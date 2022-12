En İyi Hayatta Kalma Filmleri

Hayatta kalma filmleri izlemek isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyan başarılı yapımlar bulunuyor. Listeye göz atabilir ve yeni filmler keşfedebilirsiniz.

Sinema sektöründe aksiyondan maceraya hayatta kalmadan korkuya çeşitli türlerde çok fazla sayıda film bulunuyor. Peki, hayatta kalma türündeki en başarılı filmler hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için liste hazırladık.

Hayatta Kalma Filmleri Listesi

Life of Pi

The Revenant

127 Hours

Cast Away

Crawl

Adrift

The Martian

Gravity

The Grey

I Am Legend

All Is Lost

A Quiet Place

Against the Sun

Cargo

Yukarıda hayatta kalma türünde birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Life of Pi

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain ve dahası

Yann Martel'in aynı adlı romanından uyarlanan Life of Pi (Pi'nin Yaşamı) isimli bir felaketten kurtulan genç, bengal kaplanının yer aldığı teknede hayatta kalmaya çalışır. 2012 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Ang Lee üstlendi.

The Revenant

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter ve dahası

En iyi Leonardo DiCaprio filmleri arasında yer alan The Revenant, Missouri Nehri'nin kıyısında ölüme terk edilen avcının hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Yönetmenliğini Alejandro G. Iñárritu'nun üstlendiği filmi Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz.

127 Hours

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara ve dahası

En iyi gerçek hayat filmleri arasında bulunan 127 Hours, Aron Ralston'ın Between a Rock and a Hard Place isimli otobiyografik kitabına dayanıyor. 2010 yılında vizyona giren film, bir kayanın altında mahsur kalan ve hayatta kalmak için mücadele eden Ralston'ın hikâyesini anlatıyor.

Cast Away

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy ve dahası

Cast Away, en iyi Tom Hanks filmleri arasında yer alıyor. FedEx'te sistem mühendisi olarak çalışan Chuck Noland'ın bulunduğu uçak Pasifik Okyanusu'na düşer. Noland, bunun sonucunda ıssız adada hayata kalmaya çalışır.

Crawl

IMDb Puanı:

Yaş Sınırı:

Oyuncular:

Oldukça şiddetli bir kasısrga esnasında babasını kurtarmaya çalışan kadın, selin ortasında mahsur kalır. Kadın, bunun sonucunda timsahlara karşı yaşam mücadelesi verir. 2019 yılında vizyona giren Crawl (Ölümcül Sular) filminin yönetmenliğini Alexandre Aja yaptı.

Adrift

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas ve dahası

Tami Oldham Ashcraft'ın Red Sky in Mourning isimli kitabına dayanan Adrift (Sürükleniş) filmde bir çift, tarihin en şiddetli kasırgalarından birine karşı hayatta kalmaya çalışır. Aksiyon, macera ve biyografi türündeki film 2018 yılında vizyona girdi.

The Martian

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig ve dahası

En iyi uzay filmleri arasında yer alan The Martian (Marslı), Andy Weir'in aynı adlı romanından uyarlandı. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği film, Mars'ta mahsur kalan Mark Watney adlı astronotun yaşam mücadelesini anlatıyor. 630,2 milyon dolar hasılat elde eden film 2015 yılında vizyona girdi.

Gravity

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris(seslendirme) ve dahası

710 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başaran Gravity (Yerçekimi) filminde uzayda mahsur kalan iki astronot, hayatta kalmak için iş birliği yapar. 2013 yılında vizyona giren Yerçekimi'nin yönetmenliğini Alfonso Cuarón yaptı.

The Grey

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Liam Neeson, Dermot Mulroney, Frank Grillo ve dahası

Alaska'da meydana gelen uçak kazası sonucunda bir grup insan, hayatta kalmaya çalışır. Aksiyon, macera ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Joe Carnahan üstlendi. 2011 yılında vizyona giren film 1 saat 57 dakika uzunluğunda.

I Am Legend

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan ve dahası

Küresel felaketin yaşandığı dünyada geçen I Am Legend, bir bilim insanının mutantlara karşı verdiği yaşam mücadelesini konu alıyor. 2007 yılında vizyona giren film 1 saat 40 dakika uzunluğunda. Aksiyon, dram ve bilim kurgu türündeki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

All Is Lost

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Robert Redford

Yönetmenliğini ve senaristliğini J. C. Chandor'un üstlendiği All Is Lost (Sona Doğru), okyanusun ortasında yaşam mücadelesi veren bir denizcinin hikâyesini anlatıyor. En iyi hayatta kalma filmleri arasında yer alan All Is Lost 1 saat 46 dakika uzunluğunda.

A Quiet Place

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: John Krasinski, Emily Blunt, Millie Simmonds ve dahası

A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) filminde bir aile, ultra hassas işitme duyusuna sahip korkunç canavarlara karşı yaşam mücadelesi verir. 2018 yılında çıkan film 1 saat 30 dakika uzunluğunda. Dram, korku ve bilim kurgu türündeki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Against the Sun

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: PG

Oyuncular: Garret Dillahunt, Tom Felton, Jake Abel ve dahası

İkinci Dünya Savaşı esnasında bir uçak keşif görevi sırasında okyanusa düşer. Uçakta yer alan 3 kişi, meydana gelen uçak kazasının ardından yaşam mücadelesi verir. Gerçek bir hikâyeye dayanan biyografi, dram ve savaş türündeki film 1 saat 40 dakika uzunluğunda.

Cargo

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Martin Freeman, Anthony Hayes, Susie Porter ve dahası

Korkunç bir salgının yaşandığı dünyada bir baba, çocuğuyla beraber hayatta kalmaya çalışır. 2018 yılında çıkan Cargo 1 saat 44 dakika uzunluğunda. Dram, korku ve bilim kurgu türündeki filmi popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda hayatta kalma filmleri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı hayatta kalma filmi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.