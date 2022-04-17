Akıllı Telefonu Modem Olarak Kullanma

Telefonu modem olarak kullanma yönteminin nasıl yapılacağını merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazıda akıllı telefonları modem olarak kullanabilmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Hazırladığımız rehber sayesinde bu işlemi kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Teknolojinin vazgeçilmez ürünü akıllı telefonlar gün geçtikçe değişiyor ve gelişiyor. Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken cihazlar hakkında bazı püf noktaları gözümüzden kaçırabiliyoruz.

Akıllı telefonların olmazsa olmaz ihtiyacı internettir. ADSL kaynaklı bir internetiniz veya dışarıda internet paketiniz olmadığı zaman çıldırmamak elde değil. Aşağıda anlatacağımız yöntemle arkadaşınızdan internetini paylaşmasını isteyebilirsiniz.

Farklı durumlar için düşünürsek; dizüstü bilgisayarınız ile dışarıya çıkıp internet bulamamnız çok kötü bir durum ama akıllı telefonunuzda olan internet paketini dizüstü bilgisayarınızda da kullanabilirsiniz. Uzun lafın kısası akıllı telefonunuzu kablosuz modeme çevirerek Wi-Fi erişimi olan tüm cihazlara internet dağıtabilirsiniz.

Telefonu modeme dönüştürme işlemine başlıyoruz. Aşağıdaki adımlar genel olarak tüm cihazlar için aynı yöntemle gerçekleştiriliyor.

Telefonu Modem Olarak Kullanma Adımları Neler?

Akıllı telefonunu açın.

Ayarlara girin.

"Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini açın.

"Mobil ağ" bölümüne girin.

"Mobil veri" özelliğini etkinleştirin.

"Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini tekrar açın.

"Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası" bölümüne girin.

"Mobil Wi-Fi ortak erişim noktası" menüsüne girin.

"Ortak erişim noktasını yapılandır" yazısına dokunun.

Ağ ismini ve şifresini belirleyin.

Tekrar bir önceki menüyü açın ve özelliği etkinleştirin.

Görev Yöneticisi’nin sağ alt köşesindeki Wi-Fi simgesine tıklayın.

Oluşturduğunuz ağı bulun ve üzerine tıklayın.

"Bağlan" butonuna basın.

Ağ şifresini girin.

"Sonraki" butonuna tıklayın.

Dizüstü bilgisayar üzerinden bir proje üzerinde çalışıyorken ya da ödev yapıyorken internet bağlantısına ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda internet bağlantısında bir problem oluştuğunda ödeve veya projeye devam edebilmeniz için internet bağlantısının olması gerekir.

İnternet bağlantısı sağlayabilmek için bir yöntem mevcut. Akıllı telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz. Böylelikle dizüstü bilgisayarınız üzerinden mobil cihazınıza bağlanabilirsiniz. Bu yöntemde telefonunuzun internetini kullanacağınızı unutmayın.

Telefonunuzu modem olarak kullanırken mobil veri kotasını belirli aralıklarla kontrol etmelisiniz. Eğer limiti aşarsanız yüksek telefon faturası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki, bu yöntemi uygulamak için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Söz konusu yöntem için ilk önce akıllı telefonunuz üzerinden ayarlara girin. Ayarlar sayfasında yer alan "Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini açın. Açtığınız kategori üzerinden "Mobil ağ" bölümüne girin. Daha sonra "Mobil veri" özelliğini etkinleştirin.

Mobil verinizi etkinleştirmeden önce Wi-Fi ağı özelliğinin kapalı olduğundan emin olun. Mobil verinizi aktif hale getirdikten sonra "Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisini tekrar açın. Bu işlemin ardından "Bağlantı paylaşımı ve mobil ortak erişim noktası" bölümüne girin.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmenizi sağlayan özelliği etkinleştirmeden önce bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Bu kapsamda "Mobil Wi-Fi ortak erişim noktası" menüsüne girin. Daha sonra ağ ismini ve şifresini belirleyin. Tekrar bir önceki menüyü açın ve özelliği aktif hale getirin.

Söz konusu özelliği aktif hale getirdikten sonra mobil ağ oluşturulacak. Bir sonraki aşamada oluşturduğunuz ağa bağlanmanız gerekiyor. Bunun için ilk olarak Görev Yöneticisi’nin sağ alt köşesinde konumlanan Wi-Fi simgesine tıklayın.

Wi-Fi simgeisne tıkladığınız takdirde dizüstü bilgisayarın yakınında yer alan ağların bir listesi açılacak. Açılan liste üzerinden oluşturduğunuz ağı bulun ve üzerine tıklayın. Bu işlemin hemen ardından "Bağlan" butonuna basın. Daha sonra ağ şifresini girin ve ardından "Sonraki" butonuna tıklayın. Böylelikle ağa bağlanma işlemi gerçekleşecek.

Söz konusu ağa bağlandıktan sonra akıllı telefonunuzda kaç cihazın bağlı olduğunu görebilirsiniz. Oluşturduğunuz internet ağını devre dışı bırakmak için aynı adımları yeniden uygulamanız ve söz konusu özelliği kapatmanız gerekiyor.

Ağ oluşturma aşamasında mutlaka şifre belirleyin. Eğer parola koymazsanız yaşadığınız civarda yer alan kişiler, internet ağınıza erişim sağlayabilir. Bunun sonucunda internet kotanız çok kısa süre içerisinde tükenir. Parola eklenmemesi ayrıca güvenlik açısından da büyük bir tehdit oluşturur.

Bu yazıda mobil cihazınızı bir modem olarak kullanabilmenize olanak tanıyan yöntemin nasıl uygulanacağını açıkladık. Yukarıda yer alan adımları sırası ile uygulayarak cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.