AGİ Nedir? ChatGPT Bir AGİ mi?

Son günlerin trend konularından AGİ, yapay zekanın gelişiminde etkin rol oynuyor. AGİ, kullanıcılar tarafından belirlenen herhangi bir görevi zamanını hesaplayarak yerine getiriyor. Bazılarına göre AGİ’nin ilk örneği, ChatGPT’dir.

AGİ temel olarak; hayvan ve insanlar tarafından yapılabilen eylemleri eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Bu eylemleri kusursuz yapmasıyla dikkat çeken bir araçtır. Fakat diğer yapay zeka araçlarında olduğu gibi AGİ’nin de eksik kaldığı noktalar vardır. ChatGPT ve Google Bard’ın başarısıyla gözler AGİ’ye çevrildi. Birçok kişi AGİ’nin kullanıma sunulacağı tarihi çok merak ediyor. Ancak bazılarına göre GPT-3’te AGİ’ye çok yaklaşıldığı düşünülüyor.

ChatGPT Bir AGİ midir?

ChatGPT’nin şu anki hali AGİ değildir. Herkese açık bir GPT-3.5 modelidir. İşlevleri olsa da yine birkaç noktada sınırlı olduğu görülmüştür. OpenAl tarafından güvenlik, yasal ve ahlaki yönden kısıtlanmaktadır.

ChatGPT, aslında görünenden daha fazlasıdır. Gerçek AGİ’yle net bilgiler vermektedir. Doğal dili çok kolay anlayabiliyor. Bundan dolayı doğal şekilde yanıtlar verir. Genel olarak gerçek insandan ayırt etmek çok zordur.

AGİ Ne Zaman Kullanılmaya Başlayacak?

AGİ, soyut bir kavramdır. Gerçek olup olmadığına dair soru işaretleri barındırıyor. Bu nedenle kullanıma sunulma tarihiyle ilgili net bilgi vermek mümkün değildir. Konuyla ilgilenenlerse OpenAl’in LLM, diğer ifadeyle Büyük Dil Modellerinin gelecekteki sürümlerini inceliyor. GPT-5 modelinin sunumunun beklendiği bu günlerde eğitimleri de yavaş yavaş tamamlanacak.

Bazılarına göre GPT-5 modeliyle birlikte AGİ’ye de ulaşılacak. Yalnız AGİ şu an tartışmaların odağında bir konu denilebilir. Tam olarak varlığı ispatlanmadı. Ancak gelecekte böyle bir yapay zekanın ortaya çıkması çok büyük olasılık denilebilir.

Bilim insanları, AGİ’nin ortaya çıkış tarihiyle ilgili bir öngörüde bulundu. Uzmanlara göre AGİ’nin ortaya çıkmasına daha zaman var. Elon Musk’a göre AGİ, 2029’da çıkacak. Metaculus’a göreyse 2032 yılının Ekim ayında kamuoyuyla tanışacak. Yapay zekanın yakın takipçisi Rowan Cheung’ta 2057 yılını geçeceğini belirtiyor.

AGİ’nin Sınırlamaları Nelerdir?

Halihazırdaki dil modeli yapay zekalarla AGİ’nin arasında önemli farklılıklar vardır. AGİ’nin yetenekleri büyük ölçüde geliştirilebilir. Fakat AGİ’nin ne yaptığıyla alakalı net bir bilgiye ulaşılamayacak. AGİ kendisine verilen talimatları tamamlamanın çok ötesinde farklı görevler açısından motivasyona sahip değildir.

Doğal dil modeli sohbet botlarıysa tam olarak tahmin motorları olarak adlandırılabilir. Bir dizi içerisinde sonradan gelecek en iyi kelimeyle alakalı tahminlerde bulunurlar. Şaşırtan birçok çalışmaya imza atan yapay zeka araçlarından oluşmuştur. Gelecekte AGİ’nin ChatGPT modellerinden daha yetenekli ve işe yarar özellikte olması bekleniyor.

Yazımızda AGİ hakkında önemli detayları ele aldık. Dilerseniz En İyi Yapay Zeka Robotu Hangisi: ChatGPT, Bing Chat, You Chat… başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.