Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano Özellikleri ve Fiyatı

İtalyan otomobil markası Alfa Romeo’nun global özel serisi Tributo Italiano’nun Tonale modeli Türkiye’de satışa çıktı. İtalyan konseptiyle spor bir görünüm sergileyen aracın hem iç hem de dış tasarımında bütünlük hâkim.

Bu yazımızda zarif detaylarla zenginleştirilmiş, teknolojik özellikleri ile dikkat çeken Alfa Romeo Tonale Tributo Italiona adlı aracın özelliklerini ve fiyatını kaleme alıyoruz. İşte, İtalyan ruhunu yansıtan, Alfa Romeo imzalı özel tasarım otomobil hakkında bilmeniz gerekenler!

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano Özellikleri

Aracın dış tasarımına baktığımızda İtalya bayrağının renklerinden oluşan üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulduğu görüyoruz. Bu renkler alfa kırmızısı, Montreal yeşili ve alfa buz beyazı olarak isimlendiriliyor. Farklı renk seçeneklerinin hepsinde siyah tavan opsiyonu bulunuyor.

Araç içinde kullanılan kırmızı dikişler ve diğer kırmızı detaylar dış tasarımdaki spor görünümü tamamlıyor. Ayrıca koltuk başları, ayna kapakları gibi çeşitli noktalarda minimalist biçimde İtalyan bayrağına yer veriliyor.

Aracın ön yüzeyinde V formundaki ön ızgara dikkat çekiyor. Koyu Miron rengindeki bu ızgaraya ek olarak yan görünüşte 20 inç alaşım jantlar ve Brembo fren kalipleri aracın sportif imajını yükseltiyor.

Adaptif Full-LED Matrix farlar aracın dikkat çeken diğer özellikleri arasında sıralanıyor. Ek olarak Q4 Plug-In Hybrid sürümünde arka kısımda ikili egzoz çıkışı krom kaplı olarak bizi karşılıyor.

İç mekânda siyah deri spor koltuklara yer verilmiş. Koltuk başında seriye ait özel olarak tasarlanmış logo göze detayı göze çarpıyor. Koltuklarda ve kapı panellerinde kırmızı dikişler kullanılmış. Karbon gösterge panelinde ise Alfa Romeo’nun logosu ve ambiyans aydınlatma dikkat çekiyor.

Araç içinde bulunan bilgi-eğlence sistemi ile birlikte ısıtmalı direksiyon, estetik ortam aydınlatma ve Harman Kardon imzalı 14 hoparlörlü ses sistemi sürüş konforunu yükselten etmenler arasında sıralanıyor.

Üç farklı motor seçeneği sunan otomobilde TCT 7 ileri otomatik şanzımana 160 HP’lik 1.5 litre hibrit motor seçeneği eşlik ediyor. İkinci bir alternatif olarak 1.6 litrelik ve 130 HP’lik dizel motor sunuluyor. Son olarak 1.3 litrelik 280 HP’lik Q4 Plug-In Hybrid e-AWD motor seçeneği bulunuyor.

Şehir içi trafikte tamamen elektrikli moda aldığınızda menzil değeri 80 km olarak belirtiliyor. Uzun yolda maksimum menzil mesafesi ise 600 km olarak belirtiliyor.

Standart sürümde DSV yani çift kademeli valf sistemi bulunuyor. Otonom sürüş destekleyen ADAS sistemi, yorgunluk uyarısı, trafik işaretlerini algılama sistemi, kör nokta uyarısı, şerit takip asistanı, elektronik aynalar ve 360 derece yüksek çözünürlük sunan kameralar aracın öne çıkan teknolojik özellikleri arasında sıralanıyor.

Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano Fiyatı

Alfa Romeo’nun İtalyan temalı özel serisinde yer alan Tonale modeli Türkiye’de geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Standart versiyonda başlangıç fiyatı 2.750.000 TL olarak belirtildi. Seçeceğiniz ek opsiyonlara bağlı olarak bu fiyat değişkenlik gösteriyor.

Peki, siz bu otomobili nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Aynı performansta daha uygun fiyatlı elektrikli otomobil önerileriniz var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!