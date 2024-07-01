A Quiet Place: Day One (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) Filmi Konusu ve Oyuncuları

A Quiet Place: Day One (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) filmi konusu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Dram, korku ve bilim kurgu türlerindeki yeni film, serinin önceki yapımları gibi büyük bir ilgiyle karşılaştı.

2018 yılında vizyona giren A Quiet Place yalnızca 17 milyon dolar bütçe ile çekildi. Film, 341 milyon dolar hasılat elde ederek önemli bir başarının altına imza attı. İlk filmin bu başarısı üzerine A Quiet Place bir seri hâline geldi.

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün Filmi Konusu

Senaristliğini Michael Sarnoski, John Krasinski ve Bryan Woods'un üstlendiği A Quiet Place: Day One filmi, sese karşı çok duyarlı olan yaratıkların Dünya'ya geldiği gün yaşanan olayları konu alıyor. Bu yaratıklar ile birlikte gezegen sessizliğe gömülüyor.

1 saat 40 dakika uzunluğundaki filmde New York'ta yaşamını sürdüren insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaratıklar, en küçük sesleri bile algılayabildiğinden dolayı hayatta kalabilmek pek de kolay olmuyor. Peki, A Quiet Place: Day One filminin oyuncuları arasında hangi isimler yer alıyor?

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün Filmi Türkçe Fragman

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün Filmi Oyuncuları

Joseph Quinn

Lupita Nyong'o

Alex Wolff

Djimon Hounsou

Thea Butler

Alfie Todd

Elijah Ungvary

Thara Schöön

Eliane Umuhire

Alexander John

Takunda Khumalo

Choy-Ling Man

Ronnie Le Drew

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün filminin oyuncu kadrosu arasında Joseph Quinn Lupita Nyong'o Alex Wolff Djimon Hounsou, Alfie Todd, Elijah Ungvary, Thara Schöön ve daha pek çok isim yer alıyor.

Joseph Quinn "Eric" karakterini, Lupita Nyong'o "Samira" karakterini, Alex Wolff "Reuben" karakterini, Djimon Hounsou ise "Henri" karakterini canlandırıyor.

Lupita Nyong'o daha önce 2018 yapımı Black Panther, 2019 yılında vizyona giren Us (Biz), 2022 Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther: Yaşasın Wakanda), 2015 yılında çıkan Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (Star Wars: Güç Uyanıyor) ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün Filmi Ne Kadar Hasılat Elde Etti?

67 milyon dolar bütçe ile çekilen A Quiet Place: Day One filmi 98,5 milyon dolar hasılat elde etti. Film ilk olarak 2024 yılının haziran ayında vizyona girdi.

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