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AliExpress

AliExpress

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 6,528
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Alibaba.com
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AliExpress Android uygulaması ile yurt içinde bulamadığınız ürünlere erişebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba.com'un bir parçası olan AliExpress, giyim ve aksesuardan sağlık ve güzelliğe, bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerinden mobil cihazlara, ayakkabıdan saat ve takılara kadar 100 milyondan ürün sunmaktadır. Yurt içinde bulamadığınız bir ürün olduğunda kesinlikle bakmanız gereken ilk adresler arasında olan AliExpress’in mobil uygulamasını yükleyerek aradığınız ürüne nerede olursanız olun ulaşabilir ve hızlıca sipariş verebilirsiniz.

Sipariş tutarınız ne olursa olun satın aldığınız ürünü adresine hızlı ve güvenli bir şekilde teslim eden AliExpress’in Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı resmi uygulamasında 25 farklı kategoride sunulan milyonlarca ürün parmaklarınızın ucuna geliyor. Teknolojik ürünlerden aksesuarlara kadar tüketicinin ihtiyaç duyacağı ürünleri bünyesinde barındıran uygulamada beğendiğiniz ürünleri arkadaşlarınızla paylaşabilir, bir ürünü satın alıp almamakta kararsızsanız ürün hakkında yapılan yorumları inceleyebilir, istek listeleri hazırlayabilirsiniz.

AliExpress uygulaması güvenli ve şifrelenmiş kredi kartı ödeme sistemini kullandığından alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Siparişinizin durumunu takip edebilir, ev / iş yerinize ne zaman ulaşacağını görebilirsiniz.

AliExpress Özellikleri:

  • Ürünleri kategoriler halinde görme
  • Ürün arayarak istenilen ürüne kolaylıkla ulaşma
  • Ürün paylaşma
  • Müşteri incelemeleri
  • İstek listeleri oluşturma
  • Güvenli ve şifreli kredi kartı ödeme sistemi
  • Paket takibi, sipariş yönetimi