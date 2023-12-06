Andrew ve Tristan Tate GTA 6’ya Tepki Gösterdi: Peki Neden?

Andrew ve Tristan Tate, GTA 6'nın yeni tanıtım videosuna tepki gösterdi ve özellikle oyununda genç oyuncuları "polisleri vurmaya teşvik ettiğini" iddia etti. Rumble üzerinde gerçekleştirdikleri canlı yayında Tate kardeşler, GTA serisine ve genel olarak video oyunlarına tepkilerini paylaştılar.

GTA 6 tanıtım videosuyla ilgili düşüncelerini kardeşine soran Andrew, Tristan'ın oyun serisini ve içeriğini eleştirmesine neden oldu.

Andrew Tate, hiçbir GTA oyununu oynamadığını iddia ederken, Tristan da yalnızca 90'larda serinin ilk oyununu oynadığını söyledi.

Andrew Tate & Tristan Tate speak out against GTA 6 saying they aren’t playing a game where the main goal is to shoot at police officers pic.twitter.com/1rjHy6I5Mi — FearBuck (@FearedBuck) December 5, 2023

Andrew ve Tristan Tate: 'Oyunun Amacı Daha İyi Olabilir!'

Tristan, video oyunlarının genel olarak kötü olmadığını belirttikten sonra, özellikle GTA'yı neden beğenmediğine açıkladı. Özellikle, suç işlemeyi teşvik eden bir GTA serisinin olmaması gerektiğini savundu ve sözleri dikkat çekti.

"18 yaşın altındaki, belki 21 yaşın altındaki insanların polis memurlarını vurmayı amaçlayan video oyunlarını oynamasından hoşlanmıyorum."

Serinin adının Grand Theft Auto olması nedeniyle, oyuncuları kuralları çiğnemeye ve birçok durumda polis memurlarından kaçmaya teşvik edeceğini söyledi.

Tristan daha sonra oyun geliştiricilerine, oyunun genel odak noktasının suç teşvik etmesinin daha az olacak şekilde değiştirilebileceğini öne sürdü. "Sanırım bu oyunlara daha iyi bir amaç koyabilirler. Belki bir polis memuru olabilirsiniz, belki suçluları durdurmaya çalışabilirler." ifadelerini ortaya koydu.

GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaştıkça bu tür tartışmaların daha da artması bekleniyor. Bu, oyun dünyasının tipik bir özelliğidir ve serinin başlangıcından bu yana her Grand Theft Auto oyununun piyasaya sürülmesiyle bir çok kez eleştirilmiştir.