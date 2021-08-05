5G Destekli Akıllı Telefonlar - Son birkaç yılda akıllı telefonlar oldukça hızlı bir gelişim ivmesi yakaladı ve söz konusu durum, bağlantı teknolojileri için de geçerli. Nitekim beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisi ya da kısa adı ile 5G, hiç olmadığı kadar yakınımızda. Peki 5G Uyumlu Akıllı Telefonlar hangileri?

5G Nedir?

5G, 4G teknolojisinin yerini alacak olan beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Bu yeni endüstri standartı, 4G'den çok daha hızlı olacak şekilde tasarlandı. Yine de tüm olay akıllı telefonunuzdaki interneti hızlandırmakla ilgili değil. 5G aynı zamanda IoT olarak da bilinen Nesnelerin İnterneti adına da oldukça önemli bir ayağı oluşturacak.

5G'nin ülkemizde kullanıma sunulması için hala birkaç yıla ihtiyacımız var ancak yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır olmak istiyorsanız ve uyumlu telefonları radarınıza aldıysanız, bu listemizde hangi modelleri tercih etmeniz gerektiğine daha yakından göz atacağız.

5G Destekli Akıllı Telefonlar Hangileri?

Yazımızın devamında beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisine destek sağlayan akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. Ufak bir hatırlatma olarak bazı üreticiler akıllı telefonlarını farklı bölgelerde farklı varyantlarda satışa sunuyor. Bu nedenle bir modelin 5G'e hazır olması, ülkemizde satışa sunulan varyantın da hazır olduğu anlamına gelmez. Yeni bir akıllı telefon almadan önce ülkemizdeki varyantın da 5G'e hazır olup olmadığını araştırmanızda fayda var.

5G Destekli iPhone Modelleri

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Mini

Apple'ın 5G teknolojisine yönelik adımları, rakiplerinin biraz daha gerisinden geldi. Öte taraftan 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 serisinden itibaren şirketin yeni ürünlerinde 5G teknolojisini kullanmaya başlayacağını rahatlıkla söylememiz mümkün olacaktır.

5G Destekli Asus Modelleri

Asus ZenFone 8

Asus ZenFone 8 Flip

Asus ZenFone 7 Pro

Asus ZenFone 7

Asus ROG Phone 5 Ultimate

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 3

Asus bir süredir akıllı telefon üretiyor ancak ROG Phone serisine kadar dikkat çekmekten uzaktı. ROG Phone 3, şu sıralar satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan birisi ve 5G desteği, pastanın üzerindeki krema gibi. Zenfone serisi ise oyunculardan ziyade gündelik kullanıma uygun ve beklediğinizden daha ekonomik.

Asus 5G yarışına dahil olan oyunculardan birisi olarak karşımıza çıktı. Şirketin ROG Phone serisi güçlü teknik özelliklerle birlikte geliyor ve 5G desteği, adeta pastanın üzerindeki krema gibi. ZenFone serisi ise oyunculardan ziyade gündelik kullanıcılara yönelik bir seri ve beklediğinizden çok daha ekonomik bir noktada konumlanıyolar.

5G Destekli Google Modelleri

Google Pixel 5

Google Pixel 4a

Google sadece amiral gemisi modeli Pixel 5 için değil, orta segmentte konumlanan Pixel 4a modeli için de 5G desteği sağladı.

5G Destekli Nokia Modelleri

Nokia 8.3 5G

Nokia X10

Nokia X20

Bir süre bekledik ancak HMD Global, 5G uyumlu Nokia 8.3 5G ile karşımıza çıktı. Bu model Nokia'nın 5G uyumlu ilk akıllı telefonu olmakla birlikte, 5G'e kavuşmanın en ekonomik araçlarından birisi olarak da öne çıkıyor.

5G Destekli Honor Modelleri

Honor 50 Pro

Honor 50 SE

Honor 50

Honor V40 5G

Honor V30 Pro

Honor V30

Honor 30 Pro+

Honor 30

Honor 30S

Honor 30 Lite

Honor Play 5 5G

Honor X10

Honor X10 Max

Huawei ve Honor'u çevreleyen lisans sorunlarından ötürü Honor'un 5G'e geçişi pek ses getiren bir olay olmadı. Yine de bu, Honor modelleri ile 5G'i kullanamayacağınız anlamına gelmiyor.

