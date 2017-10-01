Akıllı Telefonlar İçin En İyi 7 Belge Tarama Uygulaması

Evlerimize tarayıcı almak için bir sürü para ödeme günleri artık geride kaldı. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri belge tarama işlerini çok daha kolay yoldan halledebiliyoruz. Android, iOS veya Windows Phone işletim sistemine sahip bir cihaz ile bu işi her yerde halletmek mümkün. Belge tarama uygulamaları da bu yüzden geliştirildi. Bu blogda, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz ücretsiz ve en iyi 7 belge tarama uygulaması önerilerimizi paylaşacağız.

Office Lens

Microsoft tarafından geliştirilen Office Lens, gerçek anlamda hoş özelliklere sahip bir belge tarama uygulaması. Belgeleri, makbuzları, kartvizitleri, notları, hatta beyaz tahtalarda yazılanları bile kolay bir şekilde tarayabiliyorsunuz. Uygulama elle yazılmış veya basılı metinleri tanımak için OCR (optik karakter tanıma) özelliğini kullanıyor ve bu sayede belgeler içinde arama, kopyalama veya düzenleme yapabiliyorsunuz.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden Office Lens uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

CamScanner

Mobil platformlarda kullanılan bir diğer müthiş belge tarama uygulaması ise Camscanner. Bu uygulamada da belgeleri, makbuzları, kartvizitleri, notları, hatta beyaz tahtalarda yazılanları dahi kolaylıkla tarayabiliyorsunuz. Tıpkı Office Lens uygulamasında olduğu gibi optik karakter tanıma özelliği Camscanner'da da mevcut. Diğer yandan akıllı kırpma ve otomatik geliştirme özellikleri de var.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden CamScanner uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Adobe Scan

Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabilen Adobe Scan ile bütün belge tarama işlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik uygulamanın netlik için harika özellikleri bulunuyor. Optik karakter tanıma özelliği bulunan uygulama, Adobe Acrobat Reader ve benzeri ürünlerle PDF oluşturmaya da yardımcı oluyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Adobe Scan uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Genius Scan

Android ve iOS kullanıcıları için bir başka mükemmel seçenek olan Genius Scan, belgelerinizi veya notlarınızı taradıktan sonra bunları JPEG veya çok sayfalı PDF dosyalarına çevirmenize olanak tanıyor. Uygulama ayrıca, perspektifi düzeltmek için akıllı bir sayfa algılama özelliğine de sahip. Bu sayede elde ettiğiniz sonuçlar gerçekten harika oluyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Genius Scan uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Scanbot

İçerisinde dahili bir QR kod okuyucusu olan Scanbot, belge tarama işlemleri için en iyi seçenekler arasında yer alıyor. Diğer uygulamalar gibi hemen hemen her şeyi taramanıza imkan veren uygulama, bu belgeleri JPEG veya PDF olarak kaydetmeyi de sağlıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Scanbot uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DocScanner PRO

DocScanner PRO ücretsiz olmasına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir belge tarama uygulaması. Uygulamanın en önemli özelliklerinden birisi de bunları temiz ve anlaşılır bir arayüzde sunması. Diğer yandan bütün belge tarama işlemlerini yapmanıza da olanak tanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan DocScanner PRO uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

Evernote Scannable

Benim gibi azılı bir Evernote hayranıysanız, Evernote Scannable uygulamasının belge tarama işlemleri için mükemmel bir seçenek olduğunu bilirsiniz. Hızlı tarama kabiliyeti ile dikkat çeken uygulama, kameranızı belgeye veya beyaz tahtaya koyduğunuzda işleminizi kolay bir şekilde halledecektir. İşlemi gerçekleştirdikten sonra belgenizi otomatik olarak kırpan uygulamanın onu daha kolay okunmak üzere ayarladığını da belirtelim.

Aşağıdaki bağlantıdan Evernote Scannable uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.