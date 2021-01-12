Samsung'un Yeni Ev Robotu ile Tanışın: Bot Handy

Samsung yeni ev robotunu tanıttı. Bot Handy neredeyse ev içerisinde tüm işleri yerine getirebiliyor. Bot Handy'nin sunduğu hizmetleri derledik. Gelin hep beraber Bot Handy neler yapabiliyor yakından göz atalım.

Samsung Ev Robotu Bot Handy Tanıttı: Bot Handy Ne Yapıyor?

Samsung, CES 2021'de yeni robotik serisinin bir parçası olarak yepyeni ev asistanı robotu Bot Handy'yi duyurdu. Samsung Bot Handy hala geliştirme aşamasındayken, fütüristik ve tartışmalı ürpertici özellikleriyle kesinlikle kullanıcıları kendisine çekiyor.

Bot, işleri kolaylaştırmak için gelişmiş AI teknolojisini kullanılarak tasarlandı. Yalnızca çeşitli şekil ve boyutlardaki nesneleri tanımak ve taşımakla kalmaz, aynı zamanda öğeleri taşırken gereken doğru miktarda kuvveti belirlemek için malzemeleri farklılaştırabilir. Bot Handy bulaşık makinesini doldurabiliyor, çamaşırlarınızı toplamanıza ve bardağa içecek koymanıza yardımcı olabiliyor.

Samsung Research başkanı Sebastian Seung, Bot Handy'i "mutfakta, oturma odasında ve evinizde fazladan yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz başka herhangi bir yerde sizin bir uzantınız" olarak tanımladı. Bot Handy'nin şık tasarımı kesinlikle dikkat çekici. Bir bakıma robot , uzun siyah-beyaz tasarımıyla PS5'e benzerlik gösteriyor.

Samsung Bot Handy, kelepçe benzeri eliyle nesneleri tutmasına izin veren üç eklem kullanarak kolunu döndürebilir. Ayrıca, hareket yolunu belirlemeye yardımcı olmak için vücudunun üst kısmına takılı kameralar var. İnsanlardan farklı olarak, Bot Handy, üst raflardan nesnelere ulaşmak için kendisini kolayca yukarı kaldırabilmekte.

Bot Handy'nin fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ev robotunun satışa sunulup sunulmayacağı da yine bilinmezliğini korumakta.

Sizler Samsung'un yeni robotu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce robotlar ileride hangi işleri yapabilir? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Boston Dynamics Robotları Dans Videosu ile Gündemde

Boston Dynamics, iki Atlas robotu ve tekerlekli bir model olan Handle'ı kullanarak uzun koreografili bir dans videosu sunarak işleri hızlandırdı. Boston Dynamics çıtayı yükseltiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan video sosyal medyada büyük gündem olmuştu. Hemen aşağıdan videoya ulaşabilirsiniz.

Video, birlikte çalışan iki Atlas insansı robotuna ilk bakış atmamızı sağlıyor. Teknik olarak hala bir prototip robot olan Atlas, geçtiğimiz on yılda 2013'te zar zor yürüyebilme, 2015'te ipsiz dolaşma, sadece üç yıl sonra muhteşem bir parkur rutinini tamamlama ve sonunda akrobatik olma yolunda şaşırtıcı derecede hızlı bir evrim gösterdi.

Bakalım robotlar gelecekte nasıl olacak.