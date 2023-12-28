AirPods Pro 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde AirPods Pro 3 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Apple'ın yeni kablosuz kulaklık modeli!
AirPods Pro 3 özellikleri, Apple marka kablosuz kulaklık kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı kablosuz kulaklık neler sunacak?
2023 yılının eylül ayında AirPods Pro 2 tanıtıldı. Kulaklık sahip olduğu şık tasarım ve özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Söz konusu kulaklık satışa sunulduktan sonra yeni kablosuz kulaklık modeli merakla beklenmeye başlandı.
Not: Bu rehber, AirPods Pro 3 fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu sebepten ötürü rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.
AirPods Pro 3 Özellikleri
- Adaptif Ses
- Şeffaf Mod
- Apple H3 kulaklık çipi
- Aktif Gürültü Engelleme
- Adaptif EQ
- İşitme testi
- Vücut ısısını ölçme
AirPods Pro 3'ün tasarımının yenileneceği iddia ediliyor. Tam olarak neyin değişeceği henüz bilinmiyor fakat Apple'ın hem kulaklığı hem de şarj kutusunu yeni özelliklere uyum sağlayacak şekilde güncellemesi bekleniyor.
Söylentilere göre yeni AirPods modelinde ses kalitesi ile ilgili iyileştirme yapılacak. Aktif Gürültü Engelleme konusunda da iyileştirmenin yapılması bekleniyor. Kulaklık ayrıca Adaptif Ses, Şeffaf Mod ve Adaptif EQ teknolojilerini destekleyecektir.
AirPods Pro modeli H1 çipini, AirPods Pro 2 modeli ise H2 çipini kullanıyor. Yeni kablosuz kulaklık modelinde Apple H3 olarak isimlendirilecek yeni çip veya H2 çipinin değiştirilmiş bir versiyonu yer alabilir.
Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni kablosuz kulaklığın sağlık ile ilgili bazı özelliklere sahip olacağı öne sürülüyor. Söz konusu kulaklığın işitme testi yapabileceği ve vücut ısısını ölçebileceği iddia ediliyor.
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Bu rehberde AirPods Pro 3 ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu kablosuz kulaklık modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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