PDF düzenlemek ve daha fazlasını yapmak için en iyi programlardan biri olan UPDF

Abdullah Yılmaz - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın en çok kullanılan dosya biçimi PDF, halen liderliğini korumuş durumda. UPDF ise PDF düzenlemede en çok kullanılan programlardan biridir. PDF dosyaları direk baskıya hazır olduğu için oldukça sık kullanılmaktadır ama düzenlenememektedir.

PDF düzenlemek için birçok yöntem bulunmakta. Bu yöntemler arasında en iyi yöntem ise PDF yönetim programı kullanmaktır.

UPDF İndir

Uygulama gerçekten de istenilen düzeltmeleri PDF üzerinde hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte. Bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz programın Türkçe dil desteğinin olmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.

Ancak, UPDF indirdiğinizde fark edeceksiniz ki basit ve şık duran arayüzü hiç de karışık değil. Bu sayede İngilizce bilmenize gerek olmadan PDF dosyalarınızı yönetebilirsiniz.

UPDF en çok da iki dosyayı bir anda yönetebilmenize olanak tanıdığı için seçilebilecek programlardan biri olarak gözüküyor. Biliyoruz ki onlarca PDF düzenleme programı mevcut ama kimi programlar, diğer uygulamaların aralarından sıyrılarak ciddi farklar yaratmakta. UPDF ise bu programlardan biridir. Öyle ki baya başarılı duruyor.

UPDF Programının Bazı Özellikleri

PDF okuma

PDF yazdırma

PDF düzenleme