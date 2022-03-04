Android cihazlarda yazı tipi değiştirme nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eden kullanıcılar için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda çok kolay bir şekilde yazı tipini değiştirebilirsiniz.

Günümüzde çok sayıda Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tablet bulunuyor. Android telefon ve tabletlerde çeşitli kişiselleştirme seçenekler mevcut. Bu seçenekler sayesinde cihazınızı özelleştirebilirsiniz.

Özellikle kişiselleştirme işlevi ile ön plana çıkan Android cihazlarda yazı tipi dahil birçok ayarı özelleştirebilirsiniz. Böylelikle akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kendi zevkiniz doğrultusunda ayarlayabilirsiniz.

Telefonunuzda veya tabletinizde yer alan mevcut yazı tipinden hoşlanmıyorsanız uygulayabileceğiniz bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem sayesinde varsayılan olarak gelen yazı tipini kolayca değiştirebilmeniz mümkün.

Android Cihazlarda Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Cihazınızın ayarlar sayfasını açın.

Ekran menüsünü görüntüleyin.

"Yazı Tipi" kategorisini açın.

Açılan sayfadan yazı tipini değiştirin ve onaylayın.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yazı tipini değiştirebilmek için ilk olarak cihazınızın ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Ayarlar sayfası, cihazınızı yönetebilmeniz için çeşitli seçenekler sunar.

Ayarlar sayfası üzerinden Ekran menüsünü açın. Ekran menüsünde yer alan "Yazı Tipi" kategorisini görüntüleyin. Açılan sayfada yer alan yazı tipi seçenekleri içerisinden istediğinizi seçin ve yaptığınız seçimi onaylayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde tabletinizin veya akıllı telefonunuzun yazı tipi değişecek.

"Yazı Tipi" kategorisinin ismi, markadan markaya değişiklik gösterebilir. Bu kategori üzerinden telefondaki metin boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Bu işlev, telefonun mevcut yazı boyutundan memnun olmayan kullanıcılar için oldukça kullanışlı. Söz konusu seçenek üzerinden çok pratik bir şekilde metin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Telefonunuz ya da tabletiniz yazı tipi değiştirme özelliğine sahip değilse ve root işlemini yapmak istemiyorsanız Nova Launcher gibi üçüncü taraf uygulama kullanabilirsiniz. Nova Launcher sayesinde yazı tipinin yanı sıra ekranda yer alan widget ve ikon gibi ögeleri düzenleyebilirsiniz. Cihazınız rootlu ise FontFix veya iFont gibi yazı tipi uygulamalarını tercih edebilirsiniz.

Yukarıda yer alan rehberde Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletlerde yazı tipinin nasıl değiştirileceğini açıkladık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.