler önüne seriyor. Günlük deneyimlerde birçok avantaj sağlaması beklenen 5G, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına ve ulaşılması güç olarak düşünülen çeşitli hizmetlerin ulaşılabilir hale gelmesine de ortam hazırlıyor.

5G Nedir?

5G teknolojisinde bulunan G harfi Generation’ı ifade ediyor. Generation, Türkçe’de nesil anlamına geliyor. Bu bağlamda beşinci nesil hücresel ağ teknolojisi olarak tanımlayabileceğimiz 5G, 4G’den yaklaşık 100 kat daha hızlı bir internet deneyimine olanak sağlıyor. Aynı zamanda daha fazla bant genişliği ve minimum gecikme süresi sunan 5G, hem kişisel hem de kurumsal internet kullanımlarında birçok avantaj sağlıyor.

5G’nin Avantajları Neler?

5G’nin sunduğu avantajların bir kısmı pratikte şu şekilde hayatımıza dahil oluyor:

Yüksek veri hızı sayesinde bir saniyeden daha kısa bir vakitte ultra yüksek çözünürlüklü filmleri indirmenize imkân tanıyor.

Yüksek güvenlikli bir internet deneyimi sunuyor.

Gerçek zamanlı algılama özellikleri sayesinde doğal afetler ve hava durumuna ilişkin anlık tahminlerin ve hızlı güvenlik önlemlerinin alınması sağlanıyor.

Gecikme süresinin düşmesi sayesinde sağlık sektöründe gerçek zamanlı danışma hizmetleri, lojistikte anlık konum takibi gibi avantajlar sunuyor.

Yüksek hız sayesinde dijital platformlara uzaktan erişim daha kolay hale geliyor. Bu doğrultuda geliştirilen ve erişimi kolaylaşan bulut teknolojileri sayesinde ekstra harici depolama alanları kullanılabilir hale geliyor. Böylece cihazlarda sabit diskte aşırı veri birikiminin ve işlem hızının düşmesinin de önüne geçiliyor.

5G teknolojisinin avantajlarından birisi de ağ sanallaştırma olarak karşımıza çıkıyor. Alt ağ uygulamaları sayesinde yanıt süreleri kısaltılabiliyor.

5G teknolojisinde kaliteli ekran görüntüsü özelliği bulunuyor.

Telefon pillerinde gerekli yeniliklerin yapılması durumunda 5G teknolojisinin pil ömrünü yaklaşık 10 yıl kadar uzatması hedefleniyor.

IoT adı verilen nesnelerin internet teknolojisi ile uyum sağlıyor. Böylece buzdolabı, fırın, klima gibi çeşitli ev aletlerini uzaktan kontrol etme konusundaki yenilikçi teknolojilerin gelişmesine ortam hazırlıyor.

5G’nin Kullanım Alanları

Zengin kullanım alanlarına sahip olan 5G, en yenilikçi teknolojilerin hayatımıza entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Özellikle sağlık sektöründe değerlendirilen 5G teknolojisiyle hastalara ilişkin daha fazla veriye daha hızlı bir şekilde ulaşma imkânı sağlanıyor.

Otomasyon teknolojilerinde, sürücüsüz araçların üretiminde ve sanal gerçeklik alanında yapılan çalışmalarda kullanılabilecek olan 5G, sadece internet hızını artırmakla kalmıyor. Yeni bir çağın başlangıcı kabul edilebilecek devrimsel yeniliklere ortam hazırlıyor.

5G’de Kullanılan Bağımsız Teknolojiler

5G’de sunulan yeniliklerin sağlanması için bazı bağımsız teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojilerden öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

Milimeter Wave (mmWave)

Küçük Hücre Düğümleri (Small Cells)

Kitlesel Çoklu Anten Sistemleri (Massive MIMO)

Beamforming Teknolojisi

5G’nin Dezavantajları Neler?

Birçok avantajla hayatımıza giren 5G’nin bazı dezavantajlarından da söz etmekte fayda var. 5G’nin dikkat çeken dezavantajlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

Kurulum maliyetinin yüksek olması: Günümüzde kullanımda olan teknolojik cihazların birçoğu 5G teknolojisini desteklemiyor. Bu teknolojiyi destekleyen yeni modellerin üretilip piyasaya sürülmesi, gerekli altyapının kurulması ve diğer aşamaların her biri yüksek maliyet kalemleri olarak sıralanıyor.

Cihazlarda ortaya çıkan pil ve ısınma sorunları: 5G ile çalışan cihazlarda pil teknolojisi geliştirilmezse ortaya çıkabilecek çeşitli sorunlar mevcut. Bunlardan ilki pil ömrünün ksıalması olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı pil tüketimine neden olan 5G, telefonların hızlı ve aşırı ısınmasına neden olabiliyor.

Kentsel alanlarda etkili, kırsal alanlarda kısıtlı hizmet sunulması: 5G’nin ilk etapta yüksek nüfusa sahip alanlarda hizmete sunulması bekleniyor. Kırsal kesimlerde yaşayanların bu teknolojiden yararlanması için biraz daha fazla zamana ihtiyaç var.

Sık Sorulan Sorular

5G teknolojisini yakından tanımak isteyenler tarafından sıkça sorulan sorulardan bazıları şunlar:

1- 4G ile 5G Arasındaki Fark Nedir?

4G ve 5G arasındaki başlıca farklar hız, kapasite ve gecikme süresi olarak karşımıza çıkıyor. 100 kat daha hızlı interneti ekstra yüksek frekanslı dalgalar üzerinden ileten 5G’de gecikme süresi oldukça düşük seviyeye indiriliyor.

Daha geniş bir kapasiteye sahip olan 5G, kalabalık ve yoğun ortamlarda bile erişim hızından ödün vermeden internet kullanımına olanak sağlıyor. Cihazların birbiriyle veya sunucuyla iletişiminde geçen süreyi ifade eden gecikme süresinin kısaltılması ping oluşumlarını minimuma indirerek daha akıcı bir internet deneyimi sunuyor.

2- 5G Neyi Değiştirir?

5G ortalama internet hızını 10 – 20 Gbps aralığına taşıyor. Veri gecikme süresini ise 4G ile kıyaslandığında 60 – 120 kat aralığında daha az hale getiriyor. Yapay teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda sanal gerçeklik uygulamalarını destekleyerek sürücüsüz araç, uzaktan ameliyat gibi teknolojik gelişmelerin hayatımıza dahil olması için gerekli altyapıyı oluşturuyor.

3- Türkiye 5G Geçti mi?

2022 yılının Temmuz ayında Türkiye 5G teknolojisine giriş yaptı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından lansmanı yapılan 5G, Türkiye’de ilk olarak İstanbul Havalimanı’nda kullanıldı. Havalimanı haricindeki konumlarda ise 5G iletişim teknolojilerinde henüz aktif olarak hizmete sunulmuyor.

5G’yi destekleyen bir telefonunuz varsa, İstanbul Havalimanı’nda 5G hizmetinden yararlanma imkânınız var. Operatörler ise 5G için rotalarını oluşturmaya ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Operatörler tarafından gerekli altyapı sağlandığında birçok farklı şehirde ve konumda 5G’ye erişim sağlanması bekleniyor.