5G Destekli HTC Modelleri

HTC Desire 21 Pro

HTC Desire 20 Pro

HTC U20 5G

HTC geçtiğimiz haziran ayında 5G uyumlu iki yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıktı.

5G Destekli Huawei Modelleri

Huawei P40 Pro Plus

Huawei P40 Pro

Huawei P40 5G

Huawei P40 Lite 5G

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X2

Huawei Mate X

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 5G

Huawei Enjoy 20 Plus

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 7 Pro

Huawei Nova 7

Huawei Nova 7 SE

Huawei 2018 yılından bu yana 5G hakkında konuşmaya ve onu önemsemeye başladı. Şirketin ilk uyumu modele yönelik hedefi 2019 idi ve Huawei Mate X ile hedefleri gerçeğe dönüştü. O günden bu yana, liste daha geniş bir hale geldi.

5G Destekli LG Modelleri

LG V60 ThinQ 5G

LG V50 ThingQ

LG Velvet

LG Wing

LG piyasaya çıkan ilk 5G modellerinden birisini yaratmak için Sprint ile iş birliği yaptı. Aslında LG, 5G için o kadar hevesliydi ki, cihazın çıkış tarihini çok daha erkene çekti. Görünüşe göre yeni modellerinde de yeni nesil standartı önemsemeye devam edecekler.

5G Destekli Motorola Modelleri

Motorola Razr 2020

Motorola Edge Plus

Motorole Edge

Motorola Edge S

Motorola One

Motorola Moto G100

Moto Z4 (Moto Mod ile)

Moto Z3 (Moto Mod ile)

Moto Z2 (Moto Mod ile)

Motorola bu listenin benzersiz bir üyesi çünkü Moto Mod'lar ile 5G'e yıllar öncesinden hazırdı.

5G Destekli OnePlus Modelleri

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 8

OnePlus 7 Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus, 5G için o kadar da aceleci değildi. Yine de birkaç modeli yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır

5G Destekli Oppo Modelleri

Oppo Reno 6 Pro+

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 5 Pro+ 5G

Oppo Reno 5 Pro 5G

Oppo Reno 5 5G

Oppo Reno 5 Z

Oppo Reno 4 Pro 5G

Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4 Z 5G

Oppo Reno 4 SE

Oppo Reno 3 Pro 5G

Oppo Reno 3 5G

Oppo Reno 10x Zoom 5G

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Oppo A94 5G

Oppo A93

Oppo A92s

Oppo A74 5G

Oppo A73 5G

Oppo A55 5G

Oppo A53 5G

Oppo K7 5G

Oppo Ace 2

Oppo da bu yarışın gerisinde kalmadı ve şu an için beş modeli ile 5G'i cebinize sığdırdı. Liste gitgide genişlemeye devam ediyor.

5G Destekli Realme Modelleri

Realme X50 Pro 5G

Realme X50 5G

Realme X50m

Realme 8

Realme V15

Realme V5

Realme X7 Pro

Realme Q2 Pro

Realme Q2

Realme Q2i

Akıllı telefon sektörünün yeni oyuncularından birisi olan Realme, makul fiyatlarla güçlü modeller sağlıyor. Bu felsefe, şimdi 5G için de geçerli.

5G Destekli Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A82 5G

Samsung Galaxy A72 5G

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy M42 5G

Samsung dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi ve arkasına yaslanıp 5G'i es geçmesini beklemek saçma olur. Galaxy S10 Plus 5G şirketin yeni nesil kablosuz telefon teknolojisine yer verdiği ilk model oldu ve o zamandan bu yana liste önemli ölçüde genişledi.

5G Destekli Sony Modelleri

Sony Xperia 1 III

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 5 II

Bir süredir iyi zamanlar geçirmeyen Sony, 2019 yılında 5G'i görmezden gelse de 2020 yılında buna yönelik bazı yatırımlar yapmaya başladı.

5G Destekli Xiaomi Modelleri

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Xiaomi Mi 10 5G

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10 Youth 5G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K40 Pro +

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Pro 5G

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30S

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Peki siz 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G ile birlikte hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak ve deneyimimiz nasıl değişecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.