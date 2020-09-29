Suya Düşen Akıllı Telefon Nasıl Kurtarılır? Günümüzde akıllı telefon sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen akıllı telefonun suya düşmesi ve akıllı telefona su dökülmesi, hızlı ve başarılı bir şekilde müdahale edilmezse kritik sorunlara yol açabiliyor. Bu yazımızda suya düşen akıllı telefonu nasıl kurtarabileceğinizi sizlere aktaracağız.

Temel olarak baktığımızda akıllı telefonunun suya düşmesi durumunda hızlı ve ani müdahaleler yapmanız gerekiyor. Anlık dalgınlıklar ya da sakarlıklar sonucu başınıza gelen ve şok etkisi yaratan bu durumlar, yanlış yöntemler uygulandığında geri dönüşü zor ve masraflı tabloların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bildiğiniz üzere su ile temas eden akıllı telefon garanti kapsamının dışında bulunuyor ve bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlar garanti kapsamında değerlendirilmiyor. Bu da bazı durumlarda gerçekten çok yüksek meblağlar ödemenize yol açabilir. Neyse ki, bu ihtimali en aza indirebilirsiniz.

Suya Düşen Akıllı Telefon Nasıl Kurtarılır?

1- Hızlıca Sudan Uzaklaştırın

Söz konusu şey sıvı teması olduğunda saniyelerin dahi öneminin olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bu nedenle yapmanız gereken ilk şey, akıllı telefonunuzu sudan olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaştırmak olacaktır. Cihazın üzerindeki açık noktalar - hoparlör, mikrofon, şarj yuvası, kulaklık girişi ya da benzeri girişler ya da çıkışlar - suyun içeri girmesine yol açabilir.

Akıllı telefonunuz su ile ne kadar uzun süre temas ederse, kurtarılma ihtimali de o kadar düşük olacaktır. Başka bir tehlikeli durum da su ile temas sırasında cihazın şarja takılı olması. Bu durum cihazın zarar görme oranını artıracak hatta yangına kadar varan durumlara sebebiyet verecektir. Şayet böyle bir durumla karşılaşırsanız telefonu hemen prizden çıkartın.

2- Akıllı Telefonu Kurulayın

Su ile temas eden akıllı telefonu sudan uzaklaştırdıktan sonra ilk müdahale, dış yüzeyini kurulamaktan geçiyor. Buradaki temel mantık dışarıda kalan sıvı damlacıklarının içeriye geçmesini engellemek. Bunun ardından eğer cihazın bataryası çıkartılabilir ise kapağı açıp bataryayı çıkartın. Eğer batarya çıkarılabilir değilse cihazı kapatın.

3- SIM Kartı ve Micro SD Kartı Çıkartın

Bunun ardından diğer önemli verileri koruyabilmek adına SIM Kartı ve Micro SD Kartı cihazdan çıkartın. Bunları kuru bir mendille yavaşça silin. İyi haber şu ki, SIM Kart ve Micro SD Kart genellikle sıvı temasına bir nebze daha dayanıklıdır ve verileriniz genellikle koruma altındadır.

4- Sıvıyı Çekin

Pek çok kullanıcı cihazı kurutmak için saç kurutma makinesi kullanıyor fakat bu kesinlikle uygulanmaması gereken bir yöntem. Fön makineleri dışarıya hava üfledikleri için cihazdaki suyu daha fazla içeri itecek ve su girmemiş yerlere dahi ulaştıracaktır.

Fön makinesi yerine havayı emen makineler kullanmak ise en doğru seçim olacaktır. Bu iş için bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Makinenin emme borusunu cihazın su girebilecek delikleri üzerinde tutun ve suyun dışarı çıkmasını kolaylaştıracak hareketler yapın. Bu işlemi en az 20 dakika boyunca kesintisiz olarak uygulamak gerekiyor.

Bu işlem esnasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var o da emiş borusunu cihaza çok yakın tutmamak. Şayet çok yakın tutarsanız statik elektrik yaratıp cihaza daha fazla hata verebilir.

5- Pirince Yatırın

Nem emme konusunda ilginç bir nam salmış olan pirinç, doğru bir şekilde yardım alındığında akıllı telefonunuzu kurtarabilir. Yukarıdaki adımların tümünü uyguladıktan sonra akıllı telefonunuzu bir gece boyunca pirince yatırın. Bu süreçte bırakın orada kalsın, sık sık çıkartmayın ya da kurcalamayın. Bu noktada pirincin cihazı tamamen çevrelediğinden emin olun. Pirinçle telefonu koyacağınız kabın kapağı varsa işlem daha başarılı sonuçlar verecektir.

6- Akıllı Telefonu Test Edin

Yukarıdaki işlemleri uyguladıktan ve üzerinden yirmi dört saat geçtikten sonra kritik bir yoğun bakım sürecini uygulamış oldunuz. Şimdi batarya gibi ıvır zıvırları geri takın ve cihazı açmaya çalışın. Eğer bu sırada tuhaf sesler ya da yanık kokusu gelirse cihazı hemen kapatın ve mümkünse bataryayı yerinden çıkarın.

7- Kullanmaya Devam Edin / Teknik Servise Başvurun

Eğer yukarıdaki adımlardan sonra cihazda herhangi bir sorun görmediyseniz derin bir 'ohh' çekin ve akıllı telefonunuzu kullanmaya devam edin. Eğer tüm bu adımlara rağmen cihazda sorunlar gözlemliyorsanız tüm aparatları çıkartın ve yetkili teknik servise başvurun.