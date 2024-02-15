Prime Gaming Üzerinden Twitch Kanalına Nasıl Abone Olunur?

Amazon Prime üyeleri belli bir ücret karşılığında Amazon’un sunduğu birçok ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Başta ücretsiz ve hızlı kargo olmak üzere alışveriş odaklı faydaları ve Prime Video kullanımı hemen herkes tarafından biliniyor. Bunun yanında Prime Gaming kapsamında da yararlanabileceğiniz çeşitli avantajlar mevcut.

Örneğin, eğer Prime Gaming kullanıcısıysanız beğendiğiniz Twitch kanallarına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. ‘Peki ama bu işlem nasıl yapılır? Prime üzerinden Twitch kanallarına nasıl abone olabilirim?’ derseniz, izlemeniz gereken adımları sırasıyla anlatıyoruz!

Prime Gaming ile Twitch Kanalı Aboneliği Nasıl Yapılır?

Amazon Prime üyeliğiniz varsa hesabınıza direkt olarak giriş yapabilirsiniz.

Henüz böyle bir hesabınız yoksa ilgili sayfadan ’30 gün ücretsiz dene’ seçeneğine tıklayarak üyeliğinizi ilk ay ücret ödemeksizin başlatabilirsiniz.

Bu aşamada sizden istenilen bilgileri doldurmanız gerekiyor.

Prime üyeliğinizi tamamladıktan sonra Twitch aboneliklerini başlatmak için ilk olarak Prime Gaming’e giriş yapmalısınız.

Ardından Twitch hesabınızı Prime Gaming hesabınıza bağlamalısınız.

Bu işlemi tamamladıktan sonra Twitch hesabınızdan istediğiniz bir kanalın ana sayfasına gidip sağ altta yer alan ‘abone ol’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Bu butona tıkladığınızda ‘Prive Aboneliğini kullanın’ seçeneği karşınıza çıkıyor olmalı.

Eğer yanında taç simgesi bulunan bu ibareyi göremiyorsanız Twitch hesabınız Prime Gaming hesabınızla bağlı olmayabilir.

Gerekli kontrolü sağladıktan sonra Prime Aboneliğini kullanın seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyerek ilerleyebilirsiniz.

İşaretlemeyi yaptığınızda ‘Ücretsiz 1 aylık abonelik’ yazısının altında ‘Pirme ile abone olun’ butonu çıkacak.

Bu butona tıklayarak abonelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Prime Gaming ve Twitch Hesapları Nasıl Birbirine Bağlanır?

Twitch kanallarına Amazon aboneliğiniz ile ücretsiz kaydolabilmek için bu iki hesap arasında eşleştirme yapmanız gerekiyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şunlar: