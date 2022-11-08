UPDF
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.80 MB
- Üretici Superace Software Technology Co., Ltd.
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PDF düzenlemek ve daha fazlasını yapmak için en iyi programlardan biri olan UPDF
Dünyanın en çok kullanılan dosya biçimi PDF, halen liderliğini korumuş durumda. UPDF ise PDF düzenlemede en çok kullanılan programlardan biridir. PDF dosyaları direk baskıya hazır olduğu için oldukça sık kullanılmaktadır ama düzenlenememektedir.
PDF düzenlemek için birçok yöntem bulunmakta. Bu yöntemler arasında en iyi yöntem ise PDF yönetim programı kullanmaktır.
UPDF İndir
Uygulama gerçekten de istenilen düzeltmeleri PDF üzerinde hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte. Bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebileceğimiz programın Türkçe dil desteğinin olmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir.
Ancak, UPDF indirdiğinizde fark edeceksiniz ki basit ve şık duran arayüzü hiç de karışık değil. Bu sayede İngilizce bilmenize gerek olmadan PDF dosyalarınızı yönetebilirsiniz.
UPDF en çok da iki dosyayı bir anda yönetebilmenize olanak tanıdığı için seçilebilecek programlardan biri olarak gözüküyor. Biliyoruz ki onlarca PDF düzenleme programı mevcut ama kimi programlar, diğer uygulamaların aralarından sıyrılarak ciddi farklar yaratmakta. UPDF ise bu programlardan biridir. Öyle ki baya başarılı duruyor.
UPDF Programının Bazı Özellikleri
- PDF okuma
- PDF yazdırma
- PDF düzenleme
Basit ve şık arayüz
Kolay kullanım
Türkçe dil desteği yok
UPDF
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 72.00 MB
- Üretici Superace Software Technology Co., Ltd.
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PDF görüntüleme ve yönetim programı olan UPDF birçok fazla özellikle karşımıza geliyor.
PDF hayatımızın vazgeçilmez bir dosya biçimidir. Öyle ki diğer rakiplerine göre oldukça fazla kullanılmaktadır. Ancak, PDF dosyalarını yönetmek bir hayli zor oluyor. Bunun nedeni ise onlarca, yüzlerce PDF dosyası arasından istediklerinizi yapmakta oldukça güçlük çekmeniz.
İşte bu noktada devreye UPDF programı girmektedir! Özellikle mobil cihazlarda karmaşık dosyalar arasında PDF dosyalarını yönetilebilecek ve düzenleyebilecek en iyi PDF düzenleme programlarından biridir.
UPDF İndir
Günlük hayatta birçok dosya ile karşı karşıyayız ama bu dosyalar arasından hiç şüphesiz en iyilerinden biri de PDF. PDF dosyalarınızı yönetebileceğiniz UPDF programı birçok kullanıcı için düşünülmüş ve iOS, Android, Windows ve Mac gibi cihazlar için ayrı ayrı geliştirilmiş durumdadır.
PDF dosyalarınızda değişiklik yapmak istiyorsanız UPDF indirebilir ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. En iyi PDF düzenleme programlarından biri olan UPDF aynı zamanda ücretsiz olması büyük bir avantaj gibi duruyor.
Birçok kullanıcı tarafından tam not alan UPDF programı her programda olduğu gibi PDF dosyasını okuma gibi birçok özelliği sunmaktadır. Fakat, diğer PDF programlarına kıyasla büyük bir avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan biri de PDF'ler üzerinde düzenleme yapılabilmesidir.
Birden fazla işlev
UPDF
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 17.60 MB
- Üretici Superace Software Technology Co., Ltd.
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En iyi mobil PDF programlarından biri olan UPDF birçok kişi tarafından kullanılmakta ve başarılı bulunmakta.
PDF dosyalarını mobil cihazlarda yönetmek hiç de kolay değil. Bunun en büyük sebebi birçok dosya arasından istenilen dosyanın düzenleme konusunda sıkıntı yaratmasıdır. UPDF burada devreye giriyor ve birçok kişi sevilerek kullanmaktadır.
UPDF İndir
iOS cihazlarda en iyi PDF düzenleme programlarından biri olan UPDF, aynı zamanda PDF'lere imza atmanıza da olanak tanımaktadır. Bu sayede imza atmanız için fiziksel bir belgeye ihtiyaç duymayacaksınız. Sanal ortamda imzanızı atabilir ve PDF dosyasını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Her PDF uygulamasında olduğu gibi bu programda PDF görüntülemenize izin vermektedir. Ancak, diğer PDF programlarından farklı olarak basit ve kullanışlı bir arayüzü olması büyük bir avantaj.
Aynı zamanda hali hazırda varolan PDF dosyalarınızı sıkıştırmaya yarayan program büyük bir kolaylık sunmaktadır. Bu sayede cihazınızda düşük depolama alanı kaplayabilirsiniz. UPDF indirdiğiniz halde dosyaları yazdırma işlemide yapmaktadır.
UPDF birçok programdan farklı olarak birden fazla PDF dosyasının aynı anda açılmasını sağlamaktadır. Bu sayede iki dosyayı eş zamanlı olarak yönetebilirsiniz. Siz de mobil cihazlarınızda PDF dosyalarını yönetmek ve daha fazlasını yapmak istiyorsan, UPDF indirebilirsin.
UPDF
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 45.60 MB
- Üretici Superace Software Technology Co., Ltd.
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Basit ve şık arayüzlü PDF düzenleme veya görüntüleme programı UPDF, en çok tercih edilenler arasında.
Günümüzün en çok kullanılan dosya biçimini en iyi şekilde düzenlemek istiyorsanız UPDF programını tercih edebilirsiniz. Dosyalarınıza açıklamalar ekliyebileceğiniz. Hatta birkaç tık ile saniyeler içinde düzenleyebileceğiniz programı birçok kişinin tercih ettiğini şimdiden söyliyelim.
UPDF İndir
Modern bir arayüze sahip olan UPDF programını indirdiğinizde basit bir kullanıma sahip olduğunu göreceksiniz. UPDF programının en önemli özellikleri arasında filigran eklemekte bulunmaktadır. Bu sayede filigran ekleyerek PDF dosyalarınızın korunurluğunu artırabilirsiniz.
Size ait olan dosyalara filigran eklemekle kalmayıp, aynı zamanda hali hazırda bulunan PDF dosyalarını saniyeler içinde düzenleyebilirsiniz. Ücretsiz olan UPDF dosyası ücretli versiyonlarıda olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Programın diğer avantajlarından biri de karanlık modunun bulunmasıdır. Bu sayede gece çalışırken gözleriniz yorulmayacaktır. Birden fazla platformda bulunan uygulamanın aynı zamanda sadece PDF olarak dosyalarınızı kaydetmekle kalmaz, diğer dosya biçimlerine dönüştürmenize de yaramaktadır.
Düşük depolama
Türkçe dil desteği yok