Andrew ve Tristan Tate Kardeşler Kimdir?

Yaptıkları açıklama ve davranışlarıyla insanların dikkatini çekmeyi başaran sosyal medya fenomenleri arasında Tate kardeşler de yer alıyor. Özellikle Andrew Tate’in kendini kadın düşmanı olarak tanımlamasının ardından dikkatler daha fazla kendisine çevrildi.

Geçtiğimiz aylarda haklarında tecavüz, organize suç örgütü kurmak gibi suçlardan iki kardeşe de soruşturma başlatıldı. Biz de bu yazımızda Tate kardeşlerin hayatını ele aldık.

Andrew Tate’nin Hayatı

Andrew Tate, 1 Aralık 1986 yılında Amerika’da doğdu. Eskiden prfesyonel olarak kick boks sporuyla ilgilenen Andrew, son dönemde sosyal medya platformlarında adından çok söz ettirmeye başladı.

Andrew’in babası Uluslararası satranç ustası Emory Tate Jr. ve yemek servisi asistanlığı yapan Eileen Ashleig de annesidir. Andrew’in çocukluğu; Goshen, Indiana ve IIlinois’te geçti.

Andrew Tate, 2005 yılında kick boks sporuna başladı. 2009’da kick boksta ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2016 yılında İngiliz reality şovu Big Brother’a katıldı.

Andrew, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamalar yüzünden tepki topladığı için Big Brother programından çıkarıldı. Andrew kendine ait web sitesi üzerinden ücretli olarak üyelik ve kurslar vermeye başladı.

İnsanları ultra lüks ve erkeksi yaşam tarzına teşvik ederek sosyal medya fenomeni oldu. 2017’de Birleşik Krallık’tan Romanya’ya taşındı. Andrew’in Romanya’ya taşınması, yolsuzluğun herkes için erişilebilir olduğu ülkelerde yaşamayı sevmesinden kaynaklanıyor.

Andrew, yaptığı açıklamalarda Romanya’da tecavüz suçlamalarıyla karşılaşmasının az olduğunu belirtti. Hristiyan olarak yetiştirilen Andrew daha sonra ateist oldu.

2022 yılında Hristiyanlığa geri döndüğünü açıkladı. Romanya Ortodoks Kilisesi’ne aylık, 16.000 euro ondalık verdiğine dair bir açıklama yaptı. 2022 yılının ekim ayındaysa Dubai’deki bir camide dua ettiği video viral oldu. Bunun üzerine Gettr hesabından İslam’a geçtiğini açıkladı.

Andrew’in kendini kadın düşmanı olarak tanımlaması, sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasına sebep oldu. Andrew ve kardeşi Tristan Tate Romanya’da 29 Aralık 2022 tarihinde “organize suç örgütü kurma ve insan kaçakçılığı” şüphelerinden dolayı tutuklandılar.

Romanya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Tate kardeşlerin kurduğu suç örgütü, kurbanlarını sosyal medya platformları için ücretli pornografi oluşturmaya zorluyor.

31 Mart 2023 tarihinde Tate kardeşler ve suça ortak olduğu belirtilen iki kadının cezası, soruşturma sürerken ev hapsine döndürüldü.

Andrew Tate ile ilgili 4 Mart 2023 tarihinde hapisteyken “akciğerinde karanlık nokta var, büyük olasılıkla tümör” şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Bu da Andrew’le ilgili sosyal medya platformlarında akciğer kanseri söylentilerinin yayılmasına sebep oldu.

Andrew kendisiyle ilgili bu iddiayı 5 Mart’ta Twitter’den reddetti.

Andrew Tate’nin Kick Boks Kariyeri

Andrew Tate, 2005 yılı itibariye kick boks ve diğer dövüş sanatlarıyla ilgilendi. Sporun yanı sıra televizyon reklam sektöründe de çalıştı. Uluslararası Spor Kickboks Birliği (ISKA), 2008 yılının kasım ayında Andrew’i İngiltere’nin en iyi yedinci hafif ağır siklet kickbokçusu olarak seçti.

2009 yılında Derby’de İngiliz ISKA Full Contact Cruiserweight Şampiyonasını kazandı. Böylelikle ilk şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Avrupa’da kendi klasmanında bir numara olan Andrew, “King Cobra” lakabıyla anılmaya başladı.

2011 yılında ilk ISKA dünya şampiyonluğunu kazandı. 2012’de Enfusion şampiyonluk turnuvasına Franci Grajš'a yenildiği için katılamadı. Franci Grajš'a yenilmeden önce aslında dünyanın en iyi ikinci hafif-ağır siklet kickboks unvanına sahipti. 2013’te ikinci kez ISKA dünya şampiyonu oldu.

Andrew Tate’nin başarılarını şöyle sıralayabiliriz;

Enfusion Dünya Şampiyonu - 90 kilo (2014)

ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu - 84.6 kilo (2013)

ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu - 81.5 kilo (2011)

IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu - 84.5 kilo (2009)

ISKA İngiliz Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu (2009)

15 Aralık 2020’de boks kuralları çerçevesinde Jake Paul’a meydan okuyarak 3 milyon dolar teklif etti.

Tristan Tate’nin Hayatı

Andrew Tate’nin kardeşi Tristan Tate, 15 Temmuz 1988’de doğdu. Tristan Tate de abisi Andrew gibi sosyal medya fenomeni ve kick boksçudur. Gösterişli yaşam tarzı ve kadınlarla ilgili söyledikleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Birçok tartışmanın odak noktasında yer aldı. Genç yaşta kick boks eğitimi alan Tristan Tate, 2010 yılında Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda şampiyon oldu. 2011 yılındaysa realite TV programı Shipwrecked'a katıldı.

Tristan Tate, kick boksu bıraktıktan sonra kripto borsası gibi birçok alanda şirket kurdu. Sosyal medya platformlarında kadınlar, finans ve iş gibi birçok konuda çeşitli açıklamalar yaptı.

Tristan, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamalarla da bir figür haline geldi. Kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar kadın düşmanı olarak anılmasına sebep oldu.

Videoları, birçok sosyal medya platformu tarafından yasaklandı. 2022’de tecavüz ve insan kaçakçılığı şüphesiyle abisiyle birlikte Romanya’da tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılarak hakkındaki suçlamalar da düştü.