Airfryer Temizliği Nasıl Yapılır? Temizlerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Donuk, kuru, sebze ve meyveleri dakikalar içinde pişiren mutfak eşyaları içerisinde airfryer yer alıyor. Pratik kullanıma sahip olan bu cihazla az yağlı ya da hiç yağ olmayan sağlıklı gıdalar pişirmek mümkündür. Lezzetli ve sağlıklı yiyeceklerin pişirilmesini sağlayan airfryer’ın hijyeni çok önemlidir.

Biz de airfryer temizliği tekniklerini ve nelere dikkat edilmesi hakkında bir rehber hazırladık.

Airfryer Temizlemizliği Nasıl Yapılır?

Cihazının fişinin prizde olup olmadığı kontrol edilip prizdeyse çekilir.

Fritözün kapağı açılıp tavası ya da sepeti çıkarılır.

Tava-sepet temiz suyla yıkanır.

Cihazın içi temiz ve hafif nemli süngerle düzgünce silinir.

Bir süre cihazın kuruması beklenir.

Hava fritözünün sepeti kurulanınca yerine geçirilmelidir.

Airfryer Temizliğinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Airfryeri uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bazı noktalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle airfryer temizliğini kesinlikle ertelemeyin. İçerisinde kesinlikle yiyecek ve parçalarıyla kırıntıları kalmamalıdır. Airfryer temizliğini ertelediğinizde maalesef lekelerin çıkması zorlaşır ve cihazın kullanım ömrü kısalır.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra fişini prizden çıkarıp soğumaya bırakın. Daha sonra çekmecesindeki yağı boşaltınız. Marine edilen pirzola vb. soslu yiyecekler kızartıldıktan sonra ızgarayla sepet soğumadan temizlenmelidir. Bu sayede kalıntılar daha hızlı çıkmış olacak.

Airfryer’ın çıkarılabilir bileşenleri sabunlu ve ılık suyla temizlenmelidir. Temizlerken yumuşak sünger ya da bez kullanılmalıdır. Kesinlikle aşındırıcı malzeme kullanılmamalıdır.

Airfryer’in parçalarına yiyecek yapıştıysa onu çıkarabilmek için bulaşık deterjanıyla ıslatılması gerekiyor. Bulaşık deterjanıyla ıslatıldıktan sonra temizliği yapılır.

Izgara ve sepetine sıkışan yiyecekleri çıkarmak için tahta kürdan ya da şişten yararlanabilirsiniz. Cihazın bileşenleri ayrı ayrı kurutulmalıdır. Airfryer’ın iç kısmı ılık, sabunlu suya batırılmış nemli bezle temizlenmelidir.

Çekmecesiyle sepeti temizlik esnasında çıkartılmalıdır. Rezistansında yemek ve yağ artıkları olup olmadığı da kontrol edilerek silinip temizlenir.

Airfryer temizliğiyle ilgili üreticinin kullanım kılavuzundaki bakım-temizlik talimatlarına mutlaka göz atılmalıdır. Temizledikten sonra kurutulup, monte edilir. Airfryer’in dış kısmı nemli sünger ya da bezle silinmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Airfryer temizliğiyle ilgili sıkça sorulan soru ve cevaplarını şöyle derledik:

1. Airfryer Ne Sıklıkla Temizlenmelidir?

Airfryer’de yağ gibi kalıntıların birikmemesi için her kullanım veya birkaç kullanım sonrasında temizlenmesi gerekiyor.

2. Airfryer’da Donmuş ve Pişmiş Yağ Nasıl Çıkartılır?

Airfryer’dan donmuş ve pişmiş yağı çıkarmak için öncelikle sepet çıkarılır. Sepet üzerindeki tepsiye sıcak suyla birazcık bulaşık deterjanı eklenir. Sepet airfryer’a geri koyularak sabunlu su solisyonu 5 dakika ısıtılmak üzere çalıştırılır. Daha sonra sepet çıkarılıp musluğun altında suyla temizlenir.

3. Airfryer Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi?

Airfryer’in sadece çıkarılabilir aparatları bulaşık makinesinde yıkanabilir. Çıkarılabilir aparatlarının dışındakilerin bulaşık makinesinde yıkanması çok tehlikelidir.