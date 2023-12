Andrew ve Tristan Tate GTA 6’ya Tepki Gösterdi: Peki Neden?

Andrew ve Tristan Tate, GTA 6'nın yeni tanıtım videosuna tepki gösterdi ve özellikle oyununda genç oyuncuları "polisleri vurmaya teşvik ettiğini" iddia etti. Rumble üzerinde gerçekleştirdikleri canlı yayında Tate kardeşler, GTA serisine ve genel olarak video oyunlarına tepkilerini paylaştılar.

GTA 6 tanıtım videosuyla ilgili düşüncelerini kardeşine soran Andrew, Tristan'ın oyun serisini ve içeriğini eleştirmesine neden oldu.

Andrew Tate, hiçbir GTA oyununu oynamadığını iddia ederken, Tristan da yalnızca 90'larda serinin ilk oyununu oynadığını söyledi.

Andrew Tate & Tristan Tate speak out against GTA 6 saying they aren’t playing a game where the main goal is to shoot at police officers pic.twitter.com/1rjHy6I5Mi