Amazon Prime Nedir? Nasıl Üye Olunur?

Amazon’a ait olan Amazon Prime birçok hizmet ve avantajla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Prime Gaming başta olmak üzere ücretsiz kargo, Prime Video dizileri ve filmleri gibi hizmetler sunuyor. Bu program kullanıcılarına ilk 30 gün ücretsiz deneme hakkı sunuyor.

30 günlük süre zarfında kullanıcılar programın tüm hizmetlerinden yararlanabiliyor. Memnun kalan kullanıcılar aylık sadece 39,00TL ödeyerek programı kullanmaya devam edebilir. Peki, Amazon Prime üyeliği nasıl alınır? Biz bu rehberde Amazon Prime üyeliği alma adımlarından bahsedeceğiz.

Amazon Prime Üyeliği Alma Adımları

Amazon Prime üyeliği almak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak linke tıklanır.

tıklanır. Sayfa üzerinde istenilen bilgiler doldurulup hesap oluşturulur.

Telefon numarası ya da e-posta adresine bir kod gelecek. Gelen kod ilgili alana girilir.

Sayfa üzerinde “30 Gün Ücretsiz Dene” butonu yer alıyor. Bu butona da tıklanır.

Banka ya da kredi kartı bilgileri girilir.

Güncel adreste girilerek üyelik işlemleri tamamlanır.

Amazon Prime Üyeliği İptal Etme

Amazon Prime’i mobil uygulamalar üzerinden iptal etmek için öncelikle “Menü” alanına giriş yapılır. Akabinde “Hesabım” ve “Prime Üyeliğinizi Yönetin” kısmına girilir. Daha sonra sırasıyla “Üyeliğimi Yönet”, “Ayarları Güncelle”, “Üyeliği ve Ayrıcalıkları Sonlandır”, “İptal İşlemine Devam Et” alanlarına girilerek işlem sonlandırılır.

Amazon Prime üyeliğinin web’ten sonlandırılması içinde ilk olarak “Hesap ve Listeler” kısmına girilir. Buradan sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilir;

“Prime Üyeliğim” ve sonrasında “Ayarları Güncelle” alanına girilir.

“Üyeliği ve Ayrıcalıkları Sonlandır” ve “İptal İşlemine Devam Et” butonlarına tıklanır.

Amazon Prime Üyeliği Avantajları Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz üzere Amazon Prime’a üye olan kullanıcılar birçok avantaja da sahip oluyor. Amazon Prime üyeliği avantajları şöyle sıralanabilir;

Amazon Prime üyeleri, Amazon’a ait online belgesel, dizi ve film platformu olan Prime Video’da otomatik üye olur. Böylelikle ek ödeme yapmadan Prime Video kütüphanesinde yer alan içerikler, Türkçe altyazılı şekilde izlenebilir.

Amazon fırsat ve indirimlerinin bazılarından yalnızca Prime üyeleri yararlanabilir.