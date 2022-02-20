Android Cihazlarda Duvar Kağıdı Nasıl Değiştirilir?

Android duvar kağıdı değiştirme nasıl yapılır? Google'ın işletim sistemi Android ile çalışan telefon ve tabletlerde arka plan değiştirme işleminin nasıl değiştiğini merak edenler için bütün Android arka plan değiştirme yöntemlerini bir arada topladık.

Rengarenk veya sade hiç farketmez ama şüphesiz hepimiz Android telefon yada tabletlerimizin ekranlarının şık olmasını isteriz. Tabii ki kullanım amaçlarımıza göre farklılıklar gösterecek olsa da mobil cihaz kullanıcılarının büyük çoğunluğu duvar kağıdı seçerken zevklerini ön planda tutuyor.

Bu makalede sadece saniyelerinizi alacak bir işlem olan arka plan fotoğrafını değiştirmenin farklı şekillerde nasıl yapılabileceğini birkaç yöntemi bir araya getirerek açıklığa kavuşturduk. Bunların tamamını aşağıdan görebilirsiniz.

Android Duvar Kağıdı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Standart Android duvar kağıtları kullanabilirsiniz.

Android hareketli / canlı duvar kağıtları kullanabilirsiniz.

kullanabilirsiniz. Galerideki fotoğrafları duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Android duvar kağıdı uygulaması indirebilirsiniz.

Android işletim sisteminin çok fazla tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi olan elbette kişiselleştirmeye çok müsait olması. Özellikle en büyük rakibi iOS'a göre en büyük avantajlarından bir tanesi kullanıcılarına bol bol kişiselleştirme seçenekleri sunması. Durum böyle olunca telefonlarımızın dış görünüşü kadar ekran görünüşü de önem kazanıyor.

Sürekli farklı duvar kağıdı kullanmak isteyen kullanıcılar için pek çok farklı uygulama bulunuyor. Fakat standart Android duvar kağıtlarını yeterli görüyor fakat zaman zaman değiştirme istiyorsanız yukarıdaki adımları uygulayarak kısa sürede dilediğiniz duvar kağıdını seçebilirsiniz.

1. Standart Android Arka Plan Fotoğrafları Kullanma

Android telefonunuzun ana ekranına dönün.

Ekrandaki boş bir alana basılı tutun.

"Duvar Kağıdı" seçeneğine basın.

Standart Android arka planları sıralanacaktır.

Kullanmak istediğiniz arka planın üzerine dokunun ve onaylayın.

2. Android Hareketli (Canlı) Duvar Kağıtları Kullanma Nasıl Yapılır?

GIF Live Wallpaper 'ı indirin.

'ı indirin. Uygulamayı açın.

Gerekli izinleri verin.

Sol üst köşedeki butona basıp GIF seçin.

GIF'i istediğiniz gibi düzenleyin.

Düzenleme işlemi bittikten sonra sağ alt köşedeki tik butonuna dokunun.

GIF'i duvar kağıdı olarak ayarlamayı onaylayın.

3. Galerideki Fotoğrafları Arka Plan Olarak Ayarlama

Galerinize girin.

Dilediğiniz bir fotoğrafı açın.

Üç noktaya basın.

"Şu şekilde ayarla" seçeneğine dokunun.

"Duvar kağıdı" seçeneğine basın.

Yukarıdaki adımların telefondan telefona değişebileceğini unutmayın. Seçenekler değişse bile adımlarda çok fazla değişiklik meydana gelmediğini de belirtelim.

4. Android Duvar Kağıdı Uygulaması Kullanma

Android duvar kağıdı değiştirme işlemi için başvurabileceğiniz başka bir yöntem de uygulama kullanmaktır. Bunun için geliştirilmiş çok sayıda uygulama bulunuyor ve açıkça birini tavsiye etmek bu nedenle zor. Bu nedenle sadece en iyilerinin bir arada olduğu en iyi Android duvar kağıdı uygulamaları listesi oluşturduk.

Bu listeden beğendiğiniz bir uygulamayı indirip kullanabilir ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer sizin de önermek istediğiniz bir uygulama varsa yine aynı yazının yorumlar kısmından diğer okurlarımıza öneride bulunabilirsiniz.