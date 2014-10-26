AliExpress
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,528
- Üretici Alibaba.com
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AliExpress Android uygulaması ile yurt içinde bulamadığınız ürünlere erişebilirsiniz.
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba.com'un bir parçası olan AliExpress, giyim ve aksesuardan sağlık ve güzelliğe, bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerinden mobil cihazlara, ayakkabıdan saat ve takılara kadar 100 milyondan ürün sunmaktadır. Yurt içinde bulamadığınız bir ürün olduğunda kesinlikle bakmanız gereken ilk adresler arasında olan AliExpress’in mobil uygulamasını yükleyerek aradığınız ürüne nerede olursanız olun ulaşabilir ve hızlıca sipariş verebilirsiniz.
Sipariş tutarınız ne olursa olun satın aldığınız ürünü adresine hızlı ve güvenli bir şekilde teslim eden AliExpress’in Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı resmi uygulamasında 25 farklı kategoride sunulan milyonlarca ürün parmaklarınızın ucuna geliyor. Teknolojik ürünlerden aksesuarlara kadar tüketicinin ihtiyaç duyacağı ürünleri bünyesinde barındıran uygulamada beğendiğiniz ürünleri arkadaşlarınızla paylaşabilir, bir ürünü satın alıp almamakta kararsızsanız ürün hakkında yapılan yorumları inceleyebilir, istek listeleri hazırlayabilirsiniz.
AliExpress uygulaması güvenli ve şifrelenmiş kredi kartı ödeme sistemini kullandığından alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Siparişinizin durumunu takip edebilir, ev / iş yerinize ne zaman ulaşacağını görebilirsiniz.
AliExpress Özellikleri:
- Ürünleri kategoriler halinde görme
- Ürün arayarak istenilen ürüne kolaylıkla ulaşma
- Ürün paylaşma
- Müşteri incelemeleri
- İstek listeleri oluşturma
- Güvenli ve şifreli kredi kartı ödeme sistemi
- Paket takibi, sipariş yönetimi
AliExpress
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 743
- DOSYA BOYUTU 16.00 MB
- Üretici Alibaba.com
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AliExpress, yurt dışından güvenli bir şekilde alışveriş imkanı sunan bir e-ticaret uygulamasıdır.
Aradığınız ürün yurt içindeki alışveriş merkezlerinde / e-ticaret sitelerinde yok mu? Bir de dünyanın en büyük e-ticaret siteleri arasında olan Alibaba.com'a bağlı AliExpress’e göz atın. Giyim ve aksesuar, otomotiv, mobil, bilgisayar donanım ve yazılımı, elektronik, ev aksesuarları, saat ve takı, oyuncak ve hobi dahil onlarca kategoride milyonlarca ürüne ulaşabileceğiniz uygulama aracılığıyla vereceğiniz en küçük siparişinizde bile sorun yaşamadan ürünü teslim alabilirsiniz.
iPhone’unuzda kullanabileceğiniz AliExpress uygulaması ile bulunduğunuz ülkede bir türlü bulamadığınız ürünü bulabilir, şifreli kredi kartı ödeme sistemi sayesinde alışverişinizi güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Siparişinizin adresine gelişini anbean uygulamadan ayrılmadan takip edebilirsiniz.
Şu anda Türkçe dil desteği sunmayan uygulamada gün içerisinde indirimde olan ve öne çıkan fırsatları takip ederek satın almak istediğiniz ürünü çok daha ucuza sepetinize ekleyebilirsiniz. Ürünlerin yüzde 75’inde ücretsiz kargo fırsatı da sunulmaktadır.
AliExpress Özellikleri:
- Kategorilere ayrılmış 100 milyonda fazla ürün
- Günün fırsatı ve Öne Çıkan indirimler
- Ürünlerin %75’inde geçerli ücretsiz kargo
- Güvenli ve şifrelenmiş ödeme sistemi
- Paket takibi
- Ürün arama, paylaşma
- İstek listeleri oluşturma
AliExpress
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Alibaba.com
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Çinli e-ticaret platformu Aliexpress, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Kuşkusuz günümüzün en çok gelir elde eden işlerinden bir tanesi de e-ticaret yapmak oluyor. Özellikle pandamı döneminde ciddi bir boyuta ulaşan e-ticaret sektörü hayatımıza pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki insanlar çeşitli ihtiyaçlarını Aliexpress gibi e-ticaret platformları sayesinde karşılarken, internetten alışveriş yapma da artık normal bir hale geldi. Ülkemizde ve dünya da insanlar artık mağazalara ya da marketlere giderek alışveriş yapmak yerine, çeşitli mobil ve web uygulamalarından bu ihtiyaçları karşılıyorlar. Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Aliexpress, pandeminden önce de pandemiden sonra da milyonlarca ziyaretçisini ağırlamaya devam etti. Kullanıcılara birbirinden farklı kategorilerde uygun fiyat etiketli ürünler sunan Aliexpress, çeşitli indirimler ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Aliexpress Özellikleri
- Onlarca farklı kategori de milyonlarca ürün,
- Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,
- Sade bir tema,
- Çeşitli indirimler,
- Güvenli bir ödeme altyapısı,
- Sürekli büyüyen ürün sayısı,
- Android, iOS ve Web sürümleri,
Bir dönem ülkemizde popüler bir hale gelen Aliexpress, getirilen vergilerden sonra adeta pabucunun dama atılması ile karşılaştı. Bir dönem ülkemizde geniş bir kitle tarafından kullanılan Aliexpress, ürünlerin ucuza temiz edilmesi için adeta biçilmiş bir kaftandı. Ülkemizdeki insanlar Aliexpress vasıtası ile toptancılardan toplu bir şekilde ürünler alıyor ve sosyal medya gibi platformlarda bu ürünleri de satarak gelir elde ediyorlardı. YouTube'lar tarafından da aktif olarak kullanılan Çinli e-ticaret sitesi, günümüzde vergilerden dolayı artık pek de tercih edilmiyor. Dünyanın farklı noktalarındaki satıcılar ve müşterileri bir araya getiren platform, Avrupa'da aktif olarak ilgiyle kullanılıyor. Güvenli ödeme sistemi ile kullanıcılarını mağdur etmeden bir alışveriş deneyimi sunan platform, her ay milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.
Aliexpress İndir
Popüler e-ticaret platformu Aliexpress'in hem Android hem de iOS platformlarında mobil uygulamaları yer alıyor. Windows, Mac ve Linux gibi bilgisayarlar için web platformu üzerinde kullanılabilen e-ticaret sayfası zengin ürünleri ile ziyaretçilerini tatmin ediyor. Eğer Android kullanıcısıysanız uygulamayı Google Play üzerinden, iOS kullanıcısıysanız App Store üzerinden uygulamayı indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.