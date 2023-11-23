Amazon'dan Araba Satın Alma Nasıl Yapılır?
Amazon'dan online olarak araba alabileceğinizi biliyor muydunuz? İlk olarak ABD'de kullanıma açılacak bu özellik çok yakında geliyor. İşte detaylar!
Dünya çapında online alışveriş sektörünün liderlerinden olan Amazon, yepyeni bir özellik ile gündeme geliyor. Global pazaryerinde satışı yapılabilen ürünler arasına bir kategori daha ekleniyor.
Artık, kullanıcılar bu uygulamada araç satışı yapabilecek. Evet, ‘araç’ derken bildiğiniz otomobillerden söz ediyoruz. Peki nasıl? Hangi araçlar Amazon’da kimler tarafından ve nasıl satışa çıkarılabilecek? İşte detaylar!
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Amazon’da Araba Satışı Nasıl Yapılır?
Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika kullanıcıları artık uygulama üzerinden otomobil satışı gerçekleştirebilecek. Bunun için belli otomobil markaları ile şirketin anlaşma süreçlerini tamamlaması gerekiyor.
Şu anda hali hazırda anlaşılmış ilk firmanın Hyundai olduğu bilgisine sahibiz. Çevrim içi olarak yeni bir araç almak isteyen Amerikalı kullanıcılar çok yakında Amazon üzerinden Hyundai otomobil modellerini satın alabiliyor olacak.
Amazon’da sunulan bu yeni özellik kapsamında otomobil gibi yüksek maliyetli bir kalemin ödemesinin nasıl gerçekleşeceği de merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili yapılan açıklamalarda online ödeme ve finansman seçeneklerinden alıcıya uygun olanın tercih edilebileceği belirtiliyor.
Amazon’da araç satma işlemi 2024 - 2025’te aktif olarak yapılabilir hale gelecek. Ünlü pazaryerinde diğer ürünler nasıl satın alınıyorsa aynı şekilde beğendiğiniz aracı sepetinize atıp ödemesini yaparak satın alabileceksiniz.
Uygulamanın bu özelliği ile ilgili dikkat çekilen önemli bir nokta var. O da şu: Amazon araç alım - satım işlemlerinde sadece bir aracı rolünü üstleniyor olacak. Yani, şirketin kendisi üstüne araç alıp size satışını gerçekleştirmeyecek. Dolayısıyla çevrimiçi bir araç bayisi gibi hizmet vereceğini söylemeliyiz.
Amazon’da Araba Satışının Avantajları Neler?
- Hyundai ve Amazon iş birliğine Hyundai tarafından baktığımızda ünlü otomobil firmasının yeni nesil araçlarında Amazon’un yapay zekâ asistanını kullanmayı hedeflediği görülüyor. Alexa isimli bu asistan 2025’te ünlü firmanın yeni otomobillerine entegre edilecek.
- Alexa desteği sayesinde Hyundai kullanıcıları bu asistanı kullanarak sürüş sırasında müzik, podcast, sesli kitap dinleyebiliyor olacak. Ayrıca şirket içi uygulamaların AWS’ye aktarılması planlanıyor.
- Uygulamada otomobil sektöründeki diğer kategorilerde yedek ve ek parçaları bulma imkânınız da olacak. Bu sayede hem otomobil hem de aksesuar alımında tek platformu kullanabileceksiniz.
- Bu uygulama ilk olarak Amerika’da kullanıma açılacak. ABD’de başarılı bir şekilde ilerlediği taktirde diğer ülkelere de yavaş yavaş yeni özelliğin gelmesi bekleniyor.
- İki ünlü firmanın iş birliği sayesinde Hyundai alternatif bir satış platformunda ürünlerini sergileyerek daha fazla satış potansiyeline sahip olabilecek.
- Amazon ise bu satışlardan yüksek tutarda kâr edebilecek. Hyundai’nin ardından bu projeye birçok otomobil firmasının yakın bir zamanda dahil olması muhtemel.
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