Amazon'dan Araba Satın Alma Nasıl Yapılır?

Dünya çapında online alışveriş sektörünün liderlerinden olan Amazon, yepyeni bir özellik ile gündeme geliyor. Global pazaryerinde satışı yapılabilen ürünler arasına bir kategori daha ekleniyor.

Artık, kullanıcılar bu uygulamada araç satışı yapabilecek. Evet, ‘araç’ derken bildiğiniz otomobillerden söz ediyoruz. Peki nasıl? Hangi araçlar Amazon’da kimler tarafından ve nasıl satışa çıkarılabilecek? İşte detaylar!

Amazon’da Araba Satışı Nasıl Yapılır?

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika kullanıcıları artık uygulama üzerinden otomobil satışı gerçekleştirebilecek. Bunun için belli otomobil markaları ile şirketin anlaşma süreçlerini tamamlaması gerekiyor.

Şu anda hali hazırda anlaşılmış ilk firmanın Hyundai olduğu bilgisine sahibiz. Çevrim içi olarak yeni bir araç almak isteyen Amerikalı kullanıcılar çok yakında Amazon üzerinden Hyundai otomobil modellerini satın alabiliyor olacak.

Amazon’da sunulan bu yeni özellik kapsamında otomobil gibi yüksek maliyetli bir kalemin ödemesinin nasıl gerçekleşeceği de merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili yapılan açıklamalarda online ödeme ve finansman seçeneklerinden alıcıya uygun olanın tercih edilebileceği belirtiliyor.

Amazon’da araç satma işlemi 2024 - 2025’te aktif olarak yapılabilir hale gelecek. Ünlü pazaryerinde diğer ürünler nasıl satın alınıyorsa aynı şekilde beğendiğiniz aracı sepetinize atıp ödemesini yaparak satın alabileceksiniz.

Uygulamanın bu özelliği ile ilgili dikkat çekilen önemli bir nokta var. O da şu: Amazon araç alım - satım işlemlerinde sadece bir aracı rolünü üstleniyor olacak. Yani, şirketin kendisi üstüne araç alıp size satışını gerçekleştirmeyecek. Dolayısıyla çevrimiçi bir araç bayisi gibi hizmet vereceğini söylemeliyiz.

Amazon’da Araba Satışının Avantajları Neler?