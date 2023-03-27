Adobe Firefly Nedir? Nasıl Kullanılır?

Adobe Firefly, Adobe tarafından tasarlanan yapay zeka (Al) destekli bir sistemdir. Bu sistem; metin ve görsel oluşturma araçlarından oluşuyor. Adobe, ilk olarak Firefly’ı beta sürümünü piyasaya sürdü. İlerleyen dönemlerde Firefly; Premiere Pro, Photoshop ve Illustrator gibi uygulamalara da entegre edilmesi planlanıyor.

Dünyanın ilk etik metinden tarayıcı tabanlı olan bu yapay zeka sistemi, metinden görüntü oluşturabiliyor. Yaratıcılıkta sınırları zorlayan özellikleriyle dikkat çeken Firefly; Stable Diffusion, DALL-E 2 vb. sistemler gibi metinleri görsele çevirebiliyor. Yalnız Firefly bahsettiğimiz uygulamalardan daha güvenli bir sistemden oluşmuştur.

İş akışlarını hızlandırmak ve yaratıcılığını artırma noktasında önemli ve avantajlı bir uygulamadır. Yeni fikirlerin üretilmesi ve iletişim kurma yollarının geliştirilmesi açısından da öne çıkıyor.

Adobe Firefly Özellikleri Nelerdir?

Adobe Mart 2023’te Firefly sistemini kamuoyuna sundu. Kısa süre içerisinde Adobe Firefly özellikleri ile adından söz ettirmeye başladı. Adobe Firefly özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Metin Efektleri

Metinlere doku ve stil uygulamak amacıyla metin efektlerinden yararlanılabilir. Özellikten yararlanılarak bir metinden görüntü oluşturma stili kullanılır. Metinlere kişilik, doku ve stil kazandırılabilir. Düz bir metin; yaprak, boncuk, ağaç gibi pek çok şekle dönüştürülebilir.

2. Metin İstemiyle Vektörler Yeniden Renklendirilebilir

Metin istemiyle vektörlerin yeniden renklendirilmesi özelliğinin Firefly’a çok yakında entegre edileceği belirtiliyor. Yazılı bilgi sistemi kullanılarak oluşturulan vektör grafiklerinin renk varyasyonları oluşturulabilir. Grafikler yeniden hızlı şekilde renklendirilebilir. Vektörleri yeniden renklendirmek Adobe Firefly’la hızlı ve ayrıntılı olur.

3. Metin Üzerinden Resim Oluşturma

Metin üzerine resimler oluşturularak dikkat çekiciliği artırılabilir. Yetenekli bir tasarımcı olmadan dahi metinden resimler oluşturulabilir. Kesin, benzersiz ve doğru metinler oluşturulmasında önemli rol oynuyor.

Adobe Firefly’ın diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Metinden şablon oluşturulabilir,

İç boyama yapılabilir,

3D’den görüntüye geçilebilir,

Resme eskiz yapılabilir,

Metinden vektöre geçilebilir,

Metin fırçalanarak ve kalıplanarak dikkat çekici hale gelebilir,

Kişiselleştirilmiş sonuçlar elde edilebilir.

Adobe Firefly Nasıl Kullanılır?

Adobe Firefly’ı kullanabilmek için öncelikle ona erişim sağlanması gerekiyor. Firefly’e erişim için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak Firefly’ın web sayfasına tıklanır.

tıklanır. Sağ üst köşede yer alan “Erişim İste” düğmesine tıklanır ya da linke tıklanabilir.

tıklanabilir. Ekrana form gelecek, doldurulup diğer adıma geçilir.

“Sonraki Sayfa”ya tıklayıp yanıtlar gönderilmelidir.

Adobe Firefly kullanımı içinse şu adımlar takip edilmelidir;

Adobe Firefly’dan erişim talep edilir.

Kullanılmak istenen özellik seçilir. Metinden görüntü oluşturabilmek için kullanıcı yapmak istediği işlemi yazmalıdır. Sağ menü üzerinden görüntünün; stili, oranı ve türü ayarlanabilir. Metin efektleri içinde aynı şekilde kullanıcı ne işlem yapacaksa onu yazar. Sağ menü üzerinden metinlerin efektleri ve yazı tipi gibi unsurlar kolayca ayarlanabilir.

Yazımızda Adobe tarafından yeni kullanıma sunulan Firefly’dan bahsettik. Ayrıca Adobe’un diğer tasarım uygulamalarından olan Adobe Illustrator hakkında bilgi almak için de Adobe Illustrator Nedir ve Neden Kullanılır? içeriğimize göz atabilirsiniz.