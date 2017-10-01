  1. Tamindir
  2. Blog
  3. listeler
  4. Akıllı Telefonlar İçin En İyi 7 Belge Tarama Uygulaması

Akıllı Telefonlar İçin En İyi 7 Belge Tarama Uygulaması

Akıllı Telefonlar İçin En İyi 7 Belge Tarama Uygulaması
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay listeler

Evlerimize tarayıcı almak için bir sürü para ödeme günleri artık geride kaldı. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri belge tarama işlerini çok daha kolay yoldan halledebiliyoruz. Android, iOS veya Windows Phone işletim sistemine sahip bir cihaz ile bu işi her yerde halletmek mümkün. Belge tarama uygulamaları da bu yüzden geliştirildi. Bu blogda, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz ve en iyi 7 belge tarama uygulaması önerilerimizi paylaşacağız.

Office Lens

Office Lens Uygulaması

Microsoft tarafından geliştirilen Office Lens, gerçek anlamda hoş özelliklere sahip bir belge tarama uygulaması. Belgeleri, makbuzları, kartvizitleri, notları, hatta beyaz tahtalarda yazılanları bile kolay bir şekilde tarayabiliyorsunuz. Uygulama elle yazılmış veya basılı metinleri tanımak için OCR (optik karakter tanıma) özelliğini kullanıyor ve bu sayede belgeler içinde arama, kopyalama veya düzenleme yapabiliyorsunuz. 

Aşağıdaki bağlantı üzerinden Office Lens uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

CamScanner 

CamScanner Uygulaması

Mobil platformlarda kullanılan bir diğer müthiş belge tarama uygulaması ise Camscanner. Bu uygulamada da belgeleri, makbuzları, kartvizitleri, notları, hatta beyaz tahtalarda yazılanları dahi kolaylıkla tarayabiliyorsunuz. Tıpkı Office Lens uygulamasında olduğu gibi optik karakter tanıma özelliği Camscanner'da da mevcut. Diğer yandan akıllı kırpma ve otomatik geliştirme özellikleri de var. 

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden CamScanner uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Adobe Scan

Adobe Scan Uygulaması

Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabilen Adobe Scan ile bütün belge tarama işlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik uygulamanın netlik için harika özellikleri bulunuyor. Optik karakter tanıma özelliği bulunan uygulama, Adobe Acrobat Reader ve benzeri ürünlerle PDF oluşturmaya da yardımcı oluyor. 

Aşağıdaki bağlantıdan Adobe Scan uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Genius Scan

Genius Scan Uygulaması

Android ve iOS kullanıcıları için bir başka mükemmel seçenek olan Genius Scan, belgelerinizi veya notlarınızı taradıktan sonra bunları JPEG veya çok sayfalı PDF dosyalarına çevirmenize olanak tanıyor. Uygulama ayrıca, perspektifi düzeltmek için akıllı bir sayfa algılama özelliğine de sahip. Bu sayede elde ettiğiniz sonuçlar gerçekten harika oluyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Genius Scan uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Scanbot 

Scanbot Uygulaması

İçerisinde dahili bir QR kod okuyucusu olan Scanbot, belge tarama işlemleri için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Diğer uygulamalar gibi hemen hemen her şeyi taramanıza imkan veren uygulama, bu belgeleri JPEG veya PDF olarak kaydetmeyi de sağlıyor. 

Aşağıdaki bağlantıdan Scanbot uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DocScanner PRO 

DocScanner Pro Uygulaması

DocScanner PRO ücretsiz olmasına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir belge tarama uygulaması. Uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi de bunları temiz ve anlaşılır bir arayüzde sunması. Diğer yandan bütün belge tarama işlemlerini yapmanıza da olanak tanıyor. 

Aşağıdaki bağlantıdan DocScanner PRO uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Evernote Scannable

Evernote Scannable Uygulaması

Benim gibi azılı bir Evernote hayranıysanız, Evernote Scannable uygulamasının belge tarama işlemleri için mükemmel bir seçenek olduğunu bilirsiniz. Hızlı tarama kabiliyeti ile dikkat çeken uygulama, kameranızı belgeye veya beyaz tahtaya koyduğunuzda işleminizi kolay bir şekilde halledecektir. İşlemi gerçekleştirdikten sonra belgenizi otomatik olarak kırpan uygulamanın onu daha kolay okunmak üzere ayarladığını da belirtelim.

Aşağıdaki bağlantıdan Evernote Scannable uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. 

Yapılacaklar Listesi Çoğalanlar İçin 5 Harika Web Uygulaması LİSTELER Yapılacaklar Listesi Çoğalanlar İçin 5 Harika Web Uygulaması

Yapılacaklar Listesi Oluşturmanın 7 Püf Noktası LİSTELER Yapılacaklar Listesi Oluşturmanın 7 Püf Noktası

Android İçin En İyi Yapılacaklar Listesi Uygulamaları MOBİL Android İçin En İyi Yapılacaklar Listesi Uygulamaları

ETİKETLER : ücretsiz akıllı telefon belge tarama belge tarama uygulaması

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Uygulama Paylaş Uygulama Paylaş
Uygulama Paylaş Android cihazlarınızdaki uygulamaların linklerini ve APK dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
City Car Driving Araba Yaması City Car Driving Araba Yaması
City Car Driving Araba Yaması En eğlenceli ve en popüler araba sürüş simulasyonlarından biri olan City Car Driving'de kullanabileceğiniz 22 adet farklı araba modelini içeren yama paketi. ÜCRETSİZ
Nokia Telefonlarınız İçin 62 Adet Java Oyun Nokia Telefonlarınız İçin 62 Adet Java Oyun
Nokia Telefonlarınız İçin 62 Adet Java Oyun Nokia Java oyunları arşivimiz sayesinde tam 62 adet Symbian oyununa kolayca ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Microsoft Edge Microsoft Edge
Microsoft Edge Microsoft Edge, Microsoft'un Windows 10 ile birlikte İnternet Explorer yerine getirdiği yepyeni, gelişmiş ve hızlı bir internet tarayıcısı. ÜCRETSİZ
Zedge Zedge
Zedge Zedge, Android işletim sistemi kullanan cihazlara ücretsiz olarak duvar kağıdı, zil ve bildirim sesi indirilmesini sağlar. ÜCRETSİZ
Türk Telekom Online İşlemler Mobil Türk Telekom Online İşlemler Mobil
Türk Telekom Online İşlemler Mobil Türk Telekom Online İşlemler Mobil, Avea hattınıza ilişkin birçok işlemi Android cihazınızdan yapma kolaylığı sunuyor. ÜCRETSİZ
Arçelik Akıllı Kumanda Arçelik Akıllı Kumanda
Arçelik Akıllı Kumanda Arçelik Akıllı Kumanda, Arçelik Smart TV serisine ait televizyonları telefon üzerinden kontrol etmeyi sağlayan bir mobil uygulama. ÜCRETSİZ
Turkcell Telefon Yedekleme Turkcell Telefon Yedekleme
Turkcell Telefon Yedekleme Turkcell Telefon Yedekleme ile rehberinizi yedeklemek oldukça basit. ÜCRETSİZ
ZEDGE ToneSync ZEDGE ToneSync
ZEDGE ToneSync ZEDGE ToneSync, iPhone kullanıcılarının Zedge uygulamasını kullanarak kendi zil seslerini oluşturmasını sağlayan yararlı bir program. ÜCRETSİZ

YORUMLAR