Yaşam Alanlarında Devrim: En İyi Akıllı Çamaşır Makineleri ve Fiyatları

Çamaşır makineleri artık sadece kirlenmiş çamaşırlarınızı yıkayarak kirlerden arındırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu makinelerde bulunan çeşitli özellikler günlük hayatta büyük bir pratiklik sağlıyor.

Hem kişisel kullanım hem de çevre açısından gelişmiş özelliklere sahip olan akıllı çamaşır makinesi modelleri 2023 yılında en çok tercih edilen yenilikçi beyaz eşyalar arasında yer alıyor.

İşte, farklı markalara ait alternatifler arasından seçilmiş en sevilen akıllı çamaşır makinesi modelleri ve fiyatları!

Akıllı Çamaşır Makineleri

LG WM400HBA

SAMSUNG WV60A9900AV Smart Dial

BOSCH WGB254AXTR

General Electric GE GFW850SPNRS 5.0 Cu.Ft.

BOSCH WGB244A0TR

1. LG WM400HBA Çamaşır Makinesi

TurboWash 360 özelliği sayesinde ağır yükleri yarım saatten daha kısa bir sürede hızlı bir şekilde temizleyebilen beş adet güçlü jet sistemine sahip bir akıllı çamaşır makinesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kusursuz ayarları sayesinde kumaş dokusuna ve ağırlığa uygun seçimleri kendi başına yapabilen AI teknolojisi, ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Ayrıca buhar teknolojisi sayesinde hassas yıkamalarda üstün performans gösteren makine LG ThinQ uygulamasından kontrol edilebiliyor. Akıllı telefonunuzdan yapacağınız seçimlerle yıkamayı başlatma ve durdurma imkânı tanıyan LG WM400HBA yıkama işleminin ne zaman biteceğine ilişkin bilgileri de uygulama aracılığıyla size iletiyor. Ürün ölçüleri 42 x 31.5 x 29 inç, ağırlığı ise 200 pound olarak belirtiliyor.

2. Samsung WV60A9900AV Smart Dial

Samsung’un en yenilikçi akıllı çamaşır makinesi modellerinden olan WV60A9900AV Smart Dial bazı teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor. Bu özellikler arasında akıllı kadran, FlexWash ve Super Speed Wash ilk sıralarda geliyor.

Aynı anda farklı çamaşır türlerini yıkamanızı sağlayan ve favori yıkama seçimlerinizi hatırlama özelliğine sahip olan makinede çamaşırlarınızı normalden çok daha hızlı bir şekilde yıkamanız için tasarlanmış özel bir seçim de mevcut.

Üstelik seçimlerinizi kişiselleştirebileceğiniz bir ayarlar menüsü ve programlama dili de bulunuyor. Ürünün boyutları ise şu şekilde: 42 x 31.5 x 29 inç.

3. Bosch WGB254AXTR

10 kg kapasiteye sahip olan Bosch WGB254AXTR 14 farklı yıkama seçeneği sunuyor. 1400 devir yapan ve 71 dB sıkma ses seviyesine sahip olan makinede ekstra durulama, iç aydınlatma, durulama sensörü gibi özellikler de bulunuyor.

Bunların yanında yük sensörü, devir seçimi, köpük tarama, kalan süre göstergesi, kırışıklık önleme gibi nitelikler de yer alıyor. Wi-Fi bağlantısı ve EcoSilence Drive motoru bulunan cihazın diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

Tambur Hacmi: 70 lt

Boyut: 598 x 590 x 845 mm

Ağırlık: 82.6 kg

Kurutma ve soğuk yıkama yok

Ön yıkama var

4. General Electric GE GFW850SPNRS 5.0 Cu.Ft.

OdorBlock özelliğine sahip UltraFresh havalandırma sistemi bulunan GE GFW850SPNRS çamaşır makinenizdeki aşırı nemi yok ederek kötü kokuları da ortadan kaldırıyor.

Böylece makinenizin temizliğini garantilemeyi başarıyor. Tamamen dolu olduğunda bile 28 dakika gibi kısa bir sürede yıkama işlemini gerçekleştirebilen makine, Wi-Fi ile SmartThings uygulamasına bağlanabiliyor.

Bu sayede telefon veya tabletinizden pratik bir şekilde yıkama işlemlerini başlatıp durdurmanıza imkân tanıyor. Antimikrobik teknolojisi microban sayesinde dayanıklı ve sağlam bir çamaşır makinesi olarak kullanabilirsiniz.

SmartDispense teknolojisi sayesinde akıllı doz ayarlama özelliğine sahip deterjan haznesinden yararlanabilirsiniz. Yaklaşık 32 seferlik deterjanı tek seferde yükleyip aşamalı olarak yıkama işlemlerinde kullanabilirsiniz.

5. Bosch WGB244A0TR

Bosch’un yeni nesil akıllı çamaşır makinesi modellerinden biri olan Serie 8 WGB244A0TR; Home Connect bağlantısı, iDos akıllı dozajlama özelliği, düşük seste çalışan EcoSilence, yüksek enerji verimliliği ve easy start gibi avantajları ile bu yılın en iyi akıllı çamaşır modelleri arasında sıralanıyor.

Kırışıklıkları yaklaşıok % 50 oranında azaltmayı başaran cihazda 4D yıkama sistemi, kirlilik derecesi algılama, ActivaWater Plus gibi fonksiyonlar yer alıyor. 9 kg kapasiteye sahip olan üründe yük ve durulama sensörleri mevcut.