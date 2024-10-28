AirPods’u PlayStation ile Kullanmak Mümkün mü?

Apple’ın sevilen bluetooth kulaklık modeli oyun severler tarafından da sıkça tercih ediliyor. Telefondan veya bilgisayardan oyun oynayanlar her zamanki gibi kablosuz kulaklık bağlantısını kolayca kurabiliyor. Konsollarda oyun oynamayı sevenler ise AirPods Playstation’da ve diğer oyun konsollarında aynı şekilde kullanılabilir mi merak ediyor.

Peki, gerçekten AirPods oyun konsollarında kullanılabilir mi? PlayStation ile AirPods’u eşleştirmek mümkün mü? Bu içerikte konuyla ilgili detayları kaleme aldık.

AirPods’u PlayStation’a Bağlamak Mümkün mü?

AirPods sahipleri telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla sahip olduğu kulaklıkları kolayca eşleştirebiliyor. Söz konusu oyun konsolları olduğunda ise direkt olarak AirPods’u PlayStation’a veya Xbox’a bağlamak mümkün değil gibi gözüküyor.

Her ne kadar imkansız gibi görünse de aslında bunu yapmanın bir yolu var. Peki, ama nasıl? Derseniz, içeriğin devamında bu işlemi nasıl yapacağınızı adım adım anlattık.

AirPods Playstation’a Bağlama Nasıl Yapılır?

AirPods'u direkt olarak PlayStation'a bağlamak mümkün olmasa da akıllı TV aracılığıyla PlayStation deneyiminize AirPods'un eşlik etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler sırası ile şu şekilde:

İlk olarak PlayStation'ı akıllı televizyona veya bir bilgisayara HDMI kablosu ile bağlayın.

Bluetooth desteği olan bilgisayar ya da TV'yi AirPods'unuzla bluetooth üzerinden eşleştirin.

Bu noktada oyun konsolundaki sesler TV'ye aktarılacak. TV'nin ses çıkışı ise AirPods üzerinden yapılacak.

Böylece hem Xbox'ı hem de PlayStation'ı AirPods ile kullanabileceksiniz.

PS4 ve PS5 için hali hazırda bağlantı kurulabilen Sony markalı kulaklık modelleri de mevcut. Airpods yerine bu kulaklıklardan birini alıp oyun konsoluna direkt olarak ses çıkışını bağlamayı da tercih edebilirsiniz.

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