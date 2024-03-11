UPDF'te %73'e Varan İndirim: Fark Yaratan AI PDF Programı

Hem eğitim hem de iş hayatında ihtiyaç duyulan PDF dosyaları için kullanılabilecek çok sayıda program bulunuyor ancak bunların bir kısmı sınırlı özellikler içerdiğinden ötürü ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamayabilir. PDF programı UPDF ise gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor.

Windows, Android, macOS, iOS ve iPadOS platformlarını destekleyen PDF düzenleyicisi UPDF düzenleme, görüntüleme, PDF dosyasını diğer formatlara dönüştürme, açıklama ekleme, OCR desteği, filigran ekleme ve daha birçok özellik sunarak üst düzey bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

"UPDF AI" olarak isimlendirilen yapay zeka (AI) özelliklerinin de yer aldığı "UPDF Pro + UPDF AI" isimli abonelik planı için %73'e varan indirim fırsatı bulunuyor. Bu kampanya, gelişmiş özellikler sunan ve kullanımı eğlenceli hâle getiren programa çok daha uygun fiyata erişmenize olanak tanıyor.

AI destekli UPDF Pro'ya özel indirim ile sahip olarak programın sunduğu işlevlerin yanı sıra saniyeler içerisinde özet çıkarma, belge hakkında soru sorma, belgeyi farklı dile çevirme gibi AI özelliklerine de erişebilirsiniz.

UPDF ile Neler Yapılabilir?

Metinler, resimler ve bağlantılar dahil olmak üzere tüm içeriği sorunsuz ve pratik şekilde düzenleyebilirsiniz. Örneğin belgeye metin ekleyebilir, istemediğiniz kısımları çıkarabilir, metnin yazı tipini değiştirebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Piyasadaki çok az PDF programı Android platformunda düzenleme işlevlerini içerir. UPDF, bu programlar arasında yer alıyor. Ayrıca iOS cihazınız ile belgeleri tarayabilir ve dijital imza ekleyebilirsiniz. Bu hizmet, içerdiği özellikler nedeniyle Mac için PDF düzenleyicisi arayan kişiler için de harikadır.

UPDF Cloud, platformlar ve cihazlar arasında PDF ile çalışmanın kolay yolunu sunuyor. Bu bulut tabanlı depolama hizmetinden yararlanarak çalışmanızı çok daha verimli hâle getirebilirsiniz.

Bir belgenin herhangi bir kısmına çok kolay bir şekilde açıklama ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz açıklama belgede küçük simge şeklinde görünür. Bu sayede çok sayıda açıklama eklense dahi karışıklık olmaz. Simgeye tıkladığınızda bir pencere açılır. Bu pencereden açıklama rahatlıkla okunabilir.

Programda 100 adet çıkartma da bulunuyor. Bu çıkartmalar, kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına yardımcı oluyor. Bu işlevlerin bir kısmı, çoğu PDF programında yer almadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla UPDF, zengin özellikleriyle üst düzey bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

En kullanışlı özelliklerden biri olan OCR desteği, bir belgedeki ve görselin üzerindeki metnin düzenlenebilmesine imkân tanıyor. Belgeleri düzenlenebilir bir PDF dosyasına dönüştüren bu teknoloji 38 farklı dili destekliyor.

Doldurulabilir PDF formlarını kolayca oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz. Formları herhangi bir cihazda sınırlama olmadan doldurmanın yanı sıra belgeye dijital imza da ekleyebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından belgeyi hızlıca paylaşabilmeniz mümkün.

Bir belgenin özetini çıkarmak normal şartlarda çok uzun sürebilir. Hizmette yer alan yapay zeka asistanı, istediğiniz bir PDF dosyasının özetini saniyeler içerisinde çıkarabiliyor. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlıyor.

Özet çıkarmanın yanı sıra belgedeki metni farklı dile çevirebilir, sunduğunuz belge ile ilgili sorular sorabilir, dosya hakkında bilgi alabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

UPDF ile PDF dosyalarını sıkıştırabilir ve farklı formatlara dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla bu işlemler için farklı bir programa gerek kalmaz. Güçlü şifreleme teknolojisi, PDF dosyalarınızın güvende kalmasına imkân tanıyor.

İsterseniz belgelerinize filigran ekleyebilirsiniz. Bu özellik yalnızca birkaç adım uygulanarak kullanılabiliyor. Redaksiyon işlevinin de yer aldığı hizmette ölçüm araçları da bulunuyor. Bu araçlar sayesinde örneğin bir projedeki bir noktadan diğer noktaya olan mesafe kolaylıkla ölçülebiliyor.

UPDF Programının Avantajları Neler?

Bir PDF programı tercih edilirken dikkat edilmesi gereken birkaç faktör bulunuyor. Bunların ilki arayüzdür. Bazı hizmetler çok gelişmiş özellikler sunsa bile zor kullanımı nedeniyle herkese hitap etmez.

Diğer dikkat edilmesi gereken kısım ise özelliklerdir. İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek programı seçmeniz son derece önemlidir. Piyasada çok sayıda hizmet mevcut ve bazıları yalnızca sınırlı özellikler içeriyor.

Bazı hizmetler örneğin Windows için ayrı Mac için ayrı satın alma işlemi yapmanızı gerektiriyor. Bu durum, kullanım deneyimine doğrudan etki ediyor.

Modern görünümü ile dikkat çeken UPDF, daha önce PDF programı kullanmamış olan kişilerin bile rahatlıkla kullanabileceği bir arayüz içeriyor. Bu sayede herhangi bir zorluk yaşamadan söz konusu programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

UPDF programı yapay zeka dahil olmak üzere çok sayıda özellik içeriyor. AI desteği zamandan tasarruf ettirirken aynı zamanda kullanımı oldukça eğlenceli hâle getiriyor. Diğer özellikler ise UPDF'in bir PDF programından fazlasını sunmasını sağlıyor.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen UPDF'te ayrı ayrı satın alma işlemine gerek yoktur. Dolayısıyla UPDF, birçok yönden diğer programlara kıyasla çok daha avantajlıdır.

Neden UPDF Tercih Edilmelidir?

Her kullanıcının PDF programında ihtiyaç duyduğu özellikler farklıdır. Örneğin sadece bazı temel PDF düzenleme, açıklama ekleme, format dönüştürme gibi özelliklere ihtiyacınız olabilir. Yani bazı profesyonel işlevlere gerek duymuyorsunuzdur.

Öte yandan kullanımı zor olan bir hizmete alışmak zaman gerektirir. Karmaşık PDF düzenleme araçlarının nasıl kullanılacağını öğrenmek için zamanınız olmayabilir. Profesyonel yazılımı satın almak için bütçeniz olmayabilir ama ücretsiz program da ihtiyacınızı karşılamıyor olabilir.

Kolay kullanımı sayesinde herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilen UPDF uygun fiyata gelişmiş özellikler sunuyor. Popüler programın sunduğu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

Modern ve sezgisel kullanıcı arayüzü : Karmaşık görünüme sahip olan programlar, özelliklere erişme noktasında zaman kaybettirir. Bu da deneyimi olumsuz etkiler. UPDF ise hizmette yer alan tüm özelliklere hızlıca ulaşılmasını sağlayan bir arayüz içeriyor.

: Karmaşık görünüme sahip olan programlar, özelliklere erişme noktasında zaman kaybettirir. Bu da deneyimi olumsuz etkiler. UPDF ise hizmette yer alan tüm özelliklere hızlıca ulaşılmasını sağlayan bir arayüz içeriyor. Uygun fiyat : Tamamen işlevsel bir program olan UPDF'e sürekli olarak yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Üstelik bu program, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca yıllık planın yanı sıra bir kerelik satın alma sunan seçenek de mevcut.

: Tamamen işlevsel bir program olan UPDF'e sürekli olarak yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Üstelik bu program, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca yıllık planın yanı sıra bir kerelik satın alma sunan seçenek de mevcut. Koruma : Temel PDF düzenleme işlevlerine ek olarak UPDF, güvenli aktarım için belgeleri şifreleme özelliğiyle öne çıkıyor.

: Temel PDF düzenleme işlevlerine ek olarak UPDF, güvenli aktarım için belgeleri şifreleme özelliğiyle öne çıkıyor. Eşzamanlı Cihaz Kullanılabilirliği : Tek hesap ile aynı anda 4 adede kadar cihazda kullanma imkânı ile çoklu platform kolaylığı sunuyor.

: Tek hesap ile aynı anda 4 adede kadar cihazda kullanma imkânı ile çoklu platform kolaylığı sunuyor. Çapraz Platform Desteği : Windows, Mac, iOS, iPadOS ve Android cihazlardan erişilebiliyor.

: Windows, Mac, iOS, iPadOS ve Android cihazlardan erişilebiliyor. Gelişmiş OCR Teknolojisi: OCR özelliği ile bir belgedeki ve görselin üzerindeki metni düzenleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Gelişmiş özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan UPDF programı düzenleme, görüntüleme, açıklama ekleme, farklı formata dönüştürme ve sıkıştırma dahil olmak üzere birçok işlevin yapılabilmesini sağlıyor. Bu araçlara kolaylıkla ulaşılabilmesi de zamandan tasarruf ettiriyor.

Programın desteklediği yapay zeka asistanı da kullanımı bambaşka bir boyuta taşıyor. Özet çıkarma gibi işlevler sayesinde PDF programını kullanmak çok keyifli hâle geliyor. Sonuç olarak UPDF, bir PDF programından çok daha fazlasını sunarak üst düzey bir kullanım deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Eğer bir PDF düzenleme programına ihtiyaç duyuyorsanız UPDF ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Hizmetin ücretsiz sürümü kullanıyorsanız, UPDF Pro'ya yükseltmenizi ve programın tüm özelliklerinden yararlanmanızı öneririz.

Yıllardır popülerliğini sürdürerek önemli bir başarının altına imza atan UPDF, yapay zeka desteğinin de yer aldığı "UPDF Pro + UPDF AI" planı için %73'e varan çok cazip bir indirim sunuyor. Hizmetin sunduğu tüm özelliklerden yararlanmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

UPDF Pro'yu %73'e varan indirim ile satın alarak ekstra 100 GB bulut depolama alanı, 2 GB'a kadar dosya yükleme gibi imkânlara da erişebilirsiniz. Hizmetin 30 günlük para iade garantisi sunduğunu da belirtelim.