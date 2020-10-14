Apple A14 Bionic Duyuruldu: Ne Kadar Güçlü?

Apple geçtiğimiz saatlerde düzenlediği çevrim içi etkinlik sırasında iPhone 12 ailesi ile karşımıza çıktı ve bu modellerin tümü, gücünü Apple A14 Bionic işlemciden alıyor. Peki A14 Bionic ne kadar güçlü ve kullanıcılara neler sunuyor? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Apple A14 Bionic Ne Kadar Güçlü?

iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerine güç veren A14 Bionic, henüz ilk noktada yani üretim süreci ile önceki nesillerden öne çıkıyor. A13 ve A12’nin aksine 5nm üretim süreci üzerine kurulu olan bu işlemcide toplam on altı çekirdek yer alıyor ve bu sayede çok daha verimli bir hale gelmiş oluyor.

11,8 milyar transistör sayısı ile dikkatleri üzerine çeken yeni nesil mobil işlemcide A13 Bionic ile kıyaslandığında yüzde 38,8 daha fazla transistör yer alıyor. A13’e göre yüzde 40 oranında daha hızlı olan A14, bir oyun konsolu kalitesinde oyun performansı sunabileceği iddiası ile lanse edildi. Buna ek olarak yeni modelin yapay zeka noktasında da yüzde 80 daha hızlı ve daha başarılı olduğu belirtiliyor.

Lansmanın devamında Apple, A serisi işlemcilerin yakın gelecekte MacBook modellerine can vereceğini doğruladı. Bu noktada A14 Bionic’in tam olarak bu işlemci olup olmayacağını bilmiyoruz ancak bunun için uygun bir aday gibi gözüküyor çünkü Apple, oldukça keskin iddialarda bulundu.

Bu iddialara göre A14 Bionic, popüler dizüstü bilgisayarlardan iki kat, en üst düzey Android tabletlerden üç kat ve piyasadaki lider Chromebook’tan altı kat daha hızlı. Yine de bunların bağımsız testlerle desteklenmesi gereken cesur iddialar olduğunun altını çizelim.

Bu arada eğer halen haberdar değilseniz iPhone 12 serisi hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilir ve sizler için hazırladığımız yazımıza ulaşabilirsiniz. Peki siz A14 Bionic işlemci hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir akıllı telefonda bu denli güçlü mobil işlemcilere ihtiyaç var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.