Airfryer'ı Geride Bırakabilir: Xiaomi Mijia Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi’nin elini atmadığı teknolojik bir ürün kaldı mı? Xiaomi Mijia’nın özelliklerine ve fiyatına bakmadan Airfryer almayın deriz.
Airfryerlar son yıllarda mutfak dünyasında büyük bir popülerlik kazandı. Her geçen gün yeni bir markanın Airfryerı ile karşı karşıya kalıyoruz. Xiaomi Mijia da Airfryerı aratmayan bir akıllı fritöz.
Fritözden ilham alınarak tasarlanmış olan Airfryer, yiyecekleri lezzetli ve sağlıklı bir şekilde kızartmak için daha az yağ kullanmayı hedefleyen bir cihaz. Geleneksel yöntemlere kıyasla daha az yağla daha lezzetli yemekler yapmamıza olanak sağlayan bu aletler aynı zamanda kızartmaların sağlığa olan olumsuz etkilerini de en aza indiriyor.
Airfryer, pratik kullanımı, çeşitli işlevleri ve geniş yiyecek seçenekleri ile mutfakta zaman kazandıran ve yemek deneyimini zenginleştiren bir cihazdır desek kimse itiraz etmez herhalde. Hiç şüphesiz sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için Airfryer vazgeçilmez bir ürün haline geldi.
Piyasada çok fazla Airfryer çeşidi var. Peki hangisini almalıyız? İyisi mi Xiaomi Mijia’ya göz atmadan karar vermeyin.
Airfryer ve Robot Süpürgeler Tekrar Gözetim Kapsamına Alındı!
Ticaret Bakanlığı son yaptığı açıklamada ülkemizde ithal edilen bazı elektrikli ev cihazları için gözetim uygulanacağını duyurmuştu.
Xiaomi Mijia Özellikleri
- Çıkarılabilir Hazne: Var
- Güç (W): 1500
- Hazne Sayısı: Tek
- Kapasite: 3 - 3,9 lt
- Kontrol Paneli: Dokunmatik
- Materyal: Plastik
- Renk: Beyaz
- Türü: Yağsız (Airfryer)
- Zamanlayıcı:Var
Kiwi Markasının En İyi Teknolojik Ev Aletleri
Kiwi markası, teknolojik ev aletlerinde geniş çeşitlilik sunuyor. Kiwi teknolojik ev aletleri arasında ızgara, blendar, çoklu pişirici, kahve makinesi gibi birçok seçenek vardır.
Xiaomi’nin pek çok ürünü gibi Mijia da oldukça minimalist bir tasarıma sahip. Son derece şık gözüken bu tasarım mutfağınızda asla göze batmayacak. Özelleştirilmiş OLED ekrana sahip olan Xiaomi Mijia özellikleri bakımından dikkat çeken bir ürün. 0 yağ ya da çok az yağ ile muhteşem sonuçlar çıkaran bu ürün Airfryer satın almak isteyen herkesin muhakkak incelemesi gereken bir ürün.
Xiaomi Mijia kendi uygulamasıyla çalışır. Bir uygulama üzerinden çalıştırabildiğiniz bu fritöz gerçekten çok kullanışlı. Uygulamaya girdikten sonra akıllı telefonunuz ile fritözünüzü kontrol edebilir, pişirmeyi planlayabilir ve kendi tariflerinizi özelleştirebilirsiniz.
En İyi Airfryer Modelleri ve Fiyatları - 2023
Yemeklerin az yağlı ve lezzetli olmasını sağlayan bir cihaz olan Airfryer, bu nedenle son dönemde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
Xiaomi Mijia Fiyatı
- 2.975,00 ₺
Airfryerların fiyatını göz önüne aldığımızda fiyat performans diyebileceğimiz bir ürün olan Xiaomi Mijia oldukça avantajlı bir ürün. Airfryer mı yoksa akıllı bir fritöz mü almak istersiniz? Karar sizin.
Xiaomi Mijia ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizler Airfryer kullanıyor musunuz? Xiaomi Mijia’nın özelliklerini beğendiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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