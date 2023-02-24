iPhone’da 5G’ye Nasıl Geçiş Yapılır?

ABD’li dev teknoloji markası Apple, 17 Şubat’ta iOS 16.4 ilk geliştirici beta sürümüyle kullanıcılarının karşısına çıktı. Güncellemenin mart ayında kararlı sürümü yayınlanacak. Yeni yayınlanan güncelleme iPhone kullanıcılarını 5G bağlantı desteği gibi pek çok özellik sunacak. iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max’te belli başlı bazı operatörler 5G hücresel ağlarla çalışmaya başlayacak.

iPhone’da 5G Nasıl Kullanılır?

iPhone’da 5G şu anlık yukarıda sıraladığımız modellerde kullanılabilecek. Bu cihazlarda 5G’nin kullanılması için destekleyen bir taşıyıcıya ihtiyaç var. Bunun yanı sıra 5G hücresel planda gerekiyor. Yeni iPhone cihazınızı SIM kartla satın aldıysanız onu kullanmanız gerekiyor. Eğer eski SIM kartı iPhone’da 5G ile kullanmak istiyorsanız o zaman da operatörünüzle iletişime geçmeniz daha doğru olacaktır.

Operatörünüz 5G kapsama alanının olduğu yerdeyken ve 5G hücresel plan etkinleştirildiğinde cihazın durum çubuğu kısmında 5G simgesi ortaya çıkar. Bu simge; operatörünüzün 5G üzerinden internete bağlanabildiğini ve 5G ağını kullanabildiğini ifade ediyor. SIM kart üzerinden iPhone’da 5G açma işlemleri gerçekleştirildikten sonra bu bağlantı desteği sorunsuz kullanılmaya başlar.

iPhone’da 5G’nin Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler

iPhone cihazlarda 5G için varsayılan ayarlar hem veri hem de veri planına göre pil ömrü kullanımını optimize eder. Bahsettiğimiz seçenekler; 5G’nin ne zaman kullanılacağı ve uygulamalarda ne kadar veri kullanacağı şeklindedir. Bu seçenekleri kullanıcılar kendilerine özelleştirebilir.

Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri üzerinden kullanıcı kendine göre ayarlamalar yapabilir. Çift SIM kart kullanıcıları; “Ayarlar > Hücresel” adımlarını takip ederek seçenekleri kendine göre değiştirebilir.

Durum Çubuğu Üzerinde 5G Görünmüyorsa

İlk olarak 5G kapsama alanına sahip olup olmadığınızı kontrol ediniz. (Eğer bu konuda problem yaşıyorsanız operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekiyor.)

Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri’ne giriş yapınız.

5G’nin aktif olduğuna dair ekrana bir görüntü geliyorsa problem yoktur. Eğer görüntü yoksa diğer adıma geçiniz.

Son aşamada Uçak Modu’nu açıp kapatınız.

Veri ve Ses

iPhone cihazlarda pil ömrünü 5G etkileyebilir. Bunun önüne geçmek için şu adımlar takip edilmelidir:

LTE : 5G’ nin olduğu her yerde LTE ağı kullanılır.

: 5G’ nin olduğu her yerde LTE ağı kullanılır. 5G Otomatik : Akıllı Veri modunun etkileştirilmesini sağlar. 5G hızını gözle görülür şekilde artırır. iPhone cihazlar, otomatik olarak LTE’ye geçtiğinde pil ömrü uzar.

: Akıllı Veri modunun etkileştirilmesini sağlar. 5G hızını gözle görülür şekilde artırır. iPhone cihazlar, otomatik olarak LTE’ye geçtiğinde pil ömrü uzar. 5G Açık : 5G’nin kullanılabileceğini ifade eder. Pil ömrünü azaltabiliyor.

: 5G’nin kullanılabileceğini ifade eder. Pil ömrünü azaltabiliyor. “Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri aşamaları takip edilerek 5G’nin açılması sağlanabilir.

Veri Modu

Düşük Veri Modu : Otomatik güncellemelerle arka plan görevlerini duraklatıp hem hücresel veri hem de Wi-Fi kullanımını azaltır.

: Otomatik güncellemelerle arka plan görevlerini duraklatıp hem hücresel veri hem de Wi-Fi kullanımını azaltır. 5G’de Daha Fazla Veriye İzin Ver : Uygulamalarla sistem görevlileri için daha yüksek veri kullanımı özelliklerini etkin hale getirir.

: Uygulamalarla sistem görevlileri için daha yüksek veri kullanımı özelliklerini etkin hale getirir. Standart: Hücresel otomatik güncellemeleri ile arka plan görevlerine izin vermektedir. FaceTime ve videolarda standart kalite ayarlarını kullanır.

Yazımızda iPhone cihazlarda 5G’ye geçiş yapma tekniğinden bahsettik. Ayrıca iPhone ve Android Telefonda Wi-Fi Araması Nasıl Yapılır? sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.