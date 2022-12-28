AirPods MacBook’a Bağlanamıyor Sorunu ve Çözümü

Apple’a ait AirPods, sunduğu kulaklık deneyimiyle dikkat çekiyor. AirPods, şarj kutusundan çıkarılır çıkarılmaz kullanılabiliyor. Apple’in tüm cihazlarına olduğu gibi MacBook’lara da bağlanabiliyor. Otomatik çalışma özellikli AirPods; kulağa takıldığında çalışır, çıkarıldığındaysa ses hemen duraklar.

AirPods’a iki defa dokunarak Siri etkin hale getirilebiliyor. Aynı zamanda ses seviyesinin ayarlanması, yol tarifi, şarkı değiştirme ve arama yapma gibi pek çok özellikle geliştirilmiştir. Düşük güç kullanılarak uzun süre kullanılabiliyor. Donanım açısından kullanıcılarını son derece memnun eden AirPods, zaman zaman MacBook’a bağlanamama sorunu yaşayabiliyor.

Yazımızda MacBook’a AirPods’un neden bağlanamadığından ve çözümünden bahsedeceğiz. İşte detaylar!

AirPods MacBook’a Nasıl Bağlanır?

AirPods’un MacBook’a bağlanabilmesi için öncelikle macOS’un en son sürümünün yüklü olup olmadığı kontrol edilmelidir. macOS en son sürümü yüklü değilse AirPods kesinlikle MacBook’a bağlanmaz.

“AirPods MacBook bağlanmıyor” problemi için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

AirPods kulaklık kutusunun içerisindeyken kutu açık vaziyette MacBook’a yaklaştırılmalı.

AirPods kutusu arkasında yer alan ayarlama düğmesine kulaklıkta durum ışığı beyaz olarak yanıp sönene kadar basılı tutulmalıdır. Diğer bir yöntemdeyse AirPods kutusu arkasında yer alan ayarlama düğmesi üzerine ortalama beş saniye basılmalıdır.

MacBook’ta elma sembolünün menü üzerindeki sistem tercihleri seçilerek arkasından Bluetooth’a tıklanır.

AirPods kulaklığın bağlanılabilmesi için aygıt listesi üzerinde yer alan bağlanılacak AirPods’un adı seçilir. Daha sonra “Bağlan” simgesi üzerine tıklanarak AirPods ile bağlantı kurulmuş olur.

AirPods MacBook’a Bağlanamıyor Sorunu ve Çözümleri Nelerdir?

MacBook menü sistem tercihleri ve arkasından Bluetooth sekmesi seçilip kullanılacak AirPods’un araması yapılır. MacBook’ta kullanılmayacak AirPods varsa onu liste içerisinden çıkartınız. Bu işlem için AirPods’un sağ tarafında konumlanan “X” işaretine tıklanmalıdır. Tüm bu işlemlerin ardından yeniden AirPods’un MacBook’a bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir.

AirPods MacBook’a aşağıda sıraladığımız sebeplerden dolayı bağlanamaz;

MacBook macOS sürümü güncel değilse

MacBook ya da AirPods’un şarjı bitmesi. Her iki cihazın aynı anda da şarjı bitebilir.

Bluetooth kapalı konumdaysa

AirPods MacBook’a bağlandığı halde kullanılabilir şeklinde ayarlama yapılmadıysa ve ses aygıtı olarak seçilmediyse

AirPods’un kullanıma hazır olmaması

AirPods ve MacBook arasında mesafe çoksa

AirPods’un MacBook’a bağlanamama sorununu çözmek için öncelikle MacBook’ta macOS’nin son sürümünün güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir. MacBook’un menü Sistem Tercihleri seçilir. Daha sonra Sistem Tercihleri penceresi üzerinden yazılım güncelleme tıklanıp güncellik kolayca kontrol edilebilir. Eğer MacBook ya da AirPods’un şarjı bittiyse hemen şarj edilip iki cihaz arasında bağlantı sağlanabilir.

Tek cihazın şarjı bitse dahi bağlantı sorunu ortaya çıkar. Bluetooth’un kapalı olmasından kaynaklı olarak cihazlar bağlanamıyorsa o zaman Bluetooth açılmalıdır. Bluetooth’un açık olup olmadığını Apple sembolü olan menü üzerinden sistem tercihlerine gidip Bluetooth işaretine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AirPods ve MacBook birbirine bağlı olsa da ses aygıtı şeklinde seçilmedikten sonra kesinlikle bağlantı sağlanamaz. Böyle durumlarda AirPods, MacBook’taki bluetooth listesi içinden silinmelidir. Silme işleminin ardından AirPods MacBook’ a bağlanarak kullanılacak olan AirPods’u seçebilirsiniz.

AirPods MacBook’a bağlanmaya hazır durumda olup olmadığını kontrol etmek içinse AirPods’un kutusunu kapatınız. 15 dakika kadar beklenerek ardından AirPods kutusu açılır. Kutu üzerindeki ayar düğmesi üzerine 10 saniye kadar uzunca basılır. Eğer AirPods kutusunun üzerindeki beyaz durum ışığı yanıp sönüyorsa AirPods’un MacBook’a bağlanmaya hazır olduğu anlamına gelir. İki cihaz arasında mesafe varsa bağlantı sorunu ortaya çıkar. Bu nedenle iki cihaz yaklaştırılıp yeniden birbirleriyle bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır.

Yukarıdaki belirttiğimiz noktaları uyguladığınız halde hala bağlantı sorunu yaşanıyorsa MacBook’un yardım penceresine giriş yapıp oradaki adımlar takip edilmelidir. Problem hala devam ediyorsa mutlaka AirPods’un orijinalliğini araştırınız. Apple’den AirPods seri numarası kontrol edilerek orijinal olup olmadığı net ortaya çıkar.

Seri numarasıyla arama yapıldığında AirPods’a ait bilgilere ulaşılırsa o zaman orijinaldir. Fakat AirPods’la ilgili bilgilere ulaşılamıyorsa maalesef orijinallikten bahsetmek mümkün değildir. En son olarak bütün belirttiğimiz talimatları denediniz ancak hala bağlantı sorunu yaşıyorsanız AirPods’u sıfırlayabilirsiniz.