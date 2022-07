Amazon Prime Nedir? Amazon Prime Ne Kadar?

Ülkemizde bir süredir hizmet gösteren Amazon Prime, her geçen gün artan abonelerine çok uygun fiyata oldukça iyi hizmet sağlıyor. Eğer siz de abone olmadan önce Amazon Prime nedir ne değildir merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Amazon Prime’dan bahsedeceğiz.

Amazon Prime Nedir?

Amazon Prime, dünyadaki en büyük firmalardan biri olan Amazon’un çıkardığı bir abonelik servisidir. Bu abonelik servisi pek çok hizmeti bir arada sunuyor. Bu hizmetler şu şekildedir:

Bedava ve hızlı kargo

Prime Video

Prime’a özel avantajlar

Prime Gaming

Bedava ve Hızlı kargo

Hızlı ve ücretsiz kargo sayesinde Amazon’un sattığı ürünler ertesi gün kapınızda oluyor. Gün içerisinde yaptığınız alışverişlerin ertesi gün elinizde olması gerçekten mükemmel bir hizmet. Eğer ki Amazon’un hizmet verdiği illerde ikamet ediyorsanız Amazon Prime’ın bu özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Sadece Prime'a Özel

Amazon Prime abonesi olarak Prime’a özel bir takım avantajlar elde edebilirsiniz. “Günün Fırsatları” sayfasındaki avantaj ve indirimleri ilk siz yakalarsınız. Daha keyifli bir alışveriş deneyimi için Amazon Prime abonesi olabilirsiniz.

Prime Gaming

Prime Gaming ile pek çok ücretsiz oyuna ve oyun içi eşyaya sahip olabilirsiniz. Her ay yenilenen içerikler ile pek çok oyunu ücretsiz olarak dijital kütüphanelerinize ekleyebilirsiniz. Her ay irili ufaklı oyunlar, Prime Gaming sayfasında Amazon Prime aboneleri için dağıtılıyor. League of Legends, PUBG, Rainbow Six Siege, Brawlhalla, CoD Warzone, gibi popüler oyunları oynuyorsanız Prime Gaming sizin için eşsiz bir hizmet sunuyor. Her ay ilgili pek çok oyun ile alakalı sanal para, eşya, skin ve çeşitli kozmetik ürünü sizlere hediye ediyor. Ücretsiz oyunlara ve benzersiz oyun içi eşyalara sahip olmak için Prime Gaming’i her ay ziyaret edebilirsiniz.

Prime Video

Prime Video, Amazon’un dijital yayın platformudur. Dizi ve film izleyebildiğiniz bu platform sayesinde Amazon’a özgü içerikler başta olmak üzere pek çok yapıma göz atabilirsiniz. Netflix’e güzel bir alternatif olan Prime Video’da pek çok dizi ve filme erişiminiz olur

Amazon Prime Üyelik Ücreti Ne Kadar?

Pek çok hizmeti bir arada sunan Amazon Prime’ın üyelik ücreti ne kadar merak ediliyor. Şaşırtıcı derece ucuz olan Amazon Prime’ın üyelik ücreti 7.90 ₺. Aylık abonelik sistemine sahip olan Amazon Prime üyelik ücreti konusunda oldukça cömert davranıyor.

Bu kadar fazla özelliğe sahip bir aboneliğin fiyatının bu kadar uygun olması Türkiye’de yaşayan kullanıcılar için çok büyük bir avantaj. Pek çok Amazon Prime kullanıcısı ileride bu fiyatın artabileceğine yönelik kaygılar yaşıyor. Amazon Prime zamlanacak mı diye merak edenlerdenseniz firma bununla ilgili açıklamada bulundu.

Amazon Prime üyelik ücretine ve sahip olduğu avantajlara değindiğimiz yazımız bu kadardı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine hızlı bir şekilde ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.