Acer Predator Orion 7000 Özellikleri ve Fiyatı

Acer’ın yeni masaüstü bilgisayarı oyun severlerin daha hızlı ve akıcı bir deneyim yaşamasına ön ayak oluyor. Gelişmiş özellikleri ve donanımları ile gündeme damgasını vuran Acer Predator Orion 7000, Intel’in en yenilikçi işlemcileri ile donatılmış durumda.

Peki, bu bilgisayarın sahip olduğu diğer teknik özellikler neler? Kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor? Gelin, Acer Predator Orion 7000’in vadettiklerine birlikte bakalım!

Acer Predator Orion 7000 Özellikleri

İşlemci: Intel'in Arrow Lake işlemcil ailesinin modellerini görmek mümkün.

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU'lara kadar (maksimum RTX 4090)

Bellek: DDR5 RAM (32GB'a kadar)

Depolama: NVMe SSD ve HDD seçenekleri (4TB'a kadar HDD, 6TB'a kadar SSD)

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Soğutma: Predator CycloneX 360 + CPU Sıvı Soğutma

Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcisini kullanan Acer Predator Orion 7000, zorlu görevlerin üstesinden rahatça gelebiliyor. Grafik performansı açısından NVIDIA GeForce RTX 4090 ile donatılan bilgisayarda, gelişmiş bir soğutma sistemi yer alıyor.

Bu sistem, patentli Predator CycloneX 360 fanı ve sıvı soğutucuyu içeriyor. Bu sayede cihaz, yüksek performansı koruyarak bileşenlerin ideal sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Acer Predator Orion 7000'de PredatorSense 4.0 adlı bir uygulama da mevcut.

Bu uygulama, masaüstü bilgisayarın RGB aydınlatmasını kişiselleştirmenize imkân tanıyor. Bağlantı açısından Thunderbolt 4 ve Wi-Fi 7 desteği sunan cihaz, Windows 11 işletim sistemi ile geliyor ve 24 GB GDDR6X VRAM’e sahip.

Oyun severler ve içerik üreticileri için yapay zekâ destekli araçlar da unutulmamış. Işın izleme teknolojili aydınlatma, Acer Intelligence Space ile yapay zekâ araçlarına hızlı erişim, Acer ProCam ile oyun anlarını kaydetme ve Game Assistance ile nişan alma desteği, cihazın sunduğu yenilikler arasında.

Acer Predator Orion 7000 Fiyatı

Acer’in yeni masaüstü bilgisayarı şu an için ülkemizde satışta değil. Yurtdışı fiyatı ise Amazon’da yaklaşık 2.000 Dolar olarak görüntüleniyor. Bu da TL bazında yaklaşık 70.000 TL’ye yakın bir rakama denk geliyor. Vergiler eklendiğinde cihazın fiyatının bu rakamın da üstüne çıkması bekleniyor.

Siz bu bilgisayarı nasıl buldunuz? Bilgisayar oyunlarını seviyorsanız satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlara yazabilirsiniz.