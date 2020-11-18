5nm, 7nm, 10nm İşlemci Nedir? Ne Anlama Gelir? Farkları Nelerdir?

5nm, 7nm, 10nm İşlemci Nedir? - Son zamanlarda bir akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar alacaksanız teknik detaylar tablosunda sık sık '5nm' '7nm' veya '10nm' gibi terimlerle karşılaşmaya başlamışsınızdır. Peki ama tüm bunlar ne anlama geliyor ve neden bu kadar önemli?

5nm, 7nm, 10nm Nedir?

İşlemciler hesaplamaları gerçekleştirebilmek adına açılıp kapanan milyarlarca mikroskobik transistöre ev sahipliği yapar. Bu hesaplamaların gerçekleştirilmesi için bir güç gerekir ve transistörler ne kadar küçük olursa, gereken güç miktarı da o denli az olacaktır.

Bir sayının arkasında yer alan nm, bu transistörlerin boyutlarını ifade eder ve nanometre anlamına gelir.

Bir işlemcinin hangi üretim sürecine dayandığını bilmek, o işlemcinin ne kadar güçlü olduğunu anlamanın yollarından da birisidir. Tabii ki bu tek ölçüt değildir ancak diğer her şey aynı olduğunda daha küçük transistörler, daha performanslı işlemci anlamına gelecektir.

nm Neden Önemlidir?

Aslında tüm bu detaylar, işlemcilerin üretiminin altında yatıyor. Teknik detaylardan uzak kalmaya çalışırsak işlemciler, fotolitografi tekniği ile üretilir. Bu yöntem işlem düğümü olarak adlandırılır ve üreticinin transistörleri ne kadar küçük yapabildiği ile ölçülür.

Az önce de bahsettiğimiz gibi daha küçük transistörler, pek çok yönden avantajlıdır. Birincil olarak daha az güç tüketirler ve dolayısı ile daha verimlidirler. İkincil olarak daha az ısı ile daha fazla hesaplama yapabilirler. Ayrıca aynı kalıba daha çok transistörün sığması mümkün hale gelir ve bu da hesaplama kabiliyetini artırır. Son olarak daha küçük transistörler, daha düşük maliyetlidir.

Tabii bu düğüm küçültme işlemleri yalnızca bilgisayarların değil, aynı zamanda düşük güçlü mobil işlemciler ve dizüstü bilgisayar işlemcileri için de önemlidir. 7nm, 14nm ile kıyaslandığında aynı güçte yüzde 25 daha yüksek performans sunabilir. Eğer güç tüketimini yarıya düşürürsek aynı performansı alırsınız. Yani daha düşük güç tüketimi ya da daha yüksek performans arasında tercih yapmanız mümkün hale gelir.

Bahsettiğimiz gibi daha hızlı ve daha verimli işlemciler, teknoloji dünyasının her yönünü etkiler ve küçülmeler her zaman daha iyidir. 2021 yılı da bu teknoloji adına heyecan verici bir sene olacak gibi gözüküyor. Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.