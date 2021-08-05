5G Destekli Akıllı Telefonlar Hangileri?
Sizler için hazırladığımız bu listemizde 5G destekli akıllı telefonlar ile karşınızdayız. Peki 5G uyumlu akıllı telefonlar hangileri?
5G Destekli Akıllı Telefonlar - Son birkaç yılda akıllı telefonlar oldukça hızlı bir gelişim ivmesi yakaladı ve söz konusu durum, bağlantı teknolojileri için de geçerli. Nitekim beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisi ya da kısa adı ile 5G, hiç olmadığı kadar yakınımızda. Peki 5G Uyumlu Akıllı Telefonlar hangileri?
5G Nedir? Ne Kadar Hızlı? Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
5G Nedir? Ne Kadar Hızlı? Ne Zaman Kullanıma Sunulacak? - Son dönemlerde adını sık sık duymaya başladığımız 5G ile birlikte hayatımız derinden ve köklü bir şekilde değişime uğrayabilir.
5G Nedir?
5G, 4G teknolojisinin yerini alacak olan beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Bu yeni endüstri standartı, 4G'den çok daha hızlı olacak şekilde tasarlandı. Yine de tüm olay akıllı telefonunuzdaki interneti hızlandırmakla ilgili değil. 5G aynı zamanda IoT olarak da bilinen Nesnelerin İnterneti adına da oldukça önemli bir ayağı oluşturacak.
5G'nin ülkemizde kullanıma sunulması için hala birkaç yıla ihtiyacımız var ancak yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır olmak istiyorsanız ve uyumlu telefonları radarınıza aldıysanız, bu listemizde hangi modelleri tercih etmeniz gerektiğine daha yakından göz atacağız.
5G Destekli Akıllı Telefonlar Hangileri?
Yazımızın devamında beşinci nesil kablosuz telefon teknolojisine destek sağlayan akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. Ufak bir hatırlatma olarak bazı üreticiler akıllı telefonlarını farklı bölgelerde farklı varyantlarda satışa sunuyor. Bu nedenle bir modelin 5G'e hazır olması, ülkemizde satışa sunulan varyantın da hazır olduğu anlamına gelmez. Yeni bir akıllı telefon almadan önce ülkemizdeki varyantın da 5G'e hazır olup olmadığını araştırmanızda fayda var.
5G Destekli iPhone Modelleri
- Apple iPhone 12 Pro Max
- Apple iPhone 12 Pro
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 12 Mini
Apple'ın 5G teknolojisine yönelik adımları, rakiplerinin biraz daha gerisinden geldi. Öte taraftan 2020 yılında tanıtılan iPhone 12 serisinden itibaren şirketin yeni ürünlerinde 5G teknolojisini kullanmaya başlayacağını rahatlıkla söylememiz mümkün olacaktır.
5G Destekli Asus Modelleri
- Asus ZenFone 8
- Asus ZenFone 8 Flip
- Asus ZenFone 7 Pro
- Asus ZenFone 7
- Asus ROG Phone 5 Ultimate
- Asus ROG Phone 5
- Asus ROG Phone 3
Asus bir süredir akıllı telefon üretiyor ancak ROG Phone serisine kadar dikkat çekmekten uzaktı. ROG Phone 3, şu sıralar satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefonlardan birisi ve 5G desteği, pastanın üzerindeki krema gibi. Zenfone serisi ise oyunculardan ziyade gündelik kullanıma uygun ve beklediğinizden daha ekonomik.
Asus 5G yarışına dahil olan oyunculardan birisi olarak karşımıza çıktı. Şirketin ROG Phone serisi güçlü teknik özelliklerle birlikte geliyor ve 5G desteği, adeta pastanın üzerindeki krema gibi. ZenFone serisi ise oyunculardan ziyade gündelik kullanıcılara yönelik bir seri ve beklediğinizden çok daha ekonomik bir noktada konumlanıyolar.
5G Destekli Google Modelleri
- Google Pixel 5
- Google Pixel 4a
Google sadece amiral gemisi modeli Pixel 5 için değil, orta segmentte konumlanan Pixel 4a modeli için de 5G desteği sağladı.
5G Destekli Nokia Modelleri
- Nokia 8.3 5G
- Nokia X10
- Nokia X20
Bir süre bekledik ancak HMD Global, 5G uyumlu Nokia 8.3 5G ile karşımıza çıktı. Bu model Nokia'nın 5G uyumlu ilk akıllı telefonu olmakla birlikte, 5G'e kavuşmanın en ekonomik araçlarından birisi olarak da öne çıkıyor.
5G Destekli Honor Modelleri
- Honor 50 Pro
- Honor 50 SE
- Honor 50
- Honor V40 5G
- Honor V30 Pro
- Honor V30
- Honor 30 Pro+
- Honor 30
- Honor 30S
- Honor 30 Lite
- Honor Play 5 5G
- Honor X10
- Honor X10 Max
Huawei ve Honor'u çevreleyen lisans sorunlarından ötürü Honor'un 5G'e geçişi pek ses getiren bir olay olmadı. Yine de bu, Honor modelleri ile 5G'i kullanamayacağınız anlamına gelmiyor.
5G Destekli HTC Modelleri
- HTC Desire 21 Pro
- HTC Desire 20 Pro
- HTC U20 5G
HTC geçtiğimiz haziran ayında 5G uyumlu iki yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıktı.
5G Destekli Huawei Modelleri
- Huawei P40 Pro Plus
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 5G
- Huawei P40 Lite 5G
- Huawei Mate Xs
- Huawei Mate X2
- Huawei Mate X
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Enjoy 20 Plus
- Huawei MatePad Pro 5G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei Nova 8
- Huawei Nova 8 SE
- Huawei Nova 7 Pro
- Huawei Nova 7
- Huawei Nova 7 SE
Huawei 2018 yılından bu yana 5G hakkında konuşmaya ve onu önemsemeye başladı. Şirketin ilk uyumu modele yönelik hedefi 2019 idi ve Huawei Mate X ile hedefleri gerçeğe dönüştü. O günden bu yana, liste daha geniş bir hale geldi.
5G Destekli LG Modelleri
- LG V60 ThinQ 5G
- LG V50 ThingQ
- LG Velvet
- LG Wing
LG piyasaya çıkan ilk 5G modellerinden birisini yaratmak için Sprint ile iş birliği yaptı. Aslında LG, 5G için o kadar hevesliydi ki, cihazın çıkış tarihini çok daha erkene çekti. Görünüşe göre yeni modellerinde de yeni nesil standartı önemsemeye devam edecekler.
5G Destekli Motorola Modelleri
- Motorola Razr 2020
- Motorola Edge Plus
- Motorole Edge
- Motorola Edge S
- Motorola One
- Motorola Moto G100
- Moto Z4 (Moto Mod ile)
- Moto Z3 (Moto Mod ile)
- Moto Z2 (Moto Mod ile)
Motorola bu listenin benzersiz bir üyesi çünkü Moto Mod'lar ile 5G'e yıllar öncesinden hazırdı.
5G Destekli OnePlus Modelleri
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 8T
- OnePlus 8
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus Nord 2
- OnePlus Nord
- OnePlus Nord N10 5G
OnePlus, 5G için o kadar da aceleci değildi. Yine de birkaç modeli yeni nesil teknolojiye şimdiden hazır
5G Destekli Oppo Modelleri
- Oppo Reno 6 Pro+
- Oppo Reno 6 Pro
- Oppo Reno 6
- Oppo Reno 6 Z 5G
- Oppo Reno 5 Pro+ 5G
- Oppo Reno 5 Pro 5G
- Oppo Reno 5 5G
- Oppo Reno 5 Z
- Oppo Reno 4 Pro 5G
- Oppo Reno 4 5G
- Oppo Reno 4 Z 5G
- Oppo Reno 4 SE
- Oppo Reno 3 Pro 5G
- Oppo Reno 3 5G
- Oppo Reno 10x Zoom 5G
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Find X3
- Oppo Find X3 Neo
- Oppo Find X3 Lite
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2
- Oppo Find X2 Neo
- Oppo Find X2 Lite
- Oppo A94 5G
- Oppo A93
- Oppo A92s
- Oppo A74 5G
- Oppo A73 5G
- Oppo A55 5G
- Oppo A53 5G
- Oppo K7 5G
- Oppo Ace 2
Oppo da bu yarışın gerisinde kalmadı ve şu an için beş modeli ile 5G'i cebinize sığdırdı. Liste gitgide genişlemeye devam ediyor.
5G Destekli Realme Modelleri
- Realme X50 Pro 5G
- Realme X50 5G
- Realme X50m
- Realme 8
- Realme V15
- Realme V5
- Realme X7 Pro
- Realme Q2 Pro
- Realme Q2
- Realme Q2i
Akıllı telefon sektörünün yeni oyuncularından birisi olan Realme, makul fiyatlarla güçlü modeller sağlıyor. Bu felsefe, şimdi 5G için de geçerli.
5G Destekli Samsung Modelleri
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S21 Plus 5G
- Samsung Galaxy S21 5G
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S20 Plus 5G
- Samsung Galaxy S20 5G
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung Galaxy S10 5G
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy Note 20 5G
- Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G
- Samsung Galaxy Note 10 5G
- Samsung Galaxy Z Flip 5G
- Samsung Galaxy Fold 5G
- Samsung Galaxy A90 5G
- Samsung Galaxy A82 5G
- Samsung Galaxy A72 5G
- Samsung Galaxy A71 5G
- Samsung Galaxy A51 5G
- Samsung Galaxy A42 5G
- Samsung Galaxy A32 5G
- Samsung Galaxy A22 5G
- Samsung Galaxy M42 5G
Samsung dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi ve arkasına yaslanıp 5G'i es geçmesini beklemek saçma olur. Galaxy S10 Plus 5G şirketin yeni nesil kablosuz telefon teknolojisine yer verdiği ilk model oldu ve o zamandan bu yana liste önemli ölçüde genişledi.
5G Destekli Sony Modelleri
- Sony Xperia 1 III
- Sony Xperia 1 II
- Sony Xperia 5 III
- Sony Xperia 5 II
Bir süredir iyi zamanlar geçirmeyen Sony, 2019 yılında 5G'i görmezden gelse de 2020 yılında buna yönelik bazı yatırımlar yapmaya başladı.
5G Destekli Xiaomi Modelleri
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 10i 5G
- Xiaomi Mi 10 Youth 5G
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Pro 5G
- Xiaomi Mi 10T 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite 5G
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9T 5G
- Redmi K40 Gaming Edition
- Redmi K40 Pro +
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K30S
- Redmi K30i 5G
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi 10X 5G
5G Nedir? Ne Kadar Hızlı? Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
5G Nedir? Ne Kadar Hızlı? Ne Zaman Kullanıma Sunulacak? - Son dönemlerde adını sık sık duymaya başladığımız 5G ile birlikte hayatımız derinden ve köklü bir şekilde değişime uğrayabilir.
Peki siz 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G ile birlikte hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak ve deneyimimiz nasıl değişecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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