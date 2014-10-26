Çinli e-ticaret platformu Aliexpress, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kuşkusuz günümüzün en çok gelir elde eden işlerinden bir tanesi de e-ticaret yapmak oluyor. Özellikle pandamı döneminde ciddi bir boyuta ulaşan e-ticaret sektörü hayatımıza pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Dünyanın farklı noktalarındaki insanlar çeşitli ihtiyaçlarını Aliexpress gibi e-ticaret platformları sayesinde karşılarken, internetten alışveriş yapma da artık normal bir hale geldi. Ülkemizde ve dünya da insanlar artık mağazalara ya da marketlere giderek alışveriş yapmak yerine, çeşitli mobil ve web uygulamalarından bu ihtiyaçları karşılıyorlar. Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından bir tanesi olan Aliexpress, pandeminden önce de pandemiden sonra da milyonlarca ziyaretçisini ağırlamaya devam etti. Kullanıcılara birbirinden farklı kategorilerde uygun fiyat etiketli ürünler sunan Aliexpress, çeşitli indirimler ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Aliexpress Özellikleri

Onlarca farklı kategori de milyonlarca ürün,

Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,

Sade bir tema,

Çeşitli indirimler,

Güvenli bir ödeme altyapısı,

Sürekli büyüyen ürün sayısı,

Android, iOS ve Web sürümleri,

Bir dönem ülkemizde popüler bir hale gelen Aliexpress, getirilen vergilerden sonra adeta pabucunun dama atılması ile karşılaştı. Bir dönem ülkemizde geniş bir kitle tarafından kullanılan Aliexpress, ürünlerin ucuza temiz edilmesi için adeta biçilmiş bir kaftandı. Ülkemizdeki insanlar Aliexpress vasıtası ile toptancılardan toplu bir şekilde ürünler alıyor ve sosyal medya gibi platformlarda bu ürünleri de satarak gelir elde ediyorlardı. YouTube'lar tarafından da aktif olarak kullanılan Çinli e-ticaret sitesi, günümüzde vergilerden dolayı artık pek de tercih edilmiyor. Dünyanın farklı noktalarındaki satıcılar ve müşterileri bir araya getiren platform, Avrupa'da aktif olarak ilgiyle kullanılıyor. Güvenli ödeme sistemi ile kullanıcılarını mağdur etmeden bir alışveriş deneyimi sunan platform, her ay milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.

Aliexpress İndir

Popüler e-ticaret platformu Aliexpress'in hem Android hem de iOS platformlarında mobil uygulamaları yer alıyor. Windows, Mac ve Linux gibi bilgisayarlar için web platformu üzerinde kullanılabilen e-ticaret sayfası zengin ürünleri ile ziyaretçilerini tatmin ediyor. Eğer Android kullanıcısıysanız uygulamayı Google Play üzerinden, iOS kullanıcısıysanız App Store üzerinden uygulamayı indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.