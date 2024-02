Windows'ta AirPods Nasıl Kullanılır? (2024 Güncel)

Kablosuz kulaklıkların avantajlarını bilgisayarınızda da deneyimlemek istiyorsanız AirPods’unuzu kolayca PC’ye bağlayabilirsiniz. İşletim sisteminizin Mac veya Windows olması fark etmez. Her ikisinde de Apple kulaklığınızı rahatça kullanabilirsiniz.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarınıza AirPods’u nasıl bağlayacağınızı öğrenmek istiyorsanız sizin için son derece basit bir rehber hazırladık!

Bu adımları izleyerek oyun oynarken, film izlerken, online toplantılarınızda ve daha fazlasında kablosuz kulaklık deneyiminizi kesintisiz biçimde bilgisayarınızda sürdürebilirsiniz.

AirPods Windows Bilgisayara Nasıl Bağlanır?

Sporda, yolculukta, yürüyüşte, uyumadan önce kısacası dilediğiniz her an her yerde mobil olarak çeşitli medya içeriklerini dinlemenize imkân tanıyan Bluetooth kulaklıklar ofis yaşamında ve günlük hayatta bilgisayarlarla da sıkça kullanılır.

Sunum yaparken, iş toplantılarında, online ders ve atölyelerde herhangi bir bağlantı donanımı ile uğraşmadan sesin sadece sizin tarafınızdan duyulabilmesini sağlayan kablosuz aksesuarlardır.

Kullanmaya başlamak için yapmanız gereken tek şey kulaklık ile söz konusu cihazı birbiriyle eşleştirmenizdir. Windows bilgisayarlarda AirPods eşleştirmenin adımları ise şunlardır:

AirPods’un kutusunda olup olmadığını kontrol edin.

Bilgisayarınızdaki ‘Başlat’ butonuna tıklayın.

Ağ Ayarları menüsünden Bluetooth sekmesine geçin.

‘Bir bluetooth aygıtı ekleyin’ seçeneğini bulun.

AirPods’un kapağını açın. Ardından arka tarafta yer alan düğmeye basılı tutun.

Kulaklığın şarj kutusunda beyaz ışık yanması gerekir.

Bu ışık yanıp söndüğünde düğmeye basmayı bırakın.

Bilgisayardaki cihaz arama ekranında AirPods’un adını göreceksiniz.

Cihaz adının üstüne tıklayarak seçiminizi gerçekleştirin.

Bu işlemleri tamamladığınızda AirPods’unuz bilgisayara bağlanmış olur.

‘Bitti’ butonuna basarak işlemleri sonlandırabilirsiniz.

Eğer Bluetooth menüsünde aygıtı bulma konusunda sorun yaşıyorsanız ‘bağlantı tarama’ sekmesine gidip yeniden seçim yapmayı deneyebilirsiniz.

AirPods Windows PC’de Nasıl Kullanılır?

Yukarıda sıralanan adımları uyguladığınızda sahip olduğunuz kulaklık bilgisayarınıza bağlanmış olacaktır. Başlangıçta, cihazı denediğinizde ses alışverişi ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu noktada endişeye kapılmanıza gerek yok. Aşağıdaki adımları izleyerek çabucak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

AirPods’unuzu kutudan çıkarıp Windows bilgisayarınıza yaklaşın.

Görev çubuğunda bulunan hoparlör butonuna basın.

Ses ayarlarının yan tarafında ‘>‘ simgesine dokunun.

Cihaz listesine baktığınızda ‘AirPods’ seçeneğini göreceksiniz.

Bu seçeneği işaretlerseniz artık kulaklığınız bu bilgisayar için ‘varsayılan ses kaynağı’ olarak tanımlanmış olur.

AirPods Windows 11’den Nasıl Kaldırılır?

Windows’ta ‘başlat’ menüsünden ‘ayarlar’a girin.

Burada bulunan ‘Bluetooth ve cihazlar’ seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan sayfada ‘Ses’ bölümünü bulacaksınız.

Burada önceden eşleştirdiğiniz AirPods’u adı ile bulup karşısında yer alan üç nokta şeklindeki butona basın.

Açılan seçeneklerden ‘cihazı kaldır’a basın.

Karşınıza bir onay kutusu çıkacak. Bu kutudaki ‘evet’ butonuna basın.

Aynı veya farklı bir AirPods’u bilgisayarınıza yeniden tanıtmak için ise ilk başta anlattığımız adımları tekrarlayabilirsiniz.