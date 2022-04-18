Windows’taki uygulamalar günümüzde oldukça iyi duruma gelmiş durumda. Ancak, çoğu zaman PC sürümü yayınlanmayan kullanışlı bir mobil uygulamaya rastlamışsınızdır. Bu uygulamalar Android’de çalışıyorsa, üçüncü taraf yazılımlarla Windows’ta da çalıştırabilmeniz mümkün. Bu rehberimizde, Android uygulamaları Windows’a nasıl yüklenir? Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Android Uygulamalarını Windows'a Yükleme Nasıl Yapılır?

Android Emülatörleri

Android Runtime for Chrome

Android ve Windows’u Birlikte Kullanmak

Android Emülatörleri

BlueStacks

DuOS

BlueStacks

BlueStacks, ayarları ve uygulamaları başlatmayı kolaylaştıran özel tasarlanmış bir arabirime ve Windows’taki Android oyunlarının performansını artırmak için donanım hızlandırıcıları kullanan Layercake teknolojisine sahip. BlueStacks uygulamasını herhangi bir Windows programı gibi kolayca yükleyebiliyorsunuz. Ek olarak yapmanız gereken hiçbir işlem bulunmuyor.

BlueStacks ücretsiz olarak sunuluyor ancak, isteğe bağlı bir abonelik ile uygulama geliştiricilerinin Premium destek ve özel tekliflerini etkinleştirebilirsiniz.

Donanım Gereksinimleri

2 GB RAM,

4 GB disk alanı,

Direct X 9.0 ve üzeri

Android uygulamalarını Windows’ta çalıştırmanın en iyi yolu, bir Android emülatörü kullanmak olacaktır. Emülatörler temel olarak, bilgisayarınızın başka bir cihaz gibi çalışmasını sağlıyor diyebiliriz. Yani, Windows cihazınızın bir Android cihaz gibi görünmesini sağlıyorlar.

Donanımınıza bağlı olarak, bilgisayarınız Android uygulamalarını telefon veya tabletten daha iyi çalıştırabiliyor. Android cihaz donanımını bilgisayarınızla eşleştiren bu yazılımlar sayesinde, uygulamaların seslerini bilgisayarınızdan duyabilmeniz buna en güzel örnek olarak verilebilir.

DuOS

BIOS ekranında adına sıkça rastladığımız American Megatrends Incorporated tarafından geliştirilen bir Android emülatörü olan DuOS, BlueStacks kadar özelleştirilebilir bir deneyim sunmuyor. Çoğu seçeneğe Android Ayarları menüsünden ulaşabilir, Play Store’da olmayan uygulamaları yüklemek için APK dosyalarını indirdikten sonra çift tıklamanız yeterli oluyor.

Ekran döndürme, yakınlaştırma, kaydırma gibi işlemler için klavye kısayolları sunan, mikrofon ve web kamerası gibi çevre birimlerini destekleyen DuOS uygulamasının sistem kaynaklarını tüketmemesi için RAM miktarını da ayarlayabiliyorsunuz.

Donanım Gereksinimleri

Intel x86 CPU

BIOS’ta desteklenen ve etkinleştirilen Donanım Sanallaştırma Teknolojisi

OpenGL 3.0

2 GB RAM

2 GB disk alanı

Android Runtime for Chrome

Google, 2014 yılında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara Android uygulamalarını yüklemek için bir uyumluluk katmanı ve sanal alan oluşturma teknolojisi olan Android Runtime for Chrome’u sunmuştu. Ne yazık ki, her Android uygulaması ile uyumlu olmayan ARC ile yüklediğiniz bazı uygulamaların düzgün çalışmayacağı gerçeğini bilmenizde fayda var.

Android emülatörleri ile uğraşmak istemiyorsanız Google Chrome’a yükleyeceğiniz ARC oldukça basit bir şekilde kurulabiliyor.

Android ve Windows’u Birlikte Kullanmak

Remix OS

Android-x86

Android on Intel Platforms

Remix OS

Android tabanlı masaüstü tarzı bir işletim sistemi olan Remix OS, görsel açıdan Windows veya Chrome OS ile benzerlik gösterebiliyor. Klavye ve fareleri destekleyen, arka planda çalışan uygulamalar arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran yeniden tasarlanmış bir görev çubuğu sunan Remix OS’ta şık bir ekran yakalama aracı da sunuluyor.

Tek dezavantajı Android’in en son sürümü olan Nugat ile kullanılamıyor olması ve her PC yapılandırmasını desteklemiyor olması. Herhangi bir uyumluluk listesi sağlamayan geliştiriciler, belirli bilgisayar modelleri, işlemcileri ve donanım yapılandırmaları hakkında raporlar için topluluk tarafından sürdürülen Google Dokümanını kontrol etmek gerekiyor.

Donanım gereksinimleri

FAT32 ve minimum 20 MB/s yazma hızını destekleyen 8 GB USB 3.0 flash sürücü

Android-x86

Android-x86, en yeni Android sürümünü Windows donanımına taşımayı amaçlayan bir açık kaynak projesi. Modern işletim sistemlerini taklit eden bir arayüzle gelen Remix OS’un aksine, Android’in kendine has görselliğine sadık kalan Android-x86 avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte geliyor.

Bildirimleri denetlemek için bildirim çubuğunu tıklayıp sürüklemeniz gereken Android-x86’da uygulamalar bilgisayarınızın tüm ekranını kaplıyor. Yani Remix OS’ta olduğu gibi boyutlandırılabilir pencerelerde görüntüleyemiyorsunuz.

Bunların dışında Android-x86, Android’i kendi zevkinize göre kişiselleştirmenize izin veriyor. Üçüncü taraf temaları, ana ekranları ve daha fazlasını kolaylıkla yükleyebilmeniz mümkün.

Android on Intel Platforms

Windows cihazlardaki çiplerin çoğunu tasarlayan donanım şirketi olan Intel, kendi Android dağıtımını kullanıcılara sunuyor. Android on Intel Platforms, Android-x86 gibi Android’in Windows cihazlarda çalışacak şekilde uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. Ayrıntılı belgelerle birlikte gelen Android on Intel Platforms, Android dağıtımını kurmayı oldukça kolay hale getiriyor diyebilirim